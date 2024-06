Sin inundaciones ni filtraciones: cómo el barrio de viviendas populares Ukamau capeó el temporal

Un video recorrió los últimos días las redes sociales para mostrar la tranquilidad con que vivieron las últimas lluvias los habitantes del barrio de viviendas populares Maestranza Ukamau de la comuna de Estación Central.

Allí se aprecia cómo, a pesar de las precipitaciones récord de las últimas semanas, el complejo inaugurado en 2020 pasó indemne los temporales, a diferencia de otros barrios que sufrieron inundaciones y filtraciones.

“Yo vivía de allegada en la casa de mi abuela, en una casa que no estaba terminada y que hacía mucho frío”, cuenta Vivian Pino, la residente del barrio que filmó el video.

“Con la llegada de la lluvia tengo varios recuerdos de que mis papás subiéndose al techo a mover las planchas o poner plástico para que no nos lloviéramos”.

Esta vez fue diferente.

“Puedo decir que la he vivido de distinta manera. Hoy ya no es una preocupación la lluvia ni el frío, muy por el contrario, para mí y mis vecinas el barrio es un refugio, no estamos preocupados de la gotera ni de que puede entrar el agua”.

Vigilancia

En los sectores populares aún vive el recuerdo de las tristemente célebres “casas Copeva”, una serie de viviendas sociales inauguradas en 1997 que, recién entregadas, se inundaron, en el sector de Bajos de Mena de la comuna de Puente Alto.

El hecho fue un escándalo en la época, ya que causó la renuncia del entonces ministro de Vivienda de la época, Edmundo Hermosilla, por haber recibido un caballo corralero de regalo de Francisco Pérez Yoma, dueño de Copeva y hermano del exministro Edmundo Pérez Yoma, todos ligados a la Democracia Cristiana.

En 2012 la Corte Suprema determinó que los habitantes debían ser indemnizados, mientras las viviendas fueron demolidas.

Este barrio, en cambio, es fruto de un lucha de diez años del movimiento Ukamau, que actualmente ejecuta una segunda etapa.

Aland Castro, coordinador nacional de Ukamau, como gestor del barrio ha estado profundamente involucrado en su desarrollo y conoce bien los desafíos que enfrentan los residentes.

“Antes de gestionar este proyecto, vivía en otro sector de Santiago donde las inundaciones también eran un problema recurrente, y durante mi infancia la lluvia siempre fue sinónimo de tristeza en mi familia y entorno por las dificultades que traía consigo”.

“Las lluvias de los últimos días han sido intensas y preocupantes. Muchas personas en nuestro país han enfrentado problemas graves, como filtraciones, acumulación de agua y desbordes de ríos y canales. Estas situaciones afectan a toda la ciudad, pero sin duda, los sectores más impactados son las barriadas pobres. Esta situación refleja la urgente necesidad de mejorar la infraestructura y adoptar medidas preventivas más efectivas para manejar estos eventos climáticos”, expone.

Agrega que durante el desarrollo del proyecto de viviendas de Maestranza Ukamau, el tema de las inundaciones fue una preocupación constante.

“Casi todos los integrantes del comité habían enfrentado situaciones difíciles debido a las lluvias y temían que sus nuevas viviendas pudieran sufrir los mismos problemas que muchas viviendas sociales recientes, fuertemente afectadas por los efectos de las lluvias. Por esta razón, la vigilancia y participación activa en la obra fueron fundamentales para asegurar que las nuevas construcciones estuvieran adecuadamente protegidas contra estos riesgos”.

En el resto de Estación Central, las lluvias han sido un problema significativo. Muchas áreas han experimentado dificultades similares, con calles anegadas y viviendas afectadas por el agua.

“La construcción indiscriminada de edificios hiperdensos en nuestra comuna ha exacerbado el efecto nocivo de las lluvias, debido a la sobrepoblación repentina sin la infraestructura adecuada. Esto incluye un mayor parque vehicular que acelera el deterioro de calles y veredas, entre otros problemas. Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de un enfoque integral y coordinado para abordar las cuestiones de infraestructura y gestión de aguas pluviales en toda la comuna”, explica.

Premio Nacional de Arquitectura

Una pieza central del proyecto es el arquitecto responsable, Cristian Castillo, quien acaba de recibir el Premio Nacional de Arquitectura por su obra centrada en la vivienda social.

“Buscamos un diseño que permitiera disminuir los efectos de la lluvia con techos a media agua y con una altura que permitiera desaguar con la mayor rapidez posible desde las techumbres. Canaletas de agua recorriendo los techos a lo largo de todos los edificios, canaletas de agua en tierra para recibir las aguas lluvias evitando que escurrieran sin control por las veredas y patios y un conjunto de resumideros (los drenes) distribuidos para almacenar las aguas lluvias permitiendo que estas filtren hacia la tierra en forma natural., evitando así su acumulación frente a los departamentos y en patios y sede social”, explica.

A ello se suma el diseño y distribución de áreas verdes al interior de los conjuntos habitacionales que permite, también, tener medios naturales de filtración de las aguas lluvias, y que en el caso de Maestranza 1 estas áreas están presentes en cada uno de los grandes patios- plazas con que cuenta el proyecto, agrega el arquitecto.

Asimismo, para evitar que posibles filtraciones afectaran las áreas de dormitorios, comedor y estar y, en paralelo, evitar focos de humedad, se concentraron las instalaciones sanitarias (alcantarillado y agua potable) en lo que se denomina “Tabique Sanitario” en cuyo interior se concentran las entradas de agua y las salidas de las agua grises y negras.

Ninguna tubería se instaló en losas y muros, permitiendo un acceso directo para mantener o reparar el sistema. Este tabique esta ubicado entre la logia y el baño. Por el resto del departamento no atraviesa ninguna tubería que preste este servicio. Esto deja concentradas la mantención o el arreglo de alguna rotura en un área muy concreta y fácil de acceder.

“Por otro lado hemos diseñado un departamento de doble cara lo que permite dos situaciones que ayudan a controlar los problemas de humedad. Al tener, además, el departamento doble frente logramos que tenga condiciones inmejorables de ventilación lo que evita la creación de focos de humedad. Esto se logra porque se produce el cruce de una corriente de aire abriendo ventanas en cada uno de sus lados. Permite además que estas corrientes de aire refresquen el departamento durante los meses de calor y ventila muy rápido durante los meses de invierno”.

Castillo destaca que en un inicio la falta clara de normas dejaba en manos de las inmobiliarias y de las constructoras la decisión de la materialidad estructural que se usaría en la construcción de las viviendas y los materiales de terminaciones.

“Esto se presto para una gran cantidad de abusos por la mala calidad de los materiales que se usaron y la manera en que se construyó. Esta es la razón de tantos proyectos de vivienda social hayan tenido que ser demolidos o recuperados casi en su totalidad”.

Según Castillo, hoy hay una preocupación especial en normar los tipos de materiales que se usan en la construcción de viviendas sociales y un control de la construcción mucho más severo lo que ha evitado en el último tiempo a reducir muchísimo los casos de obras mas ejecutadas.

¿Cómo explica el arquitecto las inundaciones filtraciones que afectan a otros barrios y viviendas en el país?

“Al dejar el Estado en manos de los privados el diseño y la ejecución de las obras ha permitido que un número importante de los contratista hayan dejado de cumplir con las obligaciones que tenían con las obras que asumían. Muchos se declaraban en quiebra en el camino abandonado las obras”, responde Castillo.

Finalmente, en cuanto a si la vivienda social que se construye actualmente en Chile cumple con los estándares para no sufrir estos fenómenos, para Castillo cada vez más se cierra la posibilidad de que las EP y las constructoras privadas tengan en sus manos todas las decisiones.

“Las normas con las cuales se construyen van poco a poco mejorando y ampliando las nuevas tecnologías a la construcción de la vivienda social y el control en su ejecución se hace cada vez más riguroso. Habrá siempre casos de corrupción que terminen en una obra mal ejecutada pero la posibilidad de participación de los pobladores en el diseño y la construcción de sus viviendas estrecha aún más esas posibilidades”, celebra.

Segunda etapa

Por lo mismo, ya se trabaja en la segunda etapa del proyecto. Así lo explica Victoria Herrera Pacheco, vocera nacional de Ukamau y dirigente. Esta se caracteriza por la construcción de un edificio destinado a 200 familias, con departamentos de 62 metros cuadrados cada uno.

El edificio cuenta con estacionamientos subterráneo, con un estacionamiento asignado por departamento, y está equipado con ascensor para facilitar la movilidad. En el centro del complejo se encuentran áreas comunes que incluyen una sede comunitaria, áreas verdes, plazas de juegos y en los pasillos una terraza compartida por cada dos departamentos para promover la vida comunitaria.

“Este proyecto no solo proporciona una vivienda digna, sino que también alberga los sueños y esperanzas de cada familia que lo habita”, comenta orgullosa.

Para evitar inundaciones y daños a los departamentos por lluvias, se ha planificado un enfoque integral que involucra tanto el diseño como la ejecución de las obras, con la participación activa de las familias en cada etapa del proceso.

“Desde el inicio de la lucha y la autogestión, hemos trabajado en construir una comunidad y un barrio solidario, capacitándonos y adquiriendo las herramientas y conocimientos necesarios para una buena administración en Maestranza 2. Todos comprendemos que la mantención y cuidado de nuestro futuro hogar es responsabilidad compartida”, añade.

“Con estas bases sólidas y la implementación de mecanismos de trabajo comunitario, estamos preparados para enfrentar y mitigar los desafíos que puedan surgir al momento de habitar nuestras viviendas. Aunque no es posible evitar completamente todos los riesgos, nuestra preparación y colaboración nos permitirán abordar y resolver los problemas de manera efectiva”.

La dirigente además comenta que esperan inaugurar la segunda etapa e febrero del 2026, según el contrato con la constructora.

“Sin embargo, nuestras aspiraciones son poder celebrar la Navidad y el Año Nuevo de 2025 en nuestro nuevo barrio. Llevamos muchos años esperando este gran momento, recibir nuestras llaves y celebrar este triunfo no solo para las familias y para Ukamau, sino también para todo Chile. Una vez más, demostramos que es posible construir viviendas sociales de calidad, diseñadas por sus propios habitantes, lo que eleva el estándar para futuros proyectos en nuestro país”.

Cambio de vida

Ese mismo sentimiento comparte Vivian Pino, la vecina del video.

“La lluvia para mí es un tema, me da pena cuando llueve, hay mucha gente que no lo pasa bien y que no duerme nada, hoy ya no es mi realidad pero si la de mucha gente que conozco”, dice.

El video “tiene varias reacciones desde mis vecinas que compartimos vivencias hasta gente de afuera pero que han vivido lo mismo y mucha otra que empatiza y resalta que cuando las personas son el centro se puede construir de manera diferente”.

“La llegada al barrio maestranza UKAMAU cambió mi vida y la de mi familia”, concluye.