En modo futbolero: “Desde la Boca” de Martín Kohan y Ricardo Cohen

Un libro con extraordinarias historias ligadas a Boca Juniors, el club más popular de Argentina, han publicado Martín Kohan y Ricardo Cohen.

Con hinchas no sólo en el país trasandino, sino también en el resto del mundo, “Desde la Boca” (Planeta, 2023) cuenta todo tipo de historias sobre jugadores e hinchas en modo literarios, que abarcan varias décadas.

“Suman historias que podrían sonar inverosímiles si no hubieran sido protagonizadas por hinchas de Boca: un pase de Riquelme y un gol de Palermo reviven a un hombre que incumple la orden del médico de no ir a la cancha por un pico de estrés, un sobrino es secuestrado por su tío para ser integrado formalmente al Mundo Boca, un docente se excusa de examinar a un alumno al ver su vestimenta, un fémur es suficiente para hacer socio a un nonato, una hija no puede faltar a un partido a pesar de que a su padre le quedan pocas horas de vida”, se lee en la reseña editorial.

La obra ayudará al lector a entender un poco más la razón del fanatismo por un equipo de fútbol que raya en lo religioso, en un país donde el deporte más popular del mundo es una pasión sin límites.

