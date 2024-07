Cineasta Alexis Donoso: “Para las carreras más creativas es difícil desarrollarse en lugares chicos”

Este mes llega a la pantalla grande “Un Buen Hombre”, el segundo largometraje del director Alexis Donoso, luego de “Cada uno tiene su cada uno” (2021).

La película cuenta con un destacado elenco que incluye a Juan Cano, Koke Santa Ana, Marcela Medel, Michelle Mella y Macarena Barros, quienes, junto a actores naturales de la zona centro del país, delinean esta exploración cotidiana de un pueblo al interior de Chile, no exenta de humor.

“Un buen hombre” sumerge al espectador en la vida de un joven de 25 años que debe vencer su inercia y edificar su vida en un contexto en el que no cree. ¿Cómo creer en uno mismo, si ni siquiera se cree en la sociedad de la cual se es parte? Esta película trata sobre la búsqueda de sentido en un país conservador y reflexiona sobre la identidad del país.

En la cinta, Rubén termina sus estudios de cine en Santiago de Chile, pero la realidad laboral lo hace volver a su pueblo natal Futamanque, un pueblo campesino al sur de Santiago. Es allí donde consigue un trabajo que no le gusta y debe lidiar con las exigencias familiares, las expectativas del éxito y las contradicciones propias del pueblo. A pesar de esto, con el tiempo comienza a reencantarse con este lugar, tras el registro sonoro de aves del lugar y el encuentro con una vieja amiga.

El estreno será el 11 de julio a las 18:40 hrs en el Centro de Arte Alameda. Tras la proyección, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un cine foro con el director y parte del elenco.



Paso a la adultez

Donoso explica que su segunda película “trata de un joven que después de estudiar cine vuelve a su pueblo, un pequeño pueblo, a ir con su familia y, bueno, al final es un paso a la adultez, ¿no?, con esa dificultad, sin lograr grandes respuestas, pero la película aborda eso, como volver desde Santiago, una gran ciudad, y estudiar cine”.

“Bueno, creo que refleja mucho lo que pasa en el mundo de las carreras más creativas, que es más difícil sobre todo poder desarrollarse, sobre todo en lugares más chicos, y lo que se va abriendo en un momento por las dificultades que hay”.

Una clave de la película son los personajes y los diálogos, que fluyen con naturalidad, en una cinta que mezcla actores profesionales con otros que no lo son.

“La escritura del guión nace de lo que observo a mi alrededor y también de experiencias personales. Yo nunca he trabajado directamente en una municipalidad, pero he tenido amigos que sí, que han sido fotógrafos o del audiovisual, entonces, desde las cosas que a ellos les pasan, les pasaban, y desde las cosas que yo observaba también, claro, se fue construyendo esto”.

Originario de Rancagua, el director además rescata su foco en los lugares pequeños de provincia.

“Me gusta hablar de lo que conozco, que al final es lo que se me hace más interesante también. Como que no me veo escribiendo cosas tan épicas, porque no sé, tengo más distancia hacia eso”, remata.