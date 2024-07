Obra “Kelü” : cuando la astrónoma María Teresa Ruiz conoció a la inglesa Cecilia Payne Gaposhkin

La noche del 16 de marzo de 1997, desde el Observatorio La Silla en pleno Desierto de Atacama, María Teresa Ruiz descubrió un cuerpo celeste nunca antes visto: la enana café Kelü-1. El importante descubrimiento fue uno de los grandes hitos en la carrera de la astrónoma. Ruiz fue la primera mujer en egresar Astronomía de la Universidad de Chile y la primera en hacer un PhD de Astrofísica en Princeton. Fue también la primera mujer en recibir el Premio Nacional de las Ciencias Exactas en 1997 y la primera Presidenta de la Academia Chilena de Ciencias.

Su fascinante descubrimiento inspiró a Ximena Carrera a escribir la obra Kelü: dos astrónomas, dos épocas, el mismo cielo. Dirigida por Ana López Montaner y protagonizada por Blanca Lewin y Adriana Stuven, es la primera obra de teatro inspirada en la reconocida astrónoma chilena y su trascendental hallazgo.

Aunque la obra se basa en el descubrimiento que ocurrió en 1997, la dramaturga va más allá y crea una situación ficticia que invita a reflexionar sobre la presencia de las mujeres en la ciencia.

Mientras la astrónoma espera para corroborar que se trata de una enana café, en una especie de sincronía temporal, se encuentra con una antigua astrónoma angloamericana ya fallecida que, en su época, descifró la composición de las estrellas (1925), pero no recibió el reconocimiento merecido.

Cuando Ximena Carrera estaba creando el proyecto visitó a María Teresa Ruiz en su casa para conocer en detalle su vida y ver qué opinaba de la propuesta teatral que quería realizar.

“Recibí un llamado, y me dicen: ‘oye, hay una dramaturga que se llama la Ximena Carrera que quiere hacer una obra que te incluya a ti con el descubrimiento de la enana café en una conversación con una astrónoma del siglo pasado, la Cecilia Payne’. Ella es una mujer que en su tiempo no fue reconocida, pero que con los años sí, ahora todos la conocemos y sus descubrimientos fueron importantísimos para mí, p ara la astronomía, para la ciencia. Entonces, yo no entendía mucho. Y le digo, bueno, ‘¿de qué van a hablar estas dos mujeres?'”, expresa María Teresa Ruiz a El Mostrador.

Tras una primera temporada, la obra vuelve al Centro Cultural Ceina con funciones entre el 18 al 21 de julio. Para la astrónoma ver un hito tan importante en su carrera fue “emocionante”.

“Fue lindo”, luego de haberla visto por primera vez. “Encontré que estaba hecho todo con mucha delicadeza y la parte científica, eso es lo que más me ha sorprendido. Estaba muy correcta. Y o creo que ahí hay que sacarse el sombrero por Ximena Carrera porque supo h ablar del tema científico con mucha propiedad y bueno las actrices son buenísimas”, dice María Teresa Ruiz.

Si bien cuando la dramaturga llegó por primera vez a su casa la astrónoma se sentía lejana al teatro ahora opina que las artes y la ciencia no son áreas tan distintas.

“A pesar que la gente puede pensar que están en polos opuestos, yo creo que están bien cerquita. A mí me gusta la mezcla. Yo siento que tanto artistas como científicos en general son creadores, uno tiene que explorar un espacio inexplorado y a hí es donde uno aporta”, sostuvo la astrónoma. “Un artista crea algo y tiene que defenderla frente a las críticas o a la opinión de otros. Que a lo mejor dicen, ‘oye, a mí no me gustó eso, lo encontré muy, no sé qué, muy oscuro’. Y hay que defender eso. En ciencia pasa lo mismo”, agrega.

Actualmente la astrónoma jubiló debido a problemas de salud. “Mi plan era trabajar toda la vida, porque no hay nada más entretenido que hacer astronomía. Pero me vino una enfermedad a la vista, que es la degeneración macular, en que en pocos años ya no puedo leer ni escribir. Estoy de regreso en prekínder y eso me limita mucho, e ntonces, jubilé de la universidad”, señala.

Aunque reconoce que “tiene un fan club de niñitas de como ocho años que me escriben, me hacen dibujos o me impersonan, eso me da más risa todavía”.

La científica se ha transformado en una figura muy importante para niñas debido a las brechas de género que aún existen dentro de las carreras científicas.

“Es muy bonito porque yo a esa edad no se me había ocurrido pensar en ser astrónoma”, concluye.

Kelü: dos astrónomas, dos épocas, el mismo cielo

18 al 21 julio

Jueves a sábado 20H / Domingo 19H

Aula Magna CEINA (Arturo Prat 33, Santiago, Metro U Chile)

$6.000 general; $4.000 estudiantes y personas mayores

