MINCAP retrocede y anula polémica cláusula tras reclamo de artistas visuales: “Un tremendo gaffe”

El pasado viernes se abrió el proceso de postulación de Fondart Nacional y Regional para las artes visuales, que encendió una nueva polémica en el sector.

Todo se debió a una cláusula que establecía que los ganadores de convocatorias anteriores no podían postularse nuevamente, algo que no se exigía a otras áreas, como los fondos audiovisuales o musicales. Debido a las críticas, la cláusula debió se anulada este lunes.

Tras esta rectificación, en el mundo de las artes visuales, la reacción fue positiva.

“Nos alegramos que el MINCAP reconozca sus errores, estamos contentos con esta medida”, expresaron desde la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH) a El Mostrador.

De manera similar se manifestaron desde la asociación CreaImagen.

“Es una buena señal que el Mincap, diera un paso atrás, ya que hoy muchos proyectos de creación y gestión de continuidad dependen de los financiamientos del Fondart. Esto plantea además una urgencia mayor, hacia la creación de leyes sectoriales en artes visuales, que garanticen un manejo armónico de estos recursos y la puesta en retirada del Fondart y su conducción errática, como lo demuestra este tremendo gaffe, que han tenido que reparar vergonzosamente”, expresó su director general, Arturo Duclos.

Antecedentes

Según había denunciado el domingo la agrupación Arte Contemporáneo Asociado (ACA), una cláusula restringía a los responsables de proyectos seleccionados en las convocatorias 2023 y 2024 volver a postular en las líneas de Creación Artística, Beca Chile Crea, Investigación (Fondart Nacional), Festivales y Encuentros, Actividades Formativas y Difusión (Fondart Regional).

“Esta medida perjudica gravemente a un sector amplio de trabajadores de las artes visuales, que ya se encuentra en una situación de precarización laboral permanente. Las instituciones públicas del sector, los museos y los centros culturales basan su programación en los fondos concursables, junto a no tener presupuestos asociados a honorarios adecuados para los agentes del sistema nacional. La cláusula actual implica un empobrecimiento profesional del sector, especialmente para los trabajadores del arte de mediana carrera que no tienen otras salidas laborales o sustento económico”, criticó ACA en sus redes sociales.

“Me da un poco una sensación de tristeza y de preocupación el hecho de que se tomen decisiones así y después se retracten. Me da una sensación de que falta coordinación y comunicación dentro del Ministerio“, señaló una fuente de las artes visuales.

“Cuesta mucho entender cuál es el criterio detrás de una decisión que se había tomado de que los artistas que hubieran ganado fondos anteriormente no eran elegibles. Me parece que el hecho de que se hayan ganado fondos anteriormente solamente releva su currículum, ¿no? Es una especie de respaldo a su trayectoria y a su posible elegibilidad en futuras convocatorias. Entonces esta idea de que los que ya se lo ganaron no se lo pueden ganar más me parece triste, sobre todo en un sistema tan precarizado como el chileno, donde los fondos concursables son muchas veces una vía de financiamiento de la vida de los artistas”, añadió la misma fuente.

Este hecho fue denunciado por artistas independientes no asociados, por diferentes agentes del sistema del arte a través de una petición en change.org, que fue apoyada por ACA.

Reclamos

La petición advertía que “la implementación de una nueva cláusula en las convocatorias de Fondart Nacional y Regional 2023 y 2024 ha generado preocupación y descontento entre los artistas y gestores culturales de nuestro país. Esta cláusula impide a los responsables de proyectos seleccionados volver a postular en varias líneas de financiamiento, afectando de manera desproporcionada a las disciplinas visuales“.

“A diferencia de otras áreas como las artes escénicas, la música, el libro y el audiovisual, que no se ven afectadas por esta cláusula, las disciplinas visuales sufren un impacto significativo. Esta desigualdad parece un castigo dirigido específicamente a estas áreas, evidenciando una falta de equidad. La implementación de esta cláusula, que afecta exclusivamente estas áreas, divide y separa el ecosistema creativo, creando resquemores y tensiones entre las distintas disciplinas. Al focalizar las restricciones en un solo sector, se fomenta una sensación de inequidad y favoritismo, perjudicando la colaboración y el crecimiento integral del ámbito cultural. Esta medida no sólo fragmenta la comunidad artística, sino que también socava la cohesión necesaria para un desarrollo cultural robusto y sostenible”, indicó el texto.

Agregó que “la cláusula crea una barrera que impide la continuidad y el desarrollo de proyectos ya en marcha, afectando no solo a personas naturales, sino también a asociaciones funcionales, culturales y otras personalidades jurídicas sin fines de lucro. Por otro lado, la ausencia de gremios y asociaciones que representen adecuadamente a los artistas y gestores de las disciplinas visuales agrava la situación. Sin una voz unificada para reclamar y defender sus intereses, estos sectores se ven particularmente vulnerables”.

“Las organizaciones culturales sin fines de lucro, esenciales para la difusión y el desarrollo de la cultura de base, también se encuentran afectadas por esta medida. Estas entidades ahora enfrentan la imposibilidad de postular nuevamente a diversas líneas si se han adjudicado proyectos de difusión, formación y creación. La postulación es crucial para su sostenibilidad, especialmente en regiones donde estas líneas son limitadas. Esta situación pone de manifiesto una preocupante desigualdad en la política de financiamiento cultural. Esta medida no solo perpetúa la precarización en el sector, sino que también impide el acceso equitativo a los recursos necesarios para la evolución de estas disciplinas”, continuaba.

“La implementación de esta cláusula tiene un impacto aún más severo en provincias y regiones, donde las oportunidades de formación especializada y acceso a recursos culturales son más limitadas. En estos lugares, la continuidad de proyectos y la posibilidad de recibir apoyo constante son cruciales para el desarrollo cultural local. Esta medida no solo limita el crecimiento profesional de los artistas y gestores regionales, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad de iniciativas culturales que son vitales para la comunidad”.

“La idea de generar rotación en la asignación de fondos culturales es, en principio, una iniciativa positiva. Promueve la diversidad y el acceso a recursos para nuevos talentos. Sin embargo, la implementación de esta medida no ha considerado adecuadamente las implicaciones y brechas existentes. La falta de formación especializada en gestión de proyectos culturales y la ausencia de recursos para elaborar propuestas competitivas son obstáculos significativos. No se trata solo de reducir la cantidad de postulantes; muchas líneas se declaran desiertas porque las propuestas no alcanzan el puntaje mínimo de 80 puntos, según los resultados de años anteriores en varias líneas regionales”, señalaba la petición.

Según estudios del propio Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP), “no existe una tendencia significativa a la cooptación de la adjudicación en un grupo de agentes específicos“. Por eso la petición indicaba que “las cifras muestran que, aunque hay personas que han obtenido varios Fondart en diversas líneas, representan un porcentaje muy pequeño. Al amplificar un mito sin evidencia concreta, se perjudica a un sector ya precarizado que necesita profesionalización para responder adecuadamente a las bases y obtener un puntaje competitivo”.

“Existen alternativas que podrían equilibrar mejor la necesidad de rotación con la continuidad de proyectos exitosos, como la creación de líneas específicas para emergentes, excepciones para proyectos de trayectoria comprobada, y el ofrecimiento de apoyo técnico y simplificación de procesos para facilitar la participación de nuevos postulantes sin perjudicar a quienes ya han demostrado su capacidad y compromiso con el desarrollo cultural”.

Finalmente, los gestores de la petición denunciaban que la implementación de esta cláusula contradecía las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric, “quien se comprometió a fortalecer el apoyo a la cultura y las artes, promoviendo una mayor inclusión y equidad en el acceso a recursos culturales. Es fundamental que estas promesas se reflejen en políticas públicas que realmente apoyen y fortalezcan a todos nuestros artistas y gestores culturales, sin discriminación”.

“En este contexto, se hace un llamado urgente a las autoridades y al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para reconsiderar esta cláusula y sus implicaciones. Es imperativo que se promuevan políticas que garanticen un acceso equitativo a los recursos culturales, fomentando la continuidad y el desarrollo de todos los proyectos, independientemente de la disciplina”.

Anulación de restricción

Ante las críticas, el domingo la Subsecretaría de las Culturas y las Artes informó que este lunes emitirá una resolución exenta (REX) que elimina la restricción establecida para las convocatorias de Fondart Nacional y Regional.

“La restricción que impedía postular a esta convocatoria a los/as responsables de proyectos seleccionados/as durante las convocatorias 2023 y 2024 en las líneas de Creación Artística e Investigación (Fondart Nacional), Actividades Formativas y Difusión (Fondart Regional), será eliminada en todas sus líneas”, señaló un comunicado.

“Esta medida busca dar continuidad y sostenibilidad a los proyectos culturales en el país. Creemos firmemente en el potencial y la importancia de los proyectos culturales para el crecimiento y enriquecimiento de nuestra sociedad, y esta acción reafirma nuestro compromiso con la promoción y apoyo al sector cultural”, afirmó la subsecretaría en un comunicado.

“Agradecemos a todos/as quienes han sido parte de estos procesos y seguimos trabajando de manera concreta para fortalecer el sector artístico y cultural de nuestro país”, concluyó.