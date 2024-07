Ópera prima y un retrato de la amistad y el duelo estrena Red de Salas de Cine de Chile

“La verdadera historia de People in the Dragon” y “Las cosas indefinidas” fueron las películas seleccionadas en esta nueva convocatoria de Estrenos en RED, iniciativa que busca promover el estreno comercial de películas nacionales y latinoamericanas en el territorio chileno.

Son un título chileno y otro argentino, que se tomarán las pantallas de los espacios de exhibición que componen la Red de Salas de Cine de Chile. Películas que fueron seleccionadas entre más de 50 postulaciones provenientes de Chile y otros 12 países de la Región, en el marco de la quinta versión de Estrenos en RED, iniciativa de la Red Salas de Cine de Chile donde se selecciona a dos películas, sin estreno comercial en nuestro territorio, para conectar con los públicos de Arica a Coyhaique.

El objetivo de la convocatoria es reconocer y difundir obras cinematográficas de Chile y Latinoamérica, como una manera de celebrar la diversidad, la calidad y las voces creadoras de los territorios. Asimismo, busca promover la circulación de estos contenidos, apostando por la descentralización y relevando el trabajo en red.

Oportunidad

“Vemos esta instancia no solo como una oportunidad para impulsar un estreno colectivo a través de las salas de nuestra Red, sino también como la muestra fehaciente de nuestro compromiso como gremio con la exhibición de cine chileno y latinoamericano”, señala Leonardo Torres, Presidente de la Red Salas de Cine de Chile y representante de Insomnia Teatro Condell de Valparaíso.

La iniciativa, financiada a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2023, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, selecciona cada año dos obras para su circulación en nuestro país, en las categorías Largometraje Nacional y Largometraje Latinoamericano. En esta ocasión, el jurado estuvo compuesto por Cynthia García Calvo programadora de la Red Salas de Cine de Chile; Martín Castillo en representación de Centro Arte Alameda de Santiago; y Dominique Rammsy en representación de -1 CINE de Puerto Varas.

“La selección de Estrenos en Red de este año presenta dos propuestas muy diferentes pero igualmente estimulantes. Como film latinoamericano se ha elegido la película más reciente de uno de los nuevos talentos del cine argentino, María Aparicio, quien entrega una sensible y delicada obra que reflexiona sobre el proceso creativo y el cine. En tanto que como película chilena se seleccionó una ópera prima llena de vitalidad y música, con un atractivo y destacado elenco encabezado por Catalina Saavedra, que tiene todas las características para convertirse en un éxito del cine nacional”, explica Cynthia García Calvo.

Las películas seleccionadas

Un musical que cuenta la tragedia de la banda People in the Dragon, la nueva promesa del rock chileno, que a pocos días de participar en el festival más grande de América, debe convivir con la muerte de su vocalista. “La verdadera historia de People in the Dragon”, dirigida por Pablo Greene, corresponde a la selección Largometraje Nacional. Greene ha trabajado antes como guionista y productor ejecutivo de Mala junta y Mis hermanos sueñan despiertos, ambas ficciones dirigidas por Claudia Huaquimilla. Esta es su ópera prima.

“Nos alegró mucho la noticia de que gracias a la Red podremos estrenar en casi todas las regiones del país. Un gran tema pendiente es la descentralización del cine nacional, por lo que estamos felices de poder llevar esta comedia a tantos lugares”, comenta el director.

Por otro lado, la argentina “Las cosas indefinidas”, dirigida por María Aparicio, fue seleccionada como Largometraje Latinoamericano en la convocatoria. Un drama que retrata a Eva, mujer de cincuenta años que se dedica a editar películas. Mientras trabaja junto a su asistente Rami en un largometraje sobre personas con ceguera, parece haber perdido el entusiasmo por el cine. A esto se suma la reciente muerte de su amigo Juan, un director de cine cuyas películas ella editaba. Las cosas indefinidas es la tercera película de la realizadora cordobesa, una sutil reflexión sobre la creación y la pérdida.

“El público de festivales es importante para nosotros pero también entendemos como fundamental el vínculo con lxs espectadores de todas las salas y espacios de exhibición e intentamos trabajar cada vez más para poder estrechar y ampliar las posibilidades de encuentro con otros espacios”, sostiene María Aparicio sobre la posibilidad de estrenar en las salas de la Red.

Las películas serán presentadas próximamente en los espacios de exhibición de la Red de Salas de Cine de Chile.

La Asociación Gremial de Salas Independientes de Cine de Chile forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca fortalecer y dar continuidad a instituciones y organizaciones culturales de derecho privado y sin fines de lucro. Este programa además es parte del Sistema de Financiamiento a Organizaciones e Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que integra, articula y coordina de forma transversal los planes, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las organizaciones, de la infraestructura cultural, y de la mediación artística. Todo esto con una vocación descentralizada, mecanismos participativos, y la promoción de la creación de redes y asociaciones.

Más información en redsalasdecine.cl

Consultas a contacto@redsalasdecine.cl