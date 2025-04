Informe revela que homicidios en Chile bajaron el 2024 pero aumentó la cifra de víctimas extranjeras

El informe elaborado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos revela que, en 2024, los homicidios en Chile disminuyeron en comparación con el año anterior, con un total de 1.207 víctimas y una tasa de 6,0 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que representa una baja del 4,8% respecto al 2023. Sin embargo, destaca un aumento significativo en la cifra de víctimas extranjeras, que pasó de un 5,6% en 2020 a un 18,2% en 2024.

A pesar de la disminución global de los homicidios, el informe refleja una creciente preocupación por la alta participación de víctimas extranjeras en estos crímenes. Esta tendencia ha sido constante desde 2020 y se ha vuelto cada vez más evidente en 2024. El aumento de la violencia en ciertas zonas específicas, como la comuna de Independencia, también resalta la necesidad de un enfoque más focalizado en la prevención del crimen, especialmente en áreas con altos índices de violencia.

La mayor concentración de homicidios se registró en tres regiones: la Región Metropolitana de Santiago, con un 45,7% de los homicidios del país, seguida por Valparaíso (11,1%) y Biobío (9,3%). En la Región Metropolitana, se reportaron 552 víctimas, lo que significa una leve disminución con respecto a las 558 víctimas del año anterior, lo que equivale a una reducción del 1,5% en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, pasando de 6,7 en 2023 a 6,6 en 2024.

En la capital, la mayoría de las víctimas fueron hombres (91,3%), mientras que las mujeres representaron un 8,3%. En términos de nacionalidad, el 74,8% de las víctimas eran chilenas, mientras que un 24,1% eran extranjeras, una cifra que refleja un aumento considerable en la participación de víctimas extranjeras, que ha ido en aumento desde 2020. En dicho año, solo el 5,6% de las víctimas eran extranjeras, cifra que se elevó a un 18,2% en 2024, la más alta registrada en el período de análisis.

Los métodos más utilizados para cometer los homicidios en la Región Metropolitana fueron las armas de fuego, con un 60,9%, seguidas por objetos cortopunzantes (34,4%). Además, la mayoría de los homicidios ocurrieron en la vía pública, con un 71,9% de los casos, mientras que un 27,3% se registraron en domicilios particulares. En cuanto a los contextos de los homicidios, los más comunes fueron los interpersonales (37,9%) y los asociados a delitos o grupos organizados (35,6%).

Si se compara con 2023, en este informe baja el uso de armas de fuego (ese año fue 52,3%) pero aumenta el uso de objetos cortopunzantes (31% en ese año).

Para el periodo, de acuerdo con datos preliminares, la comuna de Independencia tuvo un aumento de 8 a 19 víctimas de homicidio consumado, lo que se traduce en una variación de un 138%. En conversación con El Mostrador, su alcalde, Agustín Iglesias (Ind-Chile Vamos) indicó que la comuna “está 5 en el ranking, pero en un mal ranking, en el ranking de homicidios por habitante en la Región Metropolitana. Y segundo en el ranking de incivilidades en la Región Metropolitana. Un fracaso total del Estado, del gobierno, del exalcalde Gonzalo Durán y actual delegado presidencial a cargo de la seguridad de la región”.

“Esa es la irresponsabilidad que tenemos en nuestro país. Una comuna abandonada a su suerte, donde el Estado ha dejado que operen las bandas criminales, ha dejado que tengamos 18 homicidios en el 2024, triplicando lo que venía del año anterior. Esa es la situación con la que me toca partir como alcalde y que enfrentaremos con toda la seriedad que eso amerita. Un gobierno que no entiende y no conversa tanto como debiera hacerlo con las autoridades que están conectadas con los problemas de sus comunas. Necesitamos más respuestas, más herramientas, más atribuciones para poder enfrentar un problema que hoy día es serio”, agregó.

En regiones

En términos regionales, diez regiones de Chile reportaron una disminución en el número de víctimas de homicidio en 2024. Entre las que destacaron se encuentran Magallanes y la Antártica Chilena, que vio una disminución del 44,9%, pasando de 4,9 a 2,7 víctimas por cada 100.000 habitantes. También se registraron bajas en las regiones de Los Lagos, con una disminución del 31,1%, y Tarapacá, cuya tasa bajó en un 26,2%. Por otro lado, algunas zonas experimentaron incrementos en las cifras de homicidios. Un ejemplo de ello es la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana, donde el número de víctimas pasó de 8 a 19, lo que representa un aumento del 138%.

En cuanto a los antecedentes de las víctimas, un 52,3% de los homicidios consumados en 2024 involucraron a personas con condenas penales previas. En cuanto a la edad de las víctimas, la mayoría se concentró en los grupos etarios de 18 a 29 años (38,9%) y 30 a 39 años (21,7%), lo que representa en conjunto el 60,6% del total de las víctimas.

