Cuento sobre Lumi Videla es premiado en Santiago en 100 Palabras

Un cuento sobre Lumi Videla, estudiante de la Universidad de Chile y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue premiado en la última edición del concurso Santiago en 100 Palabras.

Titulado simplemente “Lumi” y escrito por Jo Contreras, de 37 años, residente de Providencia, resultó ganador en la categoría Mejor Relato de la Memoria.

“Caí estrepitosamente, no pude resolver las raíces en la ciclovía. Mientras atendía los daños en mi rodilla, levanté la mirada y vi por primera vez una plaquita tímida en el muro de la embajada, con una inscripción. Me levanté para leer y recién ahí, después de pasar miles de veces por esta ruta de la calle Elena Blanco, te vi. Lumi, a ti te lanzaron, a ti te hicieron tanto daño antes de morir, y aún luego de eso, pudieron hacerte daño después de fallecer. Qué frágil es la memoria de los sitios que habitamos”, señala el relato.

Alumna destacada

Videla (1948-1974) estudió en el Liceo Darío Salas. A los 16 años entró a estudiar Filosofía a la U. de Chile y al terminar la carrera ingresó a Sociología. Cursaba el tercer año cuando un golpe militar derrocó al gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende.

Casada y madre de un hijo pequeño, el 21 de septiembre de 1974 fue secuestrada junto a su pareja Sergio Pérez. Videla murió por torturas en el centro José Domingo Cañas de Ñuñoa, mientras su cónyuge fue desaparecido. El 3 de noviembre, el cuerpo de Videla fue arrojado a la embajada de Italia, donde se encontraban refugiadas 250 personas. El gobierno militar aseguró que había muerto debido a una riña entre los asilados. Dejó un niño de tres años, el hoy músico, activista y líder rastafari Dagoberto Pérez.

Por el crimen de Lumi Videla, en 2009 la Corte Suprema condenó la cúpula de la DINA en un dictamen que involucró además del ex general Manuel Contreras a Miguel Krassnoff, Cristoph Willike, Marcelo Moren Brito, entre otros ex oficial del Ejército de Chile.

“Emocionada”

“Te cuento que esta es la primera vez que concurso en Santiago en 100 palabras y estoy muy emocionada aún con todo lo que ha pasado desde que me avisaron que estaba dentro de los 12 finalistas. Estamos tan acostumbrados y acostumbradas a recibir malas noticias, que al principio no lo pude creer”, es lo primero que cuenta Contreras a El Mostrador.

“‘Lumi’ es un cuento que se inspira en lo cotidiano de habitar una ciudad sin memoria. Yo transitaba cotidianamente por esas calles, un día me fijé más y vi que era una Embajada, y leí la placa conmemorativa. Entonces puse en contexto la historia de Lumi Videla Moya, que por supuesto conocía, pues siempre me ha parecido un hecho profundamente doloroso, no sólo por quienes ejecutaron directamente este crímen, sino por todo lo que implicó en la cobertura de los medios, y la crueldad con que la trataron una vez fallecida”, explica.

“Obvio que me inspiré en ella, nunca más pude pasar por ahí sin sentir su presencia, sin empatizar, sin conmoverme con su historia. Escribir en un máximo de 100 palabras para mi es un desafío, pero cuando me decidí a escribir y enviar mis cuentos, tenía muy presente hablar sobre ella, esa calle, ese transitar de las personas en espacios que alguna vez fueron testigos de hechos desgarradores y que hoy aparentan paz”.

De esta experiencia, Contreras dice quedarse con la convicción que escribir es un acto liberador, reivindicatorio y hasta terapéutico.

“Hay que ‘desprejuiciar’ la memoria como un acto de resentimiento o no constructivo, escribí este cuento desde el amor, con esa energía y me siento orgullosa que le pueda hacer sentido a más personas”, explica.

“Este concurso demuestra que muchas personas quieren escribir, que no es necesario saber o estar directamente vinculado a las letras para desarrollar las ideas que tenemos, que no se necesitan grandes historias, o complejas palabras, tan sólo escucharse y sentirse más. Obviamente hay que trabajar para que estos espacios creativos permanezcan, crezcan y se multipliquen”.

Otros premiados

La ceremonia que distinguió los 12 mejores cuentos de la XXIII edición de Santiago en 100 Palabras, presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio, se realizó en el Teatro Oriente junto a la Fundación Cultural de Providencia y contó con la participación de Néstor Cantillana en la lectura dramatizada, la musicalización de la Orquesta Comunitaria Metropolitana y la animación de la locutora radial, Martina Orrego.

El Primer Lugar fue para “San Carlos navegable”, cuento de Martín Roble, de 33 años de la comuna de Peñalolén.

El Cementerio General, el Canal San Carlos, Av. Vicuña Mackenna y otros espacios de la ciudad, fueron otros escenarios de los relatos galardonados de la versión XXIII del evento literario.

La selección de los relatos ganadores de este año, entre los más de 50 mil que llegaron a esta edición, estuvo a cargo de los reconocidos escritores nacionales, Alejandra Costamagna y Matías Celedón; junto a la escritora y docente argentina Dolores Reyes.

Respecto a los 12 relatos ganadores de la edición 2024, serán exhibidos en paraderos de microbuses, gracias a la alianza del concurso con JC Decaux, sumado a la difusión en redes sociales y serán parte de los 100 mejores cuentos que se imprimirán en un libro de bolsillo de colección para luego ser repartidos gratuitamente el próximo año.

La escritora argentina e integrante del jurado de la versión XXIII del concurso, Dolores Reyes, destacó: “Lo que me encantó de todos los textos es cómo transitaban por la misma ciudad viendo cosas distintas y uniéndolas a experiencias muy diferentes. Se ve la diferencia de edades, géneros y miradas”.

En tanto, Alejandra Costamagna, también parte del jurado 2024 coincidió: “Una ciudad de contrastes, personajes que no están encumbrados, una ciudad que abre unas ventanas imprevistas, personajes que buscan algo que parece extraviado, una ciudad que muta, hijas, padres, floristas, estudiantes, perros, abuelas, migrantes, trabajadores de esto y lo otro, personajes que recuerdan, paseantes de una ciudad que se resiste al olvido”.

Esperanza

René Muga, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Latinoamérica, indicó que “en tiempos en que los hábitos lectores parecen en crisis, Santiago en 100 palabras renueva nuestra esperanza y nos emociona. Pequeñas escenas callejeras, recuerdos, sueños, anécdotas o historias simples y cotidianas que se vuelven cuentos cortos pero grandes. Todas esas historias recogidas en los 50 mil cuentos que se reciben cada año nos muestran que el valor de la palabra sigue estando vivo en el corazón de los santiaguinos. Y que sus sueños y emociones capturadas en 100 palabras nos siguen cautivando. En Escondida | BHP estamos orgullosos de ser parte de estos 23 años de vida de un evento literario del que cualquiera de nosotros puede ser protagonista”.

Sobre la diversidad de las historias y las edades de quienes participan, Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio, explicó que: “Siempre nos asombra la capacidad de abrir la imaginación y contar diversas visiones de la vida cotidiana, muchas veces desapercibidas por el rigor y la velocidad de la vida en la ciudad. Todos y todas tenemos algo que contar y Santiago en 100 Palabras es una muestra de ello a través de estos 12 autores y autoras de diversas edades, que abordan distintas temáticas en sus cuentos”.

Carolina Arredondo, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quien también asistió a la ceremonia destacó que: “’Santiago en 100 Palabras’ y sus relatos son un retrato vivo y literario de nuestra ciudad y de quienes la habitamos. Es un espacio que nos permite plasmar reflexiva y creativamente sobre los espacios que compartimos, sobre nuestras diversas emociones y experiencias, como se configuran nuestras relaciones, miedos, anhelos y desafíos. En este sentido, es un canal que nos ayuda a crear una narrativa de la ciudad e nuestra propia identidad”.

“Acogimos esta premiación en nuestro Teatro Oriente felices de continuar siendo el escenario de una fiebre literaria en Providencia, en sus diversas formas, uniendo a creadores y lectores con nuestra hermosa ciudad”, sostuvo Jorge Andrés González, director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia.

Todos los cuentos ganadores ya están disponibles en el sitio web www.santiagoen100palabras.cl y redes sociales de @santiagoen100palabras (Instagram, Facebook, Tiktok y X).