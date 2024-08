Dieron a conocer a los ganadores del concurso literario “Archipiélago de Humboldt en 110 Palabras”

En una actividad realizada en el Monumento Nacional Casa Las Palmeras de Gabriela Mistral en La Serena se dio a conocer a las y los ganadores del concurso literario “Archipiélago de Humboldt en 110 Palabras”, organizado por Sphenisco y Defensa Ambiental Región de Coquimbo, una actividad que contó con la participación especial de las ganadoras del primer lugar del concurso en cada una de las categorías.

Al jurado del concurso, integrado por Elena Jiménez en representación del Seremi de Educación, Héctor Cossio, director editorial de El Mostrador, José Aguilera, escritor investigador y Gabriel Canihuante, periodista y escritor, les correspondió la honorable tarea de evaluar y luego anunciar a las y los ganadores.

Para Nancy Duman, representante de Sphenisco Chile, esta jornada “ha sido muy emocionante, ya que al recordar las palabras de las tres mujeres que ganaron el primer premio del concurso en cada categoría, nos ha reforzado que esta ha sido una iniciativa muy significativa, que permite conocer la gran riqueza que alberga este ecosistema. En realidad, nos sentimos muy emocionados”.

La presidenta del jurado Elena Jiménez, se refirió a las creaciones enviadas por los participantes “nos encantaron los trabajos que llegaron, fueron de muy buena calidad, muy bellos y defensores de ese maravilloso Archipiélago de Humboldt.” El jurado José Aguilera destaca que con el concurso se pudo redescubrir el Archipiélago de Humboldt con su patrimonio cultural. “la creatividad de relatos nos llevó a tener un debate muy interesante para ver cuáles iban a ser los ganadores. Muy motivador”.

Para el escritor Gabriel Canihuante, este concurso fue interesante y enriquecedor, ya que fue desafiante para el jurado analizar cuentos breves en 110 palabras “son dieciocho textos seleccionados de un total de cerca de cuatrocientos, lo que fue un proceso interesante y productivo”.

Por su parte el director regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural Enrique Gutiérrez señaló que “es una instancia que tenemos que replicar, que son sumamente necesarias el poder difundirlas, y el poder ponerlas en valor para toda la comunidad. Y que, en las futuras ediciones, puedan participar muchas más personas”.

Ganadores

La actividad contó con un emocionante momento, cuando las ganadoras del primer lugar de cada categoría leyeron sus cuentos a los asistentes y compartieron lo que significó para ellas este concurso.

Emilia Alquinta, estudiante de quinto año básico de Coquimbo, y ganadora de la categoría de niños, contó que tuvo que investigar para hacer algo interesante, donde “descubrí que los chungungos se escondían en las rocas de los seres humanos, así que quise hacer algo fantasioso, para representar por qué los chungungos se esconden en las rocas”. Además, aprovechó la instancia para invitar a que las personas escriban, porque así “pueden descubrir cosas que no conocen”.

En la categoría de jóvenes, María Quimbay estudiante de tercer año medio del Liceo Gabriela Mistral de La Serena, señaló en cuanto al concurso que “me parece muy interesante, porque mezcla dos cosas que me gustan, que es la ciencia y la literatura. Con la ciencia podemos conocer y explorar, y con la literatura plasmar y expresarnos.” Sobre el Archipiélago de Humboldt, apuntó que “es muy importante proteger esta reserva”.

En cuanto a la categoría adultos, la ganadora Vania Zárate, de La Serena, señaló que “mi interés principal siempre ha sido la literatura, me gusta leer mucho, y es la primera vez que presento un texto a un concurso.” Además, se refirió a las etapas que vivió, comentando que “fue super interesante el proceso creativo, me dediqué a observar imágenes, y me gustó bastante conocer de este lugar, y sobre todo que voy a poder verlo presencialmente. Me siento muy feliz de haber ganado, es super gratificante para mí”.

La entrega de premios está contemplada para el mes de octubre, donde se realizará la ceremonia con los ganadores y ganadoras de todas las categorías.

Para conocer a los ganadores, la organización Sphenisco Chile, publicó en su sitio web www.sphenisco.cl el listado con los nombres.