5 revelaciones de la extraordinaria vida de Mon Laferte contadas en un nuevo documental de Netflix

“Un día lo llamé y le dije ‘papá, no quiero nada de ti, no quiero dinero, lo único que quiero es conocerte’ y me colgó”.

No me cabe duda que me amabas.

2. Su abuela, la “reina del bolero”

Su abuela, afirma, le daba además consejos para enfrentar su vida sentimental: “No te cases, los hombres son malos (…), el amor no existe, busca a alguien con plata no más”, afirma entre risas.

3. Un hombre 21 años mayor y acoso en la TV

“Era… horrible. Cada vez que lo veía me estaba acosando. O sea, estamos hablando de los cinco años que duró el programa. Eso, para mí, fue lo peor que me pasó en Rojo ”, sostiene la artista.

Aunque no ganó, fue una de las figuras más destacadas y sobresalió no solamente por su talento vocal, sino por su personalidad.

4. La infidelidad y su canción más icónica

“Sentí ese rechazo del que había escapado y me deprimí muchísimo (…). Dejé de trabajar, no tenía un peso (…). Por primera vez dejé de luchar e intentar que me quisieran, y ser increíble, ser la fuerte y ser maravillosa, me permití sufrir por primera vez…porque nunca lo había hecho”, relata.