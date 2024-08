Casa Violeta Parra celebra el Mes del Folclore

Una amplia escalera de piedra que asciende hasta el segundo piso del Campus Oriente de la UC, con un muro central donde se asoman figuras pintadas, el rostro de Violeta y las palabras escritas en fierro Casa Violeta Parra: así es la bienvenida a la experiencia de este nuevo espacio cultural, abierto en conjunto por la Fundación Violeta Parra y la UC.

Con entrada liberada, actualmente aquí se puede ver la muestra “Paz y Justicia”, que explora estos tiempos de miedos, de guerras internacionales, y las reflexiones artísticas que Violeta realizó sobre este tema.

Con agosto siendo un mes en que se celebran las raíces folclóricas de cada nación, y especialmente el 22 de agosto, Día Mundial del Folclore acercándose, Casa Violeta Parra es el espacio clave para conocer a una de las exponentes más icónicas del folclore nacional. Al interior de esta morada, la casa definitiva para la trayectoria de esta artista, en “Paz y Justicia” las personas podrán ver una selección de sus pinturas, arpilleras y otras creaciones pictóricas, resguardándose aquí el grueso de la obra visual realizada por Violeta Parra.

A través del concepto “Paz y Justicia”, la exposición actual analiza el poder y el mensaje de la folclorista frente a la guerra y los conflictos políticos, una reflexión tan presente durante su vida como lo es hoy a lo largo del mundo y sus múltiples puntos de tensión social. Esta exposición, además, festeja la llegada de las obras de la icónica folclorista chilena a la UC.

Se trata principalmente de arpilleras y pinturas, que completan un catálogo que ya contaba con piezas inéditas, como sus creaciones en papel maché, y que conforman hoy el grueso de la obra de Violeta Parra: un legado artístico y social que ahora está reunido en su casa definitiva, resguardado e investigado por la universidad tras el convenio firmado con la Fundación Violeta Parra, presidida por su hija Isabel Parra.

“Su obra era denunciante, con sentido social y hablando de temas álgidos y dolorosos como la condición de la vida de la población y sus carenencias. En Chile no se hablaba de esos temas y menos se cantaba sobre ellos. Son temas que hoy están tan presentes como cuando Violeta Parra estaba viva. La gente hoy nos escribe deseosa al enterarse de esta exposición, con ganas de venir a ver a la Violeta Parra en su casa”, dice Isabel Parra, sentada junto al guitarrón chileno, una de las piezas personales más reconocidas de la folclorista, y que forman parte de ese legado familiar, cobijado hoy en Campus Oriente.

“Si protestara contra la guerra nadie me escucharía. Pero así sí: todo el mundo me escucha y me cree”, afirmaba Violeta Parra en una entrevista en Suiza. La artista plasmó a través de sus creaciones su convicción por la paz social y la justicia, en una época en que los conflictos políticos iban en aumento tanto en Chile como en el exterior.

Desde Casa Violeta Parra, ahora se exhibe parte de esta colección con una treintena de obras seleccionadas especialmente para reflejar aquella sensibilidad y carácter de denuncia en la trayectoria de esta artista. Aquella mirada sobre sus creaciones cobra una nueva lectura hoy, cuando las mismas tensiones sociales que Violeta graficó en el pasado parecieran más presentes que nunca a lo largo de todo el mundo.

“Qué mejor que este nombre de Paz y Justicia, que nos convoca como universidad junto a otros proyectos en esta línea como el Centro del Diálogo y la Paz, que busca generar reflexiones en torno a la cohesión social. Tenemos la alegría de contar con la obra ya completa en Casa Violeta Parra, y aquí existen piezas emblemáticas como “Contra la guerra”, que reflejan cómo nuestra folclorista trasciende el tiempo: qué duda cabe que este es un tema aún urgente. Ella fue una mujer visionaria, que reflejó un mensaje de resistencia y llamado a la justicia”, dice el rector UC, Ignacio Sánchez.

Con un ambiente de peña bajo el cielo lleno de hojas de parra que forman parte del diseño realizado por Árbol Color y el equipo de Marcial Cortés-Monroy, las personas pueden recorrer hoy esta exposición de lunes a sábado, de forma gratuita, y solicitar también visitas guiadas.

“Es importante que la obra de Violeta esté lo más visible posible, porque su mensaje de denuncia y de lucha social sigue estando presente en los conflictos que se viven tanto en Chile y en el exterior. Desde Casa Violeta Parra, la idea es poder proyectar y difundir su trabajo, investigándolo y haciendo de este espacio un lugar de encuentro donde las personas puedan sentir que Violeta y su obra viven con fuerza”, dice Milena Rojas Cereceda, nieta de Violeta Parra y curadora de Casa Violeta Parra.

Entrada: gratuita

Ubicación: Casa Violeta Parra se encuentra en el 2do piso del Campus Oriente de la UC

(Avda. Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia)

se encuentra en el 2do piso del Campus Oriente de la UC (Avda. Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia) Horarios: lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs.; viernes, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 hrs. Sábados, de 10:00 a 14:00 hrs (cerrado en feriados)

Contacto: visitasguiadas@uc.cl

Sitio web: extension.uc.cl

Redes Sociales: @extensionculturaluc (Instagram)