NYT destaca a Francisca Valenzuela y a Ruidosa Fest en la previa de su primera versión en EEUU

El diario New York Times destacó a Francisca Valenzuela y a Ruidosa Fest en la previa de su primera versión en Estados Unidos.

“Una de las cosas que decimos todo el tiempo en Ruidosa es que no hay una única manera de ser mujer. No hay una única manera de tener éxito o de identificarse como latina”, afirmó Valenzuela, fundadora del evento, en una entrevista con el diario a propósito del debut del festival este sábado, en la gran manzana.

En la publicación del medio norteamericano, titulada “Gloriously Noisy Latinas Are Coming to Lincoln Center” (“Latinas gloriosamente ruidosas llegan al Lincoln Center”), Valenzuela también se refiere a sus inspiraciones latinas y cuál fue el gatillante inicial que la llevó a concretar el festival no sólo como un evento, sino como un dispositivo de intercambio y comunidad con sus colegas y artistas pares.

“Me sentía sola en la música y no entendía cómo otros colegas y amigas, a quienes realmente admiro en la música, estaban construyendo sus carreras”, extiende en la nota, donde también se detalla el cartel de invitadas y las actividades a realizar. Para Valenzuela, finalmente “Ruidosa me ha inyectado de mucha energía, amor y conexión”, finalizó en el NYT.

Cartel inédito

Por primera vez, en el marco de las actividades veraniegas del Lincoln Center, este sábado 10 de agosto, Ruidosa Fest exhibirá un cartel inédito y una jornada transformadora para las voces y visión de las mujeres latinas.

Cerrará las actividades de la serie Summer for the City, de Lincoln Center y será con acceso gratuito para quienes asistan.

Gestado en Chile por Francisca Valenzuela en 2016, Ruidosa es el primer festival de música liderado íntegramente por mujeres en toda América Latina. También es una comunidad y plataforma transfeminista, interdisciplinaria, inclusiva e intergeneracional, que celebra los proyectos de voces femeninas, identificadas como femeninas y disidentes en la industria musical y en disciplinas creativas latinoamericanas.

Además de festivales, Ruidosa se desempeña a través de talleres, paneles de conversación, podcasts, así como investigaciones.