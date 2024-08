“El día en que mis padres desaparecieron”: docente publica libro sobre su infancia en dictadura

El 29 de abril de 1976, Luis Emilio Recabarren (Santiago, 1973), de poco más de dos años, fue secuestrado junto a sus padres y un tío por la DINA cuando se bajaban de una micro en el centro de Santiago.

A las pocas horas, su abuelo paterno salió a buscarlos y, como el resto de sus familiares, nunca volvió. El único sobreviviente fue aquel niño, Puntito, abandonado por agentes del Estado afuera de la casa de su abuela Ana González de Recabarren.

Huérfano a temprana edad, Luis creció bajo el cuidado de su abuela materna Ernestina y su abuela paterna Ana, emblemática activista de derechos humanos.

Dolor

“El día en que mis padres desaparecieron” (Ediciones B) fue escrito en conjunto con su pareja, la periodista y escritora Sara Recabarren. En la obra Luis Emilio revive su historia desde la perspectiva de un niño que no sabe lidiar con un dolor para el que nadie está preparado.

El libro recorre su participación en las primeras manifestaciones en la población donde creció, las tardes haciendo tareas en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, aquellas peleas juveniles donde expulsaba la violencia de su interior, las huellas del trauma en su familia y su difícil llegada a Suecia.

Luis y Sara Recabarren configuran no solo un relato de crecimiento, sino también una profunda reflexión sobre las huellas de la violencia, la pérdida y el duelo, la incapacidad de pertenecer y el poder sanador del arte y las comunidades.

Terapia

En la edad adulta, Luis tuvo la oportunidad de regresar en terapia al día en que sus padres desaparecieron.

“No sé cuánto tiempo pasa antes de que la terapeuta me pide que dé unos pasos atrás y reflexione sobre lo que he pintado. Veo a un niño sentado en un banco. Sus piernas no alcanzan el suelo. Frente a él, una mujer. Ella levanta los brazos. Es como si intentara protegerlo de algo. Doy un paso más atrás y veo a un hombre. Está junto a una puer­ta mirando por una pequeña ventanilla. Parecen estar encerrados en una habitación, pienso. Luego veo a otro hombre. Está acostado boca abajo en el suelo, en medio de la habitación. Doy varios pasos atrás para ver el cuadro completo. Es impactante”.

Autores

Actualmente Recabarren es profesor de secundaria en matemáticas y ciencias naturales. En su juventud, Luis asistió a la Escuela Real Sueca de Ballet y trabajó como bailarín durante algunos años antes de comenzar sus estudios en biotecnología en el Instituto Tecnológico Real. Luis es nieto de la defensora de los derechos humanos Ana González de Recabarren.

Por su parte, Sara Recabarren, nacida en Irán en 1977, es una periodista y escritora galardonada que reside en Suecia. Ha sido editora del programa de investigación social Datos Concretos y también ha realizado varios documentales galardonados.

Su primer libro, “El Interior” (2019) trata sobre las mujeres en el partido nacionalista y populista de derecha Demócratas Suecos. Su segundo libro, “Las hijas de Irán” (2024), es una historia personal sobre la lucha continua por recuperar los derechos de las mujeres en ese país. “El día en que mis padres desaparecieron” , que Sara ha escrito junto con su pareja y padre de sus tres hijos Luis Recabarren, es su tercer libro.