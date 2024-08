Universidad fortalece lazos con México con apertura de “Cátedra México-Chile” y nueva librería

Reforzar los vínculos académicos y culturales entre México y Chile es el principal objetivo de la apertura de la Cátedra México-Chile, donde la Universidad de Concepción tiene un rol clave al ser la única casa de estudios chilena que participa de esta instancia, reactivando así la histórica relación académica y cultural que han tenido ambos países.

El primer paso de este hito se realizó en mayo pasado con un memorándum de entendimiento que firmaron la Embajadora de México en Chile, Laura Moreno Rodríguez, y el rector de la UdeC, Carlos Saavedra Rubilar. Tres meses después, ambas autoridades junto a la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la UdeC, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Director del Fondo de Cultura Económica en Chile, dieron inicio a esta Cátedra en una ceremonia que se realizó en la Unidad Santiago de la Universidad de Concepción, instancia en la que además se firmó un convenio para que el Fondo de Cultura Económica (FCE) implemente su tercera librería en nuestro país, que se ubicará en la Biblioteca Central David Cruz Ocampo.

“Es muy simbólico que una Cátedra México-Chile resida en la Universidad de Concepción, con el Estado mexicano en su conjunto”, destacó el rector Saavedra.

“Estamos muy honrados como Universidad de Concepción de que la Embajada y Cancillería mexicanas, junto el Fondo de Cultura Económica, se hayan interesado por profundizar estos lazos que el 2025 cumplen 60 años con el mural ‘Presencia de América Latina’ que se encuentra en nuestra Casa del Arte, y que junto a pintores chilenos, produjo el muralista mexicano Jorge González Camarena entre los años 64 y 65”, detalló la máxima autoridad de la UdeC.

De igual forma, la embajadora de México en Chile destacó el vínculo histórico con la casa de estudios, valorando que se hayan podido conjugar dos acciones importantes para México, como lo es la Cátedra y la nueva librería del FCE, porque “eso hace crecer y fomentar hoy la relación entre nuestros países y particularmente el tema de la educación, de la lectura, de la investigación, que creo que son dos pilares fundamentales y que estas dos acciones van a complementar esos objetivos”, manifestó la embajadora Laura Moreno.

De paso por nuestro país en la visita oficial que realizó la Canciller mexicana Alicia Bárcena Ibarra a Chile, el Jefe de la Oficina de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Martín Borrego Llorente, destacó el vínculo entre ambas naciones.

“En México, las escuelas Salvador Allende, Gabriela Mistral, República de Chile, Pablo Neruda, son una huella del cariño que México siente por Chile. Y aquí, tener una universidad del prestigio como es la Universidad de Concepción, tener una Cátedra México-Chile, profundizar estos lazos con una librería, es una forma en la que México también busca incrementar su huella”, señaló el representante de la cancillería mexicana.

También de paso por nuestro país, la embajadora de Chile en México y Alumni UdeC, Beatriz Sánchez Muñoz, manifestó en primer lugar su orgullo como exalumna por la apertura de la Cátedra, además de destacar la trascendencia del mural “Presencia de América Latina” que hoy es un símbolo de la UdeC, por lo que “es súper interesante que de esa hermandad, de ese símbolo, hoy día haya una Cátedra de discusión, haya más conocimiento, entendamos de dónde venimos, entendamos las cosas que nos pasan y las cosas que nos rodean”.

Los vínculos que fortalecerá la Cátedra

La Cátedra México-Chile permitirá de forma anual –por un plazo de cuatro años- la movilidad de profesores entre ambas naciones, quienes deberán corresponder de manera alternada al área de las ciencias experimentales y de las ciencias sociales o humanidades. La estadía de los docentes será entre una semana y un mes como máximo, debiendo realizar una conferencia magistral sobre su especialidad, además de participar en un seminario para profesores e investigadores. Se espera que la primera convocatoria se realice este año para que a partir del 2025 se inicie el intercambio.

La apertura de esta Cátedra aumentará la presencia de docentes mexicanos en la casa de estudios, ya que en la actualidad hay 7 académicos de esta nacionalidad, cuatro de ellos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y los restantes pertenecen a las Facultades de Ciencias Sociales, Facultad de Ingeniería y Facultad de Agronomía en el Campus Chillán.

En áreas de postgrado, 26 académicos de la UdeC han elegido universidades mexicanas para sus especializaciones, entre ellas, la Universidad Nacional Autónoma de México, que recibió a 16 docentes de las Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas, Humanidades y Artes y Ciencias Sociales, quienes cursaron másteres o doctorados.

En cuanto a la movilidad, desde el 2019 a la fecha, la Universidad de Concepción ha recibido a 177 estudiantes mexicanos para intercambios académicos, mientras que 17 alumnos de la UdeC han optado por realizar estadías en universidades mexicanas.

La huella del muralismo mexicano

En la actividad, se realizó además una conversación sobre el muralismo mexicano, con la participación de Marco Barrera Bassols, coordinador de Vinculación Internacional del Fondo de Cultura Económica de México y Javier Andrés Ramírez Hinrichsen, director de la Casa de Arte José Clemente Orozco de la Universidad de Concepción, quien enfatizó que la Cátedra servirá también para profundizar el vínculo entre ambos países en relación al muralismo.

“Acá hay una cosa interesante, no solamente son dos países, sino que es un país con una universidad en particular, lo que reafirma también lo que ha sido la relación no solamente Chile-México sino de nuestra universidad con el pueblo mexicano y su Estado”, señaló el director de la Casa del Arte.

De igual forma, la vicerrectora Ximena Gauché Marchetti, junto con destacar la Cátedra y la nueva librería del FCE como hitos importantes para la Universidad de Concepción en su política de vinculación con el medio internacional, adelantó que desde noviembre próximo y hasta septiembre del 2025 será la conmemoración de los 60 años del mural “Presencia de América Latina” que se encuentra en la Casa del Arte de la UdeC.

“Vamos a invitar a la comunidad y esperamos en eso sumar también que nos apoyen las embajadas de Chile-México y de México-Chile a una serie de actividades culturales, artísticas, científicas en torno a la majestuosidad de este mural y todo lo que ello supone en la ruta, en la trayectoria de una ciudad universitaria como es Concepción, hoy día además universidad proyectada y con clara pertinencia territorial en Ñuble y Biobío”, señaló.

Fondo de Cultura Económica llega a la UdeC

Dentro de las actividades de conmemoración de los 70 años del Fondo de Cultura Económica en Chile, se encuentra la instalación de la tercera librería de la editorial mexicana en nuestro país, sumándose así a sus locales en Santiago y Valparaíso, respectivamente, con una amplia oferta de títulos latinoamericanos.

El director del Fondo de Cultura Económica en Chile, Rafael López Giral, comentó que la idea de llevar una librearía a la Biblioteca Central de la UdeC “es contribuir al ecosistema que hay en Concepción, donde hay librerías muy atractivas con las que trabajamos, y también obviamente nuestro espacio natural son las universidades. El Fondo nació para proveer a los catedráticos del continente, entonces es naturalmente nuestro espacio donde nos sentimos muy cómodos porque ahí está la gente que hace ciencia, pensamiento, entonces nos nutrimos”.

El rector Carlos Saavedra destacó la llegada del FCE a la Universidad de Concepción por el acceso que habrá a títulos de todos los ámbitos del conocimiento “pero a precios tremendamente accesibles para todas las personas que habitan Concepción y que visitan la ciudad, porque este espacio va a estar abierto de lunes a sábado, entonces los fines de semana -donde las familias visitan nuestro campus abierto- van a poder encontrarse con esta nueva oportunidad, señaló.

Se espera que esta librería abra sus puertas al público a inicios del 2025 con una oferta amplia de títulos y promoviendo la cultura literaria con beneficios especiales para la comunidad universitaria.