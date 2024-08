En Ceilán hay Neruda para rato: Conversando con el cineasta Asoka Handagama en Colombo

A principios de agosto de 2024, he tenido la magnífica oportunidad de encontrarme personalmente con el cineasta cingalés Asoka Handagama en la ciudad de Colombo en Sri Lanka (Ceilán).

Su película “Alborada” (1921) acerca de la vida de Neruda en la antigua Ceilán y su audacia de llevar a la pantalla por primera vez el tema de la violación de una chica sakili a su servicio, tuvieron gran repercusión tanto en los círculos nerudianos de Sri Lanka, como en los chilenos.

“Alborada” también está disponible en Prime Video.

Asoka cuenta que “Alborada” (2021) desató una gran cantidad de elucubraciones acerca del destino de la chica sakili, que pertenecía a una casta de los intocables en la vieja Ceilán. Cada cual intentó seguir las huellas de esa mujer después que Neruda partió a Singapur y a Java en junio de 1930.

Una de estas historias se publicó en forma de libro por el conocido escultor, académico y crítico de cine Sarath Chandrajeewa junto a otros dos académicos en inglés en 2022 y luego en 2023 en cingalés.

El libro se tituló “Lamentation of the Dawn. Or the Complaint of a nameless toilet-cleaning woman” (Lamentos del amanecer o la queja de una limpiadora de baño anónima)”. Todos los textos, los análisis, las fotografías históricas, la poesía y las preciosas ilustraciones de esa publicación se refieren a la película “Alborada” de Asoka Handagama.

La historia que se cuenta es para poner los pelos de punta. El profesor Chandrajeewa trabajó muchos años en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de Artes Visuales y Dramáticas de Colombo. Allí trabajaba un chico llamado Mahalingam que limpiaba los baños de la facultad. Era un chico tamil de origen sakili con ciertas limitaciones mentales. A través de conversaciones con él, Chandrajeewa se dio cuenta que venía del mismo sector en la costa desde donde había venido la chica sakili que fue abusada por Neruda.

Luego de este descubrimiento, Sarath Chandrajeewa se puso en contacto personalmente con una serie de descendientes de la chica para preguntarles por su destino. Siguiendo su línea genealógica, esta chica habría sido una mujer muy pobre, tímida y sumamente retraída. Sus padres la habrían mandado a trabajar en la casa de un “blanco”, que era Neruda, para que le limpiara el baño. Cuando fue abusada, su propia casta la despreció y no vieron más alternativa que casarla con un hombre anciano y enfermo.

Su tío habría intentado vengarla amenazando al empleado tamil de Neruda, al cual se le han atribuido dos nombres en la literatura nerudiana: Ratnaigh y Brampy al mismo tiempo. Su nombre real era Ratnayake, pero como Neruda no podía pronunciarlo le decía Brampy . Cuando el tío de la chica se enredó en una riña con Brampy, éste le habría dado tal paliza que habría quedado inválido en cama para siempre.

Una vez que el marido anciano de la chica sakili murió, ella se habría lanzado embarazada a las llamas como lo dictaba la tradición de su casta para morir junto a su marido y la criatura por venir. En la prensa cingalesa las críticas al libro de Chandrajeewa fueron numerosas y, pero libro ha sido altamente recomendado por académicos como lectura para los estudiantes de crítica de cine y sociología de la universidad.

Otra historia que ha vuelto a resurgir en relación a Neruda y la chica sakili es la del escritor ceilanés Tissa Devendra ya fallecido. Tissa era un incondicional admirador de Neruda. Cuando me encontré con él en Colombo en 2019, estaba indignado porque el feminismo mundial lo perseguía y lo había tildado de “violador”.

Devendra ya se había ocupado de este tema en 2005 en un libro de relatos titulado “On a Horseshoe Street” ( En la calle de la Herradura) para “defender” a Neruda. Uno de los textos se llama “La Hija de Brampy”. Devendra cuenta allí la historia de “Imelda”, la supuesta hija de Neruda. Esta habría nacido del embarazo de la chica sakili, cuyo nombre real era Thangamma. Neruda, o “Mr. Race” ( en alusión a Reyes), preocupado por esta delicada situación, le habría pedido a su sirviente Brampy que se casara con Thangamma para que criaran a ese niño en conjunto.

Para ello, abandonan Wellawatta y se van a las montañas de Aluth Eliya, donde nació una niña. La bautizaron como Imelda. Vestía un sari blanco, llevaba dibujado un punto en la frente y hablaba tamil, Ingles y cingalés fluido. Se la conocía como la “Señorita Ratnayake” por su “padre adoptivo”. Ella trabajaba y vivía en un convento, el personal de esa institución adivinaba que Imelda era la hija indeseada de algún “Sahib” blanco (Señor).

Imelda era muy eficiente en su trabajo y la trasladaron a una mejor posición en Colombo. Sus padres, es decir, Brampy y Thangamma, se trasladaron al pueblo de Puhulwewa y se transformaron en unos exitosos granjeros luego que un japonés les diera en herencia unas tierras. La historia de Devendra termina con un “happy end” cuando va a una conferencia en México y encuentra a Imelda casada con un funcionario chileno de la FAO que había trabajado en Ceilán de nombre Ronaldo Frei, quien era un devoto admirador de Neruda.

Asoka Handagama es un hombre con gran sentido del humor, y, desde luego, que estas y otras historias, las toma con la mayor naturalidad del mundo aunque sean diametralmente opuestas. Sobraron los comentarios divertidos contando que todos esos artistas ceilaneses son sus amigos.

No obstante él está convencido que esas historias son “inventadas” aunque contengan ciertos elementos que quizás sean parte de lo que podría configurarse como la verdad. Por eso, cuando Asoka Handagama escribió el guión para la película “Alborada” se ciñó estrictamente al texto que Neruda escribió en sus memorias. También comentamos que las versiones dramáticas del destino de la chica sakili o Thangamma tienen muchos elementos del estilo de Bollywood de la India.

Por esta razón, no sorprende ya sea la truculencia o el aire de cuento de hadas orientales de las distintas versiones sobre Neruda y Thangamma, la chica abusada, que circulan en Sri Lanka. No obstante, si se considera que el joven Neruda tenía urgencia por salir de Ceilán después de estos desgraciados hechos, puede pensarse que Chandrajeewa se acercó bastante a lo que más probablemente podría haber ocurrido.

A Neruda el ambiente social de Wellawatta se le había hecho totalmente insostenible como se lo confesó a su amigo epistolar argentino Hector Eandi. Sarath Chadrajeewa no considera su trabajo sobre “Alborada” como una ficción, sino que como una investigación sociológica y crítica de cine ajustada a los hechos históricos reales.

La conversación con Asoka y la periodista editora adjunta Anuradha Kodagoda del Sunday Observer resultó ser altamente interesante y divertida. Disfrutando de una exquisita cena en la residencia “Uga” de Colombo, sentimos que Neruda da para mucho todavía, y en Sri Lanka sobra la imaginación, la creatividad , la curiosidad y el sentido del humor.

Han pasado 94 años desde que Ricardo Reyes fuera trasladado de Ceilán a Singapur y Java en 1930. Sin embargo, sus huellas están allí y puede decirse, sin lugar a dudas , que la película “Alborada” de Asoka Handagama no sólo se limitó al cine sino que cruzó hacia la literatura, la crítica, los ensayos de género, el análisis político y sociológico de los tiempos coloniales cuando Neruda estuvo allá, y por supuesto el lanzamiento de las memorias de Neruda en cingalés.

Este encuentro con Asoka Handagama comprueba nuevamente que el diálogo, el humor y la producción artística entre el Sur de América y el Sur de Asia es un interesante vínculo a desarrollar. El talento humano de estas latitudes es desbordante. A raíz de esta reunión en Colombo, la editora adjunta del Sunday Observer, la periodista Anuradha Kodagoda, me pidió una entrevista sobre la visión de Neruda acerca de las mujeres asiáticas y en general sobre su obra y vida en Asia. En una larga y relajada conversación en el hotel Galle Face de Colombo recorrimos todos estos tópicos y llegamos a la conclusión que todavía tenemos mucho más que aprender los unos de los otros.