“El fantasma”: el ladrón más prolífico en la historia de Chile

Esta nueva comedia chilena, dirigida por Martín Duplaquet, está inspirada libremente en el caso real del prolífico ladrón de bancos José Abello Gonzáles, quien robó catorce sucursales, desde el 2006 hasta que fue atrapado el 2012. Lo curioso es que era un delincuente atípico, sus hurtos fueron cometidos sin violencia y sin armas, se hacía pasar por funcionario del banco ocultando su identidad bajo un disfraz. Por ese modus operandi los medios lo apodaron como “el fantasma”, porque durante sus hazañas lograba pasar desapercibido ante la policía.

En el año 2006 Chile estaba viviendo una fiebre capitalista sin igual. José Hidalgo (Willy Semler) un ex empleado bancario que le apostó todo al sistema pero fracasó, decide formar un equipo delictual junto al chino Chang (Daniel Muñoz) y el argentino Picasso (Darío Lopilato) para ser parte de esta gran fiesta, pero saltándose las reglas. Sin embargo, en sus planes no contaba con Daniel (Néstor Cantillana) un experimentado policía que hará lo posible para capturar a “El fantasma”, siguiendo el “juego” del gato y el ratón.

Es una comedia policiaca eficaz. Un film entretenido con algunos chistes que funcionan y con ciertas dosis de acción. Se diferencia mucho del cine chileno en general, no cae en lo burdo que suelen ser las comedias, pero tampoco llega al otro extremo de densidad en la que muchas veces incurren las producciones nacionales. Es una película que apunta a un público común, ya que es ligera y resulta ser disfrutable de ver. No alcanza el nivel de las dos comedias argentinas sobre robos de bancos más recientes: “Los delincuentes” y la mencionada “El robo del siglo”. Pero aun así se demuestra un avance importante en el cine chileno.

Es un film desequilibrado, hay momentos con buenas ideas como también otros que son un tanto flojos. Hay instantes en el que la dirección se parece más a un telefilm o a una teleserie chilena que a una película para el cine. Si bien es interesante la crítica que insinúa al sistema financiero, no profundiza en ella y no se constituye en una sátira más política, como las buenas películas de Adam McKay o Luis Estrada. No es una película que intente ser reflexiva sobre los hechos relatados, se limita a un divertimento y punto. Y desde esa perspectiva hay que apreciarla.

Las actuaciones son el plato fuerte de este film. Willy Semler lo hace excelente como un hombre común y frustrado, que de un día para otro decide que es buena idea robar bancos para vengarse de un sistema que lo ha dejado al costado. Este fue el gran regreso a la comedia del actor, luego de la película donde se interpreta a sí mismo “La anunciada muerte de Willy Semler”. El actor ha colaborado con el director Duplaquet en las tres películas que ha dirigido, pero con “El fantasma” fue su primer papel protagónico y a mi juicio el más significativo. También destacan las actuaciones de Néstor Cantillana, Elisa Zulueta y Daniel Muñoz.

A mi parecer esta es la mejor película de Duplaquet. La más correcta a pesar de sus falencias, especialmente en el guion y en la verosimilitud de algunas de sus escenas. Sin embargo, se nota que está bien encaminado para el futuro.

“El fantasma” es entretención pura. Se sale de los márgenes de nicho en el que acostumbra estar el cine chileno. Es una obra que puede complacer al gran público y eso es un factor relevante, es apreciable que las películas logren una conexión con la gente y que se sientan cercanas. Su estreno fue el 15 de agosto y es una gran opción para reencontrarse con el cine nacional.

Ve el comentario en video: