Prodigiosos músicos italianos en Chile: ”La técnica es importante, pero la personalidad mucho más”

A teatro lleno se presentaron en Temuco dos jóvenes exponentes de la música clásica de talla mundial. Los músicos italianos Giuseppe Gibboni, maestro del violín, y Carlotta Dalia, prodigiosa guitarrista, juntos forman el concierto “Virtuosos”, que tuvo su primera parada en Temuco y que esta semana tuvieron cuatro conciertos en el Centro Cultural CA660 de la Fundación CorpArtes.

Gibboni, de 24 años, es dueño de un talento que le permite tocar acompañado de un violín Stradivarius “Scotland”, construido por “el mayor fabricante de violines de la historia” en 1734. La calidad del sonido fue reconocida por los asistentes que siguieron en silencio la técnica y maestría del artista. Mismo caso con Carlotta Dalia, quien a sus 26 años lleva ya 13 años de carrera gracias a su destreza técnica y profunda interpretación, ofreciendo ambos un programa que abarca desde el barroco hasta el romanticismo, incluyendo piezas que mostraron lo mejor de la riqueza y diversidad de la tradición musical italiana. Un dúo que ha cautivado audiencias en escenarios mundiales, por lo que su visita a La Araucanía acerca un espectáculo internacional que ha recorrido los continentes.

Un concierto de talla mundial que logró traerse a La Araucanía gracias a la gestión de la Dirección de Extensión Académica y Cultural de la U. Católica de Temuco, tras conversaciones con Merlín Comunicaciones, marcando un antecedente por parte de la entidad universitaria al generar un modelo de autogestión para poder traer espectáculos de esta calidad a la ciudad.

Horas antes de subirse al escenario, acompañados por el Coro Sinfónico y la Cámara Sinfónica de la Universidad Católica de Temuco, los “virtuosos” compartieron un poco de su historia y experiencia.

-Es un placer tenerlos en Temuco. Su visita es una especie de fenómeno. Las entradas para el concierto se agotaron casi un mes antes del show. Me gustaría comenzar hablando sobre cómo influye el ambiente y la energía de un lugar en su actuación.

Carlotta Dalia (C): Mucho, por supuesto, tener un público agradable, un teatro lleno, compartimos energía. El público también con nosotros. Así que definitivamente es increíble tener un público lleno para el concierto y estamos deseando tocar.

Giuseppe Gibboni (G): Sí, comparto. Siempre es una gran emoción compartir nuestro concierto, sobre todo en esta hermosa ciudad y con un público lleno, especialmente después de estos años tras la pandemia. Ahora, volver a tener al público en la sala de conciertos es una gran emoción.

-Es interesante que hables de la pandemia. Ambos son muy jóvenes. Dicha crisis global me imagino que les impidió poder tocar. ¿Cómo les afectó esos años de encierro en su carrera musical?

G: No fue fácil, pero nuestra vida consiste principalmente en quedarnos en casa y practicar, así que no hubo una gran diferencia. Por supuesto, era difícil tocar sin público, hacer este tipo de conciertos online. Los conciertos en línea no son lo mismo, porque no recibimos la misma energía de la audiencia y del público. Así que era diferente. Ahora estamos muy contentos de que todo haya vuelto a la normalidad.

C: Es maravilloso tocar para el público, pero por suerte en los tiempos de COVID nos encontrábamos en buenas condiciones de salud, así que disfrutamos de diferentes cosas. Grabé un CD, y fue un momento diferente y una forma diferente de vivir, de hacer nuestra vida y nuestra vida con la música. Pero, por supuesto, es genial y forma parte de nuestra vida ver al público como un todo.

-Me gustaría preguntarles por sus inicios. ¿Por qué violín? ¿Por qué guitarra clásica? Sabemos que incluso Beethoven recibió influencias de la música clásica italiana. ¿Crecieron en un lugar donde la música tiene un espacio especial en la sociedad?

G: En realidad no, porque vengo de una ciudad muy pequeña del sur de Italia (Salerno), pero tuve mucha suerte porque en mi familia todos son músicos. Mi padre fue mi primer profesor, así que crecí con la música, y lo mismo le pasó a Carlotta, que no tiene padres músicos en su familia, pero les encanta la música clásica. Es importante crecer en una sociedad, en el lugar adecuado, hacer música a un alto nivel, tener la experiencia adecuada. Es fundamental, por supuesto.

-Y en tu caso, Carlotta.

C: Sí, a mi familia les gusta mucho. Mi madre estudió piano, y en Italia somos parte de la historia de la música, porque también inventamos la notación musical. En todo el mundo se lee música así, pero actualmente debo decir que Italia ya no es el lugar donde realmente puedes encontrar las oportunidades para tocar de verdad y crecer con la educación musical clásica. Hay que elegir. Así que nuestras familias eligieron que se incluya en nuestra educación, pero debería ser algo natural en un país como Italia, pero desgraciadamente no lo es. Así que deberíamos pensar en ello porque es una pena.

Imaginemos que en Italia ya no jugáramos más al fútbol. Es imposible pensar en ello. Pues con el arte y la música clásica y con la cultura en general, debería pasar lo mismo. Sin duda la nueva generación debería pensar en ello e intentar cambiarlo.

-Hablemos de técnica. Ambos comienzan a estudiar música desde joven. ¿Cómo se perfecciona la técnica en su instrumento? En tu caso Carlotta, ¿qué guitarra tocas? ¿Cómo es tocar la guitarra clásica?

C: Toco una guitarra de Matthias Dammann. Es un luthier contemporáneo muy conocido. Inventó una nueva forma de construir guitarras en este siglo. Y sí, practicar la guitarra clásica es bastante difícil. También porque quizá no sea el instrumento más popular o más emblemático de la música clásica, pero sin duda es un instrumento lleno de colores, de oportunidades para hacer algo bello y algo por descubrir, porque la guitarra clásica, en lugar del violín o el piano, es un instrumento relativamente joven, sólo tiene un siglo.

-En tu caso, Giuseppe, suena muy bien en la publicidad leer que viene un violín Stradivarius Scotland a Chile. ¿Es cierto que data de hace casi 3 siglos?

G: Sí, es cierto. Es un violín de 1734 de Antonio Stradivarius, que fue el mayor fabricante de violines de la historia.

-Respetando las diferencias, tocar un Stradivarius debe sentirse como cuando en “The Forces Awakens”, en la última trilogía de Star Wars, Rey recibe la espada láser de Anakin Skywalker.

G: Sí, algo así, absolutamente (risas). No sabes lo que se siente tocar con un trozo de historia. Es una obra maestra. El sonido es increíble. Es precioso. Y tengo mucha suerte de tener la oportunidad de tocar este instrumento.

-¿Cómo sucedió esta oportunidad? ¿Sabes qué persona tocó este violín antes que tú?

G: En realidad, este violín procede de una fundación de Nueva York. Es una fundación que cede violines y otros instrumentos a jóvenes artistas, y eso es muy importante para nosotros. Y este violín estuvo durante 10 años en el Museo del Violino en Cremona, Italia. Y también en el MET en el pasado. Este instrumento necesita ser tocado para estar vivo. Así que ese es mi objetivo, mi responsabilidad y mi mayor misión.

-No sé si cree en fantasmas, si pensamos en la carga que posee. ¿Qué se siente al tener esta responsabilidad?

G: Sí, cuando tocas un instrumento así, tu alma vive en el instrumento. Podemos decir que tu vida, tu personalidad, tu música y tu sonido siempre estarán en ese instrumento. Así que antes que yo, muchos violinistas probablemente lo tocaron, y todavía podemos sentir esto. No sé, quizá dentro de 100 años alguien toque este violín y sienta una pequeña parte de mí.

-Más allá de la técnica y la interpretación, ¿qué papel desempeña la intuición a la hora de interpretar una obra compleja en un entorno desconocido?

G: Creo que la música es algo muy instintivo. Por supuesto que practicamos durante muchas horas. La técnica es importante, pero nuestra personalidad, nuestro enfoque de la música, es lo más importante. Así que para mí es fundamental mantener esta parte de nuestra personalidad siempre en primer plano. Nuestra técnica es fundamental para poder expresar mejor nuestros sentimientos.

C: En realidad creo que con mi personalidad, mi intuición, está por encima de todo. Por supuesto, practico mucho para hacer un mejor trabajo. No quiero que se me malinterprete, pero la mayoría de las cosas mejores que hice, incluso grabando. no fue porque practiqué 8 horas al día, sino simplemente porque lo sentí y, en realidad, cuando toco en un concierto, no importa cuánto haya practicado. Por supuesto, después de tocar la guitarra durante 17 años, no importa si practicaste ayer o dos días antes, lo que importa es que prácticamente lo haces durante toda tu vida. Así que para mover los dedos, es como respirar. En mi opinión, en este momento, sólo es cuestión de las ganas que tenga de hacer ese concierto o de la motivación que tenga, de lo mucho que me guste esa situación en concreto.

Por ejemplo, esto no siempre es bueno, porque cuando me enfado o cuando no estoy contenta, o cuando hay alguien que no me gusta entre el público, puede practicar 8 horas al día, pero eso no marca la diferencia. No siento que realmente quiera hacer algo. Y cuando estoy motivada, practico en paz durante mucho tiempo, me instalo como un ancla porque realmente quiero hacerlo. Así que para mí, la intuición y lo que siento en general es lo que me hace hacer todo.

-La música que ustedes interpretan no tiene letra. Luego de tocar por todo el mundo en lugares como Hong Kong o ciudades de Europa. ¿cómo conectan con el público con este tipo de música que no tiene letra pero que está llena de sentimientos?

G: Creo que la música es un lenguaje internacional. Todo el mundo puede entender la música incluso sin letra. No se trata de cómo lo dices, sino de por qué lo dices, es decir, lo que dices a través de tu música marca la diferencia, aunque no hables y no digas ni una palabra, puedes hablar con la gente y ese es el poder de la música.

C: Sí, sin duda. La música que tocamos necesita un poco más de atención, porque cuando tienes música con letra y con palabras, básicamente si estás hablando ese idioma sí entiendes un poco. También si estás distraído pero la cantas, hablas. Así que es algo más inmediato. Pero creo que la fuerza del significado es la misma. Sólo depende de si realmente estás escuchando lo que tienes delante de tus oídos.

-¿Cómo influye el amor en un concierto? Lo digo porque son pareja. Imagino que se conocieron tocando y ahora viajan por el mundo haciendo música.

G: Es muy bonito, si tienes la actitud adecuada para poder compartir esta carrera. Es muy bonito porque, como sabes, los músicos viajan mucho. No es fácil cuando uno de nosotros se queda en casa. En este caso somos muy afortunados porque podemos viajar juntos, podemos pasar mucho tiempo juntos haciendo música, eso es hermoso. No siempre es fácil, porque a veces tenemos que tomar decisiones y a veces no estamos de acuerdo.

C: Creo que nuestra relación se puede traducir como una relación entre dos mejores amigos porque, si eres demasiado romántico a veces no eres concreto. Nosotros pasamos mucho tiempo juntos, disfrutamos y tenemos una fuerte amistad sobre todo y, cuando una amistad es real se basa en el respeto. La estima recíproca es la base de todo.

Si ves al otro desde una visión demasiado romántica, puede ser fascinante, pero el amor y todas estas cosas cuando tienes que trabajar y tienes que sobrevivir años, este tipo de enfoque no funciona tanto. Mientras estás jugando, todas las emociones de tu vida salen a relucir. Pero en la vida práctica, lo que realmente importa es tu interior.

Vivimos en una sociedad en la que pareciese exigirnos que tenemos que cumplir nuestros sueños muy jóvenes e intentar alcanzar el éxito. ¿Cómo viven la presión sobre el futuro? ¿Cuáles son sus objetivos en este momento?

G: Mi objetivo es, sinceramente, seguir haciendo lo que hago ahora, seguir tocando por todo el mundo y disfrutar de la música. Ese es mi principal objetivo, porque no siempre es fácil disfrutar de la música con nuestro trabajo, con nuestra profesión. Es una profesión con muchas facetas. Así que mi principal objetivo para el futuro es seguir tocando por todo el mundo y disfrutar de la música.

C:Lo mismo digo.

-¿Qué significa para ustedes el reconocimiento internacional y cómo lo equilibran con la necesidad de seguir siendo auténtico y fiel a su arte?

C: A veces está relacionado, a veces no. Quiero decir, esto definitivamente es un punto. No se trata de lo famoso o de cuántos reconocimientos tenga tu trabajo. Se trata de que reveles tu calidad. Hay muchos, muchos artistas en la historia que fueron famosos después de morir. Si pensamos en Juan Sebastián Bach, era un hombre muy humilde.

-Pero Bach hacía música todos los días.

C: Pero lo descubrimos de nuevo con Felix Mendelson años y años después. Así que no es que estuviera vivo y todo el mundo dijera que era un genio. La estrella era Vivaldi en aquella época, y Bach soñaba con conocer a Vivaldi. No creo que Bach quisiera ser famoso como Vivaldi, pero digamos vivir el sueño de una estrella del rock no era el caso de Bach en aquella época. No eres lo que la gente dice, eres lo que haces y a veces la gente entiende que eres grande o la gente entiende que no eres grande, y así es como funciona. Puede ser, pero también puede no ser.

G: Estoy completamente de acuerdo con todo. Sinceramente, es más o menos lo mismo.

-¿Qué sabían antes de Chile? Porque aquí también tenemos grandes músicos. Claudio Arrau, Violeta Parra o Inti Illimani, esta última banda también vivió en Italia.

G: Estamos muy contentos porque este es nuestro primer concierto oficial en Chile. En realidad debo decir que también estamos muy contentos por la reacción del público. Todos los conciertos que daremos están agotados. Esto no ocurre siempre en Europa. En mi opinión eso demuestra que la gente quiere escuchar música y eso es muy bonito.

-¿Cuántos días estuvieron en Temuco?

G y C: Cinco días.

-¿Y cuál es la imagen que se llevarán cuando lleguen con su familia?

G: Nos encanta la gente de aquí, la personalidad , la comida, la energía positiva. Fuimos a visitar el volcán Villarrica para ver la belleza natural que tiene este país.

-El productor dice que hay posibilidades de que vuelvan el próximo año.

G y C: Esperemos.