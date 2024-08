“Longlegs”: terror atmosférico con un perturbador Nicolas Cage

Este thriller es sobre Lee Harker ( Maika Monroe), una talentosa y primeriza agente del FBI a quien le han asignado un caso sin resolver sobre un sórdido asesino en serie. Intentará descifrar quién es el asesino a través de cartas, códigos y pruebas que se le presentan. La verdad es mucho más incómoda de lo que se imagina.

Es una película oscura, perturbadora e inquietante. No se trata de un terror plagado de estereotipos que cultiva el miedo a través de “jumpscares”, más bien es una experiencia de horror atmosférico en el que lo atrayente se encuentra en su cinematografía. Todo está diseñado con exactitud para provocar una sensación de escalofrío incesante. El director Osgood Perkins habilidosamente utiliza una fórmula que funciona, es un cine estilista en donde la apariencia del film es mucho más efectiva que la narrativa. Muchos dirán que será la mejor película de terror del 2024, aunque en mi caso lo dudo. No es una mala cinta, pero las expectativas no se cumplieron del todo.

Oz Perkins realiza un trabajo directoral excelente, la grabación del film es una mezcla entre 35 mm y digital, lo que causa una percepción claustrofóbica y de pesadilla. También en cierto sentido resulta ser un homenaje al cine clásico de terror. Más aún, el cineasta es el hijo de Anthony Perkins, más conocido como Norman Bates, el psicópata de la obra maestra de Hitchcock “Psycho” (1960). Suena hasta poético que el hijo de uno de los “asesinos” más famosos en la historia del cine, dirija una película sobre otro sociópata perturbado.

“Longlegs” tiene bastantes similitudes con otras producciones con las que se le puede comparar. Una de las que más se menciona es “El silencio de los inocentes” (1991) de Jonathan Demme, ya que la protagonista es una policía joven, que recuerda mucho al personaje de Jodie Foster. También el psicópata que interpreta Nicolas Cage tiene un aire al asesino serial Buffalo Bill. Otras cintas que se vienen a la mente de los cinéfilos son los thrillers policiacos de Fincher: “Seven” (1995) y “Zodiac”(2007). En “Seven” la semejanza está en la estética detectivesca sombría que se nos presenta y el parecido con “Zodiac” se encuentra en las pistas y códigos que va dejando el asesino, los cuales hay que descifrar. En los mensajes cifrados del film se pueden apreciar muchos errores gramaticales y ortográficos, lo cual es una referencia al asesino real de “Zodiac”, quien también era conocido por sus mensajes con errores de ortografía, lo que dificultaba más descifrarlos. Otro símil del cine que se ha comentado menos es el thriller de terror japonés “Cure” (1997), dirigido por Kiyoshi Kurosawa. Al igual que “Longlegs” es una espeluznante cinta sobre asesinatos e investigaciones de crímenes. Aunque sinceramente, las obras ya mencionadas están unos peldaños por encima que lo nuevo de Perkins.

La actuación de Nicolas Cage es de una brutalidad sorprendente. El actor (quien también es productor) se luce en pantalla con un aspecto horripilante, unos cambios de tono bruscos en la voz y una mente maquiavélica que conduce los asesinatos. Al igual que en el slasher gore “Mandy” (2018), Cage interpreta a un personaje espantoso y trastornado. Pese a los elogios por su buena actuación, Cage declaró en una entrevista para Indiewire que esta será su primera y única interpretación de un asesino en serie para una película: “No es realmente lo que me gusta hacer. No me gusta la violencia. No quiero interpretar a personas que lastiman a la gente”. El salvajismo de las escenas donde sale Nicolas Cage conquistan la pantalla, pero se desaprovechó un tan buen personaje, aparece un poco más de 20 minutos en una película de 1 hora 41. Me hubiera gustado ver más escenas de él. La actriz Maika Monroe también está fenomenal en su papel de una policía atormentada por su pasado, se nota que ella va por una buena senda en el ámbito del terror desde “It follows” (2014).



Este film tuvo una campaña de marketing fabulosa y curiosa. Es llamativo que teniendo a una estrella tan famosa como Nicolas Cage, no se enseñe nunca su apariencia, no se ve en el trailer ni en la publicidad. Todos saben que el actúa, pero nadie antes de verla conoce el aspecto tan bizarro que tiene. Es un truco que también se replicó acá en Chile gracias a la distribuidora (Diamond) y al parecer ha cosechado buenos frutos. La famosa campaña de “Longlegs” ayudó a la popularidad de la película en redes sociales mediante trucos como, entre otros, una valla publicitaria con un número donde te responde el asesino, una serie de vídeos cortos que contienen mensajes cifrados, un sitio web falso para los asesinatos con fotos y detalles de los casos, un juego de realidad alternativa para resolver acertijos y códigos. La campaña funcionó, contribuyendo al éxito que tuvo la película en Estados Unidos. En su semana de estreno se posicionó en segundo lugar de las películas más taquilleras, solo por debajo de la película familiar “Mi villano favorito 4”.

En Chile ya está en cartelera. Es una obra de suspenso tenebrosa e hipnótica en un rompecabezas narrativo. No creo que se convierta en un clásico del terror contemporáneo, como lo hizo “Hereditary” (2018) de Ari Aster. Pero sin lugar a dudas se mantendrá en tu cabeza un buen rato.

Ve el comentario de la película a continuación: