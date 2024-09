El Menor se corona campeón en histórica Final Nacional de Red Bull Batalla

Con una Estación Mapocho a tope, y ante miles de espectadores, este fin de semana se vivió una nueva Final Nacional de Red Bull Batalla. La competencia de freestyle con más trayectoria del mundo dejó una jornada para la historia, que vio coronarse por primera vez a El Menor como el nuevo Campeón Nacional. El freestyler de 21 años se enfrentó a los mejores MCs nacionales, venciendo en última instancia a Teorema en una intensa final con dos réplicas de por medio.

El evento contó con la participación de Cayu como host, DJ Atenea a cargo de las tornamesas y en el papel de jurado el ex campeón internacional Invert, Inefable y Onírico, ambos destacados jurados nacionales.

Luego de definir a los ganadores de octavos de final, llegamos a cuartos con batallones de Nitro vs Esezeta, Marcelo vs El Menor, Nait vs Nano, y Pepe Grillo contra Teorema. Quedando para la semifinal Nitro, El Menor, Nano y Teorema, donde Nano se quedó con el cuarto y el Campeón Nacional de 2023 con el tercer puesto. Ambos pasan automáticamente como clasificados a Red Bull Batalla 2025.

Los más esperado del evento llegó cerca de la medianoche en una de las finales más reñidas, de la mano de dos grandes nombres del freestyle como Teorema y El Menor, un enfrentamiento crucial que dejó como vencedor indiscutible a El Menor.

Tras bajar del escenario, el MC de Coquimbo señaló: “Me siento súper emocionado, creo que me lo merezco, ya que llevo varios años intentándolo. Creo que está bien que haya sido hoy y no el año pasado ni antepasado, este era el año… así lo siento”.

Sobre cómo se preparó y qué sensación le dejó esta final agrega: “No tengo un método de entrenamiento más que mentalizarme como loco, pensar que voy a ganar y decretarlo. Pense que la final iba a ser con Nitro por cómo se dio la semifinal pero feliz que haya sido con Teorema”.

El Menor representará a Chile en la final Internacional que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre en Madrid España.

Participantes Final Nacional

El Menor ( Campeón 2024)

Nitro (campeón 2023)

Pepe Grillo (subcampeón 2023)

Esezeta (3er puesto 2023)

Rodamiento (app)

Leeo (app)

Nait (app)

Facuskill (app)

99 (app)

Jokker, Primer lugar Regional de Santiago

Racso, Segundo lugar Regional de Santiago

Teorema, Tercer lugar Regional de Santiago

Nano, Campeón Plazas Liga Inmortal

Aaron Broka, Campeón Plazas Gladiadores del Puerto

Martín Bustos, Campeón Plazas DEM Battles.

Marcelo Galvez, Campeón Plazas Titanes Liricistas