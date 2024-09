Astrónoma Mónica Rubio: “Cuando dan la oportunidad de ejercer un liderazgo no nos debemos restar”

La astrónoma Mónica Rubio, Premio Nacional de Ciencias Exactas de 2021, fue elegida como vicepresidenta de la Unión Astronómica Internacional (IAU por sus siglas en inglés) durante la última asamblea general de la IAU 2024, realizada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La científica se convirtió en la primera chilena en asumir este cargo.

“Haber sido elegida como vicepresidenta para mí es una emoción tremenda y también es un reconocimiento al trabajo y a la investigación que yo he realizado en astronomía”, expresó la científica.

La astrónoma se refirió a la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional (UAI/IAU) que se realizará en Santiago en 2030.

“Que Chile haya sido escogido como la sede de la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional para el 2030 es un hito realmente que posiciona a nuestro país como el centro donde se está realizando toda la astronomía mundial desde nuestro territorio“, mencionó. “Es algo que va en directo beneficio al prestigio de nuestro país, tanto en ciencia como también en el hecho de que el país está en condiciones de poder organizar eventos internacionales de esta magnitud”, agregó.

Si bien el evento se realiza en seis años más, Rubio recalca que “e stos eventos internacionales que se deciden con tanta participación, de la misma manera que los panamericanos, requieren de un compromiso del país para poder financiar la organización de esta reunión ya que asisten del orden de 3000 astrónomos que se quedan durante dos semanas. Por lo tanto, tenemos que tener la infraestructura de donde se va a realizar la reunión que es bastante exigente por parte de la Unión Astronómica Internacional”.

“Es un beneficio y si podemos social y educacional importante para el país”, recalcó.

Las oportunidades para las mujeres en ciencia

La académica de la Universidad de Chile, lleva trabajando por más de 45 años ligada a la ciencia, luego de que en 1976 logró la licenciatura en Ciencias y en 1982 el Magíster de Astronomía, en su actual casa de estudios.

Ya en 1992, Rubio obtuvo el doctorado en Astrofísica de la Universidad de París. Además, entre el 2007 y 2014, fue la directora del Programa de Astronomía y en 2019 fue vicepresidenta del consejo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, además de ser actualmente una investigadora asociada del Centro de Astronomía y Tecnologías Afines (CATA).

“Me encanta hacer mi labor como profesional, como científico, yo he sido una astrónoma observacional que me gusta ir a los observatorios, hacer las observaciones y también a dirigir a los estudiantes preparándolos para que sean astrónomos. Eso realmente me apasiona”, relata.

Además, de acuerdo a la Universidad de Chile, la astrónoma ha obtenido más de 700 noches en los observatorios en Chile, Hubble y Herschel, y SOFIA de la NASA. No obstante, ha asumido cargos administrativos.

“La vida a uno le ofrece ciertos caminos y le abre oportunidades de administración que no siempre están en lo que uno se proyecta, pero en ese sentido pienso que las mujeres, cuando se nos dan la oportunidad de ejercer un cargo de liderazgo o de administración, no nos debemos restar, tenemos que tomar esos desafíos, y de esa manera va abriendo puertas mostrando que las mujeres”, expresó.

En ese sentido, dijo que “e n el caso de la astronomía y de las ciencias basadas en la matemática, somos pocas mujeres en astronomía y por lo tanto que me nombren como la primera mujer significa más un ejemplo que para demostrar que las mujeres podemos alcanzar y tomar estas responsabilidades y tener estos reconocimientos no lo veo como un tema de género”.

“Y o siempre en todas mis charlas le digo a las niñas ya las jóvenes que el talento y las capacidades no tienen género entonces el que se destaque es ser la primera mujer en un organismo internacional de esta magnitud no solamente destaca la posición del país sino que también alienta y da un ejemplo justamente para las jóvenes que se atrevan y yo creo que eso es importante”, agregó.