Partido Republicano pide disculpas por destrucción de imágenes en sitio de memoria

El Partido Republicano pidió disculpas este miércoles por la destrucción de imágenes en un sitio de memoria en la comuna de Ñuñoa, en el marco de la campaña por las elecciones municipales de fines de octubre.

“Hoy hemos conocido una denuncia sobre actos de destrucción de imágenes pertenecientes a la Casa de Memoria José Domingo Cañas, realizadas por un miembro del equipo de un candidato a concejal del Partido Republicano por Ñuñoa”, señaló el partido en un mensaje en la red X

El partido lleva como candidato a concejal a Carlos Vega Cifuentes, quien en sus redes promueve “la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Creo en la disminución del gasto. Creo en un estado pequeño. Creo en el libre mercado”.

“Como partido pedimos disculpas, condenamos esas acciones y rechazamos absolutamente cualquier acto de vandalismo contra personas o instituciones”, continuó el Partido Republicano en su declaración.

“Podemos pensar distinto, pero esa diferencia no puede expresarse en actos de violencia que son totalmente inaceptables. Nos hemos comunicado con el candidato para que pida formalmente disculpas a la institución y para que no siga trabajando con la persona responsable de este reprochable acto”.

Denuncia

Según un comunicado del sitio de memoria, también del miércoles, la vandalización ocurrió este lunes 30 de septiembre de 2024, a las 17:45 horas.

“En este acto de cobardía y desprecio, una pareja identificada con chaquetas celestes del Partido Republicano destruyó imágenes de detenidos desaparecidos, pisoteó las fotografías de las víctimas, y arrasó con la instalación del jardín mientras se reían y se fotografiaban, mostrando una completa falta de respeto por la memoria y el dolor de los familiares”, indicó la declaración.

“Este hecho no solo constituye una agresión directa a un lugar de memoria que representa la lucha por los derechos humanos en Chile, sino que también revictimiza a los familiares de las víctimas y a quienes trabajamos en la preservación de la memoria histórica. La falta de respeto y el desprecio hacia quienes sufrieron los horrores de la dictadura civil militar es inaceptable, y este acto lo reafirma de manera dolorosa”.

El comunicado además exigió una investigación exhaustiva y la condena correspondiente para quienes resulten responsables de este grave suceso.

“No podemos permitir que el negacionismo y el odio hacia la verdad histórica se expresen con impunidad. Los sitios de memoria son espacios de reflexión, respeto y justicia, y su protección es fundamental para la construcción de una sociedad que valora la democracia y los derechos humanos. Casa Memoria José Domingo Cañas reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la memoria, y no permitiremos que estos actos de odio destruyan la dignidad de nuestros compañeros y compañeras detenidas desaparecidas ni la lucha por los Derechos Humanos”, concluyó.

Negativa del candidato

Finalmente, el propio candidato a concejal salió en su defensa a través de redes sociales, según el diario La Cuarta.

“Hola, me están llegando amenazas sobre destrucción del memorial de los DDHH. Primero, efectivamente pasé por fuera un día que volanteaba y me pareció curioso el lugar porque no lo conocía”, manifestó, en su cuenta de Instagram.

“Segundo. Mis manos no tocaron nada de ese lugar ni el material que staba fuera de eso. Estoy seguro y tranquilo”, agregó.

Luego, reconoció que “son múltiples las amenazas que me están llegando, sobre todo que ‘si me ven en la calle, me van a golpear’ o cosas peores”.

Finalmente, dio a conocer que distintas personas “me piden que pida disculpas del tema, (pero) yo como individuo no hice nada, porque sería tonto hacer algo en campaña. Si alguien de mi equipo hizo algo, pido disculpas de antemano, no tengo intención de pasar por ese sector nuevamente”.

“Cada mensaje de odio, antes de terminar de leer, los bloqueo indiscriminadamente, porque no me caliento la cabeza con esas cosas”, concluyó, ante de poner “privada” su cuenta.