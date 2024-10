Músico urbano Relax RLX y narcocultura: “Los artistas cantan y escriben lo que viven”

Un nuevo músico de Punta Arenas ha irrumpido en la escena musical de la cultura urbana chilena.

Se trata de Relax RLX, quien ha publicado su primer álbum de ocho canciones titulado “RKT del maldi”.

Los temas sólo corresponden a este tipo de género musical, que tiene su raíz en Argentina y que en Chile ha venido desarrollando desde hace poco más de un año el cantante urbano magallánico, radicado en Santiago desde comienzos de 2022.

Entre los sencillos de este álbum figuran “La Mañokia”, “La Toxic”, “Distante” que grabó junto a los artistas urbanos Drago200 y Benja Valencia; “El Avaro”, “Diablona”, “Mai ponte de espalda”, “Guarakatech” que mezcla ritmos de RKT, guaracha y tecno. El último estreno corresponde al tema “Pa que se lo gocen” y todas sus canciones de regatteon y RKT de este joven artista están disponibles en sus canales y plataformas digitales, pudiéndose escuchar por Spotify, YouTube, entre otros.

Relax RLX explicó que desde su infancia, en la región magallánica, escuchaba la cumbia y la influencia de este estilo desde Argentina ante lo cual junto al género RKT fluyó inmediatamente con el tipo de música que él ha venido trabajando antes con el reggaetón.

Su primer tema de esta línea -Plomo- lo grabó a fines de 2022 y se percató de la buena aceptación que tuvo en sus seguidores, siendo parte del álbum “En la calle y en la disco”; luego apareció el tema “Generamos Teka” junto a los artistas Lewi Some y Kennat; para seguir con el estreno “Donde está tu amor” junto a la primera rapera chilena, Flor de Rap, que fue lanzado el 20 de julio de 2023.

Admite que con todos los comentarios favorables a su música de RKT se volcó a trabajar con su productor Xulo en la preparación de este primer álbum donde desarrolló 16 canciones, seleccionando ocho de ellas para este primer trabajo que califica de lo más importantes proyectos que ha desarrollado hasta ahora en su carrera artística.

Relax RLX que ya ha cumplido presentaciones en diversos locales de Santiago, pero también en ciudades como Punta Arenas, Copiapó, Quillota, La Ligua, entre otras.

– ¿Cómo y cuándo empezaste a hacer música?

– Empecé a hacer música en la Universidad de Magallanes, donde me titulé en Trabajo Social, luego de haber pasado un tiempo freestaleando (improvisando) con amigos, y luego comencé a ir a par de competencias de freestyle que se hacían en las plazas de Punta Arenas. Luego llego la pandemia y el hecho de tener ese “vacío” me hizo darme cuenta de cuán importante era el arte, la música en mi vida. Eso me llevo a comenzar a escribir y de apoco adentrarme al mundo de la música.

– ¿Tu proyecto Relax Rlx nace paralelamente a tus inicios en la música?

– Yo diría que parten de la mano, puesto que en mis inicios mi nombre de AKA cuando rapeaba allá en Punta Arenas era “Relax” , luego al querer subir mis temas a las plataformas digitales, agregue el “Rlx” como apellido.

– ¿Cuál es tu relación con el RKT? ¿Por qué te interesa hacer RKT?

– El RKT es un ritmo que suena harto en Punta Arenas, yo diría que por un tema cultural de que estamos cercanos a Río Gallegos (Argentina) y hay una mezcla cultural linda. Se escucha harta cumbia, ranchera, rkt, entre otros ritmos. Entonces de chico, teniendo quizá doce, trece años, ya había escuchado par de mix en YouTube que eran como reggaetones pero pasados a cumbia por los Dj argentinos. Es un ritmo que se me hace familiar y cuando me di cuenta que podía aportar al género con algo que es de mi zona y encima nosotros mismos en conjunto a mi productor @_soybella inspirarnos en el RKT pero hacerlo más “chileno” fue algo que nos motivó y nos movió a intentarlo.

– ¿Te gustaría hacer música de otros géneros?

– Claramente, de hecho en mis inicios en Punta Arenas me hice conocido con reggaetones, también aparte del disco de RKT tengo colaboraciones de reggaeton como Distante junto a Drago200 y Benja Valencia. Y justamente ahora ya anunciamos el EP “Procesos” que son cinco canciones de reggaeton una de ellas junto a El Bai y el Rey. El reggaeton es un ritmo que me acomoda, me gusta grabarlo y en verdad no me encasillo solo en el RKT, me sé desenvolver en cualquier instrumental, incluso tengo grabado bachatas, cumbias, trap, de todo.

– ¿La música que se escucha en Punta Arenas es distinta a la que se escucha en Santiago? ¿Por qué?

– A grandes rasgos diría que es similar, lo que está en tendencia siempre la llevará en las discos, pub, en la calle porque por algo está posicionado como trending. Sin embargo, lo que allá genera ese espacio es que por ejemplo en las discos después de cierta hora, cómo las 3.30 se ponen cumbias, rancheras, guarachas, rkt, entre otros ritmos, eso si es distinto a Santiago, que quizá es más centrado en lo trending, tech, y guaracha, al menos desde mi experiencia estando acá.

– ¿Qué caracteriza tu disco “Rktperodelmaldy”?

– El disco se caracteriza por ser un sonido “chilenizado” como le decimos nosotros del RKT. Utilizamos las baterías de allá (Argentina) para que suene en estructura y ritmo parecido al RKT tradicional, pero dejamos sonando más “pesados” los drums para que suene más urbano, más chileno. A esto le sumamos que la lírica y la forma de entrar a las instrumentales es distinta, con un palabreo chileno y uso de modismos que le den ese sello.

– ¿Cómo proyectas tu carrera en cinco años más?

– Me veo en una mejor posición, con metas mucho más grandes, instalado y con experiencia dentro del género y la industria, al final amo la música pero esto también es un negocio, se aprende harto en el proceso y saber formar equipo de trabajo es importante. El artista es una cara pero detrás hay muchos roles y personas aportando en el proyecto.

– ¿Con qué artista te gustaría colaborar?

– A futuro me gustaría colaborar con el Pablo Chill-e, con Arcangel, Ñengo, entre otros. Me crecí escuchando a todo el género y sería bonito colaborar con ellos.

– Llegaste a Santiago en 2022. ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Es lo que esperabas?

– Comparado al ritmo de Punta Arenas se nota el cambio, aca la vida es más rápida, las distancias son mucho más largas y el ritmo es a full. Es lo que esperaba, viajé a esto en busca de oportunidades y cumplir mis metas y sueños.

– ¿Qué opinas de las discusiones sobre la narcocultura? En medios y redes sociales se la asocia en general a la escena urbana. ¿Crees que es un estigma que afecta a toda la escena?

– Considero que los artistas cantan y escriben lo que viven así como hay otros que se inspiran en lo que los rodea. La música es un mundo y cada persona la escucha, vive y disfruta de la forma que quiere. Siento que es un estigma que se generaliza porque si viene cierto hay letras explícitas, no es algo nuevo, viene de años y a fin de cuentas es responsabilidad de uno qué música consumir. Así como con las redes sociales y la televisión, hay para todos los gustos y todos los colores.