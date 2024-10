Artista Ciro Beltrán presenta su muestra de arte político en Valparaíso

Una muestra enfocada en exponer y destacar uno de los aspectos del trabajo del artista Ciro Beltrán (Santiago, 1965), manifestado sutilmente en una serie de obras que difieren de su producción pictórica más reconocible, se exhibe actualmente en el Parque Cultural Valparaíso (PCV), hasta el próximo 20 de octubre.

“Para mí la sala principal del PCV es la mejor sala de Chile por sus 550 m2 de espacio de exhibición lo que significa un gran desafío para cualquier artista. Y un lugar que además soportaba el proyecto de instalación a gran escala que nos propusimos”, celebra el artista.

RESILIENCIAS es un trabajo conjunto con la curadora Dermis León, con quien Beltrán viene colaborando desde el 2002. Ella ha escrito y editado varios de sus libros y también han organizado muchas exhibiciones conjuntas, siendo una de las más importantes la Retrospectiva a media carrera, en el Museo Nacional de Bellas Artes, el año 2005.

En RESILIENCIAS “quisimos alejarnos de mi producción pictórica más reconocible y desarrollar una antología de obras que se relacionan entre sí por manifestar una posición mucho más política desde el arte y por lo tanto abierta y no partidista”.

Beltrán aborda temas como el estallido social o la situación de las personas sin techo, que ha ido desarrollado en varios Video-Performance desde el 2010 junto a múltiples instalaciones.

Todos estos trabajos más políticos se inician en el 1986 con intervenciones en la vía pública utilizando la bandera chilena y también en el 1987 cuando siendo estudiante de la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, se presentó como candidato a la presidencia del centro de alumnos de la Facultad.

Allí desarrollaron la frase: CONTRA EL PODER, TODOS AL PODER. Esta frase fue uno de los slogan de la campaña de 1987 y actualmente re-aparece en RESILIENCIAS como una obra de pancarta con letras dibujadas.

Otras pancartas dentro de la exhibición es la instalación: PODER / DECONCEPTUAL / AVANCE / POST- TERRITORIAL. Aquí cabe destacar que además del estrecho trabajo con la curadora Dermis León, también trabajo muy de cerca con el curador y filósofo Ricardo Loebell y de él viene la palabra DECONCEPTUAL “con la cual me siento muy identificado”.

Fue el año 2016 cuando Loebell escribió un texto para explicar parte de los procesos pictóricos de Beltrán y tituló el escrito con la palabra DECONCEPTUAL. Este libro puede ser descargado en forma gratuita como pdf, desde la página web del artista.

“La palabra me pareció tan acertada que le pedí a Ricardo que fuera el nombre de todo el libro donde además escribía Dermis y Margarita Sánchez”.

Según la Academia Española de la Lengua, “resiliencia” es la capacidad de un ser vivo de adaptarse a un estado o situaciones adversas. Por eso para Berltrán RESILIENCIAS como título de la exhibición es perfecto, “pues representa los difíciles tiempos que estamos viviendo y donde sobre todo es necesario adaptarse”.

Esta muestra “apunta a una serie de obras más frágiles y efímeras que tienen una mayor identificación con el aspecto performativo y de multimedia del trabajo que he estado desarrollando desde el primer video-performance en el 2007 y la primera intervención en la Vía Publica en el 1986”.

“O sea, es un recuento de gestos aislados pero permanentes a lo largo de mi desarrollo artístico”.

Estallido

La muestra está atravesando por el estallido social. El propio Beltrán se encontraba en China para el 18 de octubre de 2019.

“Estaba dando clases en Wuhan en la escuela de arte de Hubei cuando me enteré del estallido social en Chile. Esto me impactó profundamente y mi deseo era estar en Chile para ser parte de esta experiencia tan importante y decisiva”, recuerda.

Como no era posible volver y no lo hizo hasta mediados de diciembre de ese año, le surgió de manera muy sentida y emocional hacer el performance con la bandera chilena y los colores cambiados, más la frase Nueva Constitución, que en la exhibición se muestra como una obra de foto-performance “pero que, en su génesis, la verdad no estaba pensando en hacer una pieza de exhibición sino ser parte de lo que estaba ocurriendo en mi país en ese momento”.

Orígenes

Beltrán estudió dos años de Derecho antes de ingresar a arte. ¿Cómo fue esa transición?

“Mi conexión con el arte ha estado siempre presente en mi vida desde la infancia. Entonces entré a estudiar Derecho más por una presión familiar que por mi propio interés. Sin embargo, los dos años que estuve en la carrera fueron muy fructíferos, tanto en los estudios como en las amistades que formé. Pero el impulso del arte y la pintura en particular fue superior y terminé cambiándome de carrera el 1985”, recuerda.

Beltrán ha desarrollado su trabajo desde la pintura y la instalación, así como desde la poesía y la performance. Un trabajo en constante transformación, revisitando la palabra, el movimiento y la imagen para fundirse y dar origen a performances y videos, pinturas e instalaciones.

“Mis influencias desde Chile en mi época de estudiante las reconozco entre mis profesores Peter Kroeger, Gonzalo Díaz, Cesar Osorio y José Balmes. Internacionalmente admiro a Antoni Tapies, Jackson Pollock, Anselm Kiefer y Joseph Beuys”.

Trayectoria

El artista además posee una larga relación con Alemania.

“Después de terminar la carrera de arte en Chile busqué ir a otros países a lugares donde sentía que mi trabajo podía seguir desarrollándose. El año 1993, gracias al premio en un concurso de pintura, obtuve los recursos para hacer un largo viaje que me llevó a Nueva York, California, Roma, Londres, Ámsterdam y finalmente Berlín donde me sentí en un gran proceso de transformación”, recuerda.

“Todo esto hizo que quisiera quedarme más tiempo en Alemania y encontré la solución al entrar a estudiar en la Escuela de Arte en Düsseldorf, donde me gradué en el 2000 y seguí viviendo en Alemania casi 25 años”.

Además, en el año 2004, estando en Düsseldorf, Gonzalo Portales, profesor de filosofía de la Universidad Austral de Valdivia, le comentó el interés de la Universidad por crear una carrera de arte.

“La idea nos interesó sobre manera por el hecho de comenzar un proyecto totalmente desde cero. Así fue como vinimos a Chile a mediados del 2004 y ya en marzo del 2005 teníamos a los primeros estudiantes matriculados y comenzó nuestra aventura de la docencia y la gestión de una carrera. El año 2006 inauguramos el nuevo edificio para la escuela en un trabajo conjunto con el arquitecto Eduardo Carrasco”.