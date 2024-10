Estudiante chilena viajará a ceremonia de los Premios Nobel: “Mi gran inspiración es Marie Curie”

Francisca Ulloa de 17 años, es una de las tres estudiantes seleccionadas por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, para vivir una experiencia única: asistir a la ceremonia de los Premios Nobel en Estocolmo.

“¡Estoy muy emocionada y un poco nerviosa! Me encantaría preguntarles qué los inspiró a realizar sus investigaciones y cómo llegaron a ser reconocidos con el máximo galardón científico. Esta será mi primera vez viajando en avión y visitando otro país. Mis papás siempre nos han enseñado que primero debemos conocer nuestro país, para poder conocer otro lugar, pero esta es una oportunidad única que nunca imagine vivir ¡Este viaje será algo completamente nuevo para mí!”, manifiesta la joven.

La iniciativa “Explora Nobel: de Chile a Suecia”, surgió como resultado de una colaboración estratégica entre de la Asociación de Investigadores Chilenos en Suecia (AIChis) y el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS). Este esfuerzo conjunto permitió establecer alianzas con el Ministerio de Ciencia y el Programa Explora, abriendo oportunidades para que jóvenes chilenos puedan vivir una experiencia única en la Semana Nobel en Estocolmo, Suecia.

“Desde pequeña siempre me han llamado la atención los temas científicos. Primero me fascinaba el espacio, y más adelante me interesé por la tecnología, lo que me llevó a querer estudiar ingeniería informática. Pero todo cambió, cuando comencé a tener clases con mi profesora Sandra Quiroz, ella me mostró áreas de la ciencia que no conocía y allí me di cuenta de que quería combinar la ciencia con la tecnología. Por eso ahora quiero estudiar biotecnología”, dice la adolescente.

Francisca forma parte de los Clubes Científicos Escolares del Proyecto Explora Región Metropolitana Norte, la joven estudia en el Liceo Monseñor Enrique Alveal de Pudahuel.

“Mi grupo trabaja en un proyecto de cosmética natural, queremos mostrar que es posible crear productos económicos, amigables con el medio ambiente y, sobre todo, libres de crueldad animal. Recientemente, ella junto a su equipo presentó este proyecto en la Feria Científica de Cerro Navia y en noviembre participaran en el Congreso Nacional de Explora”, relata la joven.

Además de la ciencia, cuenta que le gusta cocinar, jugar PlayStation, leer y aprender idiomas.

“Me gustan mucho los idiomas. Sé hablar inglés y he estado aprendiendo italiano y ruso”, explica. “Mi género favorito es el misterio y el terror. Hubo un tiempo en el que me obsesioné con los libros de Stephen King. También disfruto mucho pasar tiempo con mi familia, somos muy unidos”,agrega.

Durante el anuncio, Francisca contó que sueña con estudiar en el extranjero, “mi familia es mi mayor motivación, siempre he querido salir adelante. Desde pequeña me he sentido capaz de lograr mis metas. Mi gran inspiración es Marie Curie, además de su gran aporte a la ciencia, me inspira su historia en una época en la que las mujeres tenían muchas limitaciones”, agrega.

En ese sentido, afirma que la profesora Sandra Quiroz ha sido un pilar fundamental.

“La profesora Sandra ha sido más que una profesora para mí, ha sido una mentora y un gran apoyo. No solo me ayuda en lo académico, sino que también le puedo contar mis cosas personales. Su pasión por enseñar se nota, para ella ser profesora no es una obligación, es un hobby, y eso se refleja en su dedicación. Nos motiva constantemente, especialmente a las mujeres, para que participemos en la ciencia”, expresa.

Explora Nobel es una colaboración estratégica con investigadores chilenos en Suecia (AIChis) , el objetivo del programa es brindar a jóvenes de la educación pública en Chile una oportunidad excepcional a la que, por diversas razones, normalmente no tendrían acceso.

“Como científicos, sabemos lo importante que es soñar en grande, y creemos firmemente que estos jóvenes merecen todo el apoyo posible para seguir esos sueños. Nosotros mismos alguna vez soñamos con trabajar en laboratorios y centros de investigación de renombre mundial, por lo que ver a estos jóvenes acercarse a ese mundo es profundamente inspirador”, comentó Gustavo Monasterio, vicepresidente de la Asociación de Investigadores Chilenos en Suecia (AIChiS) y coordinador general del proyecto Explora Nobel.

Además destacó que “el primer contacto con ACCDIS fue fundamental para nuestra iniciativa, ya que desde el inicio encontramos en ellos un aliado comprometido que compartía nuestra visión y mostró un profundo interés en hacerla realidad”.

“Aunque decidimos llevar adelante el proyecto de manera centralizada, la colaboración con ACCDIS sigue siendo esencial, ya que fueron ellos quienes nos brindaron el sentido de viabilidad inicial, que luego se amplificó con el interés del gobierno”, dijo.

Para finalizar, el vicepresidente de AIChis Gustavo Monasterio, destacó el compromiso de ACCDIS y su equipo con el trabajo en los territorios, particularmente con los jóvenes.

“Esa dedicación fue clave para concretar nuestra idea en Chile y nos permitió incluir a una representante de Pudahuel entre los tres ganadores del programa. La sinergia generada ha sido invaluable y refuerza nuestro deseo de seguir colaborando con ellos en el futuro”, concluyó.