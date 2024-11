Presidente Boric por Presupuesto 2025: “Cultura no es el vagón de cola del tren que se llama Chile”

Directores de los museos nacionales y regionales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT) hicieron llamado al Parlamento “para que considere esta inversión en museos no como un gasto, sino como una apuesta hacia un Chile más justo, inclusivo y orgulloso de su diversidad”.

En un comunicado conjunto, los directores resaltaron la relevancia de la cultura y la historia en la formación de una ciudadanía crítica y participativa. “Apostar por nuestros museos es construir un país donde la historia, la cultura y el patrimonio ocupen el lugar de respeto y reconocimiento que merecen, comenzando por quienes tienen en sus manos el futuro de nuestro país: nuestros niños, niñas y adolescentes”, señalaron.

El escrito también destaca que esto último se evidenció de manera clara durante la reciente celebración del Día de los Patrimonios, que tuvo lugar el 25 y 26 de mayo de este año. Más de tres millones de personas participaron en esta fiesta popular, y en los tres museos nacionales se registraron más de 70.000 visitas. Dicha actividad culminó con la Noche de los Museos, evento que atrajo a más de 100.000 asistentes en pocas horas.

Además, este 16 de noviembre se celebrará el Día del Patrimonio de los Niños, Niñas y Adolescentes, una actividad que busca profundizar el vínculo de los más jóvenes con su patrimonio cultural. Esta iniciativa coincide con la conmemoración de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, un hito internacional que —recalcan desde SERPAT—subraya la importancia de garantizar a las nuevas generaciones el derecho a conocer, valorar y preservar su herencia cultural.

En este contexto, los directores de los museos celebran que por primera vez se haya reconocido el impacto y la relevancia de estas instituciones en el debate presupuestario, solicitando una asignación adicional de $2,147 millones para fortalecer sus actividades y adquirir nuevas colecciones.

Este monto, añaden los directores, representa más que un simple aporte económico. “Los museos no son solo lugares de exhibición, sino motores de desarrollo individual y colectivo, espacios donde se genera conocimiento, se fomenta la creatividad y se fortalece el pensamiento crítico”, agregaron.

Firmantes:

Sergio Quiroz, Museo Historia Natural de Valparaíso

Paola Grendi, Museo Regional de Magallanes

Marijke van Meurs, Museo Regional de Ancud

Ángel Durán, Museo Arqueológico de La Serena

Gustavo Saldivia, Museo Regional de Aysén

Solmaría Ramírez, Museo Vicuña Mackenna

Guillermo Cortés, Museo Regional de Atacama

Alejandro Morales, Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca

Alberto Serrano, Museo Territorial Yagán Usi – Martín González Calderón

Eduardo Becker, Museo de Historia Natural de Concepción

Ximena Pezoa, Museo de Artes Decorativas y Museo Histórico Dominico

Isabel Alvarado, Museo Histórico Nacional

Varinia Brodsky, Museo Nacional de Bellas Artes

Presidente Boric: “La cultura no es el vagón de cola del tren que se llama Chile”

Este miércoles, durante su visita a la Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA), el Presidente Gabriel Boric realizó un llamado a la oposición para que apruebe la partida destinada al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025. El Mandatario subrayó que la cultura no debe ser vista como una prioridad secundaria, sino como un eje fundamental en el desarrollo del país.

El Presidente Boric visitó el Centro Cultural Estación Mapocho, donde se lleva a cabo la FILSA 2024, acompañado del embajador de China en Chile, Niu Qingbao, con quien recorrió el pabellón de China, país invitado de honor en esta edición. Durante su recorrido, el Jefe de Estado destacó la importancia de estrechar los lazos culturales con China, un socio comercial clave para Chile. “Esto no es casualidad, esto es algo que conversamos con el presidente Xi Jinping en China, hace cerca de un año… Le expresamos que nuestra intención es que nuestro vínculo con China no se remita meramente al aspecto comercial”, explicó Boric, quien añadió que el país asiático no solo es crucial para la economía chilena, sino también en la construcción de una relación cultural más profunda.

Boric señaló que este acercamiento con China no se limita a temas comerciales, sino que busca ampliar los horizontes para fortalecer los lazos culturales entre ambas naciones. “Queremos hablar de cultura china y chilena. Estamos construyendo una relación duradera que vamos a profundizar en un par de días más, cuando, en el marco de la APEC, en Lima, me reúna nuevamente con el presidente Xi Jinping”, detalló.

Compromiso con la Cultura y la Lectura y Llamado a la oposición

El Presidente Boric también hizo hincapié en el compromiso de su gobierno con la lectura y la promoción del acceso a la cultura. “Estamos comprometidos con la lectura, la pasión y el amor por la lectura”, afirmó, destacando la presencia de niños y niñas de diversas comunas en la FILSA. “Yo he tenido la suerte de vivirla y me alegra muchísimo ver a niños y niñas de diferentes comunas de la región Metropolitana, pero no sólo de la Metropolitana, gozando en un espacio como este. Para eso está este gobierno, también”, agregó.

En ese sentido, Boric aprovechó la ocasión para abordar el debate que actualmente ocupa al Congreso: el Presupuesto de la nación, en particular el aumento de recursos para el sector cultural. El Mandatario destacó la propuesta de su gobierno para incrementar en un 45,8% los fondos destinados al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lo que representaría un total de 400.081 millones de pesos en 2025. Este aumento, según Boric, es un “paso significativo” hacia la meta del 1% del presupuesto nacional destinado a la cultura, un objetivo largamente anhelado por los actores del sector.

“Esperamos que el Congreso Nacional apruebe finalmente la partida del Ministerio de las Culturas; parte importante de ella se rechazó en la primera comisión mixta, en la Cámara de Diputados”, sentenció.

Finalmente, Boric declaró: “la cultura no es el vagón final de cola del tren que se llama Chile, tiene que ser prioritario”.