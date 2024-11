Serie documental chilena nominada al Emmy pierde frente a obra española

La serie documental chilena “La vida de nosotras”, nominada al Emmy Internacional, perdió este lunes frente a una obra española.

La producción realizada por la directora Bárbara Barrera Morales y el ganador del Emmy Internacional 2018 por la serie “Una Historia Necesaria”, Hernán Caffiero, fue nominada en la categoría Short-Form Series, siendo la única producción chilena este año en alcanzar una nominación en estos premios.

Sin embargo, fue superada por la serie documental ‘Punt de no retorn’, de TV3 de España, en una ceremonia en Nueva York muy repartida y llena de sorpresas.

‘Punt de no retorn’ venció a la chilena y a las otras nominadas en de su categoría: ‘Kweens of the Queer Underground’, de Australia; y ‘Kenshiro ni Yoroshiku’, de Japón.

La producción chilena rescata 16 historias reales de mujeres que sufrieron violencia patriarcial en Chile, como Nicole Saavedra y Antonia Barra.

Los relatos de cada capítulo fueron trabajados en conjunto con las mujeres sobrevivientes o con sus familias, permitiendo así conocer el impacto real de la violencia y mantener viva la memoria para generar conciencia en la sociedad patriarcial.

Fue realizada por un equipo mayoritariamente femenino y destaca su enfoque ético y su compromiso por visibilizar la violencia de género.

Anteriormente, Barrera señaló que “en ‘La vida de nosotras’ no nos quedamos solamente con casos de violencia extrema, sino que también quisimos abordar un amplio espectro, para ayudar a entender la violencia contra las mujeres como un problema estructural y como un continuo”.

Los premios Emmy Internacional son entregados cada año por la Academia Internacional de la Televisión, las Artes y las Ciencias para celebrar la excelencia de la producción televisiva fuera de Estados Unidos, y tienen 14 categorías dedicadas a diferentes formatos y géneros.

Entre los cinco países latinoamericanos que optaban a los galardones, Argentina fue sin duda el protagonista, puesto que Mafalda, la eterna niña elocuente creada por el dibujante Quino, “presentó” las categorías infantiles con motivo de su 60 aniversario.

No obstante, de las 14 nominaciones latinas -una por categoría- solo prosperaron dos: en comedia, ganó la argentina ‘División Palermo’ de K&S Films y Netflix, y en programas “factuales” infantiles, la mexicana ‘La vida Secreta de tu mente’, de Warner Bros Discovery y Pictoline Mexico.

La serie “La vida de nosotras” se puede ver AQUÍ.