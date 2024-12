“La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro” gana en Festival Internacional de Cine de Chiloé

Del 16 al 21 de diciembre de 2024, la ciudad de Castro fue el escenario de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Chiloé (FICH), consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región.

El certamen presentó una nutrida programación con 32 películas en competencia, una retrospectiva dedicada a la directora Claudia Huaiquimilla, y actividades dirigidas a toda la familia.

El director del festival, Rory Barrientos, destacó la incorporación de obras galardonadas, como “Una sombra oscilante”, premiada en Valdivia y FIDOCS, y “Pepe”, que tuvo un destacado recorrido en festivales internacionales.

Ganadores de las competencias

En la categoría Largometraje Nacional, el premio fue para “La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro”, dirigida por Alfredo Pourailly, destacada por su mirada innovadora sobre la minería y su impacto.

En la competencia de Cortometraje Regional, “Atajo” de Benjamín Leiter se llevó el galardón gracias a su narrativa íntima y autoral.

En el ámbito nacional, el cortometraje “Voz de Trompeta”, dirigido por David Monarte Serna y Pilar Smoje, fue reconocido por su sensibilidad artística y mensaje contundente.

En la competencia internacional, el cortometraje dirigido por Julio Matos (Brasil) y el largometraje de Nelson Carlo De Los Santos Arias (República Dominicana) obtuvieron los máximos honores, consolidando la diversidad y calidad del cine latinoamericano en el FICH 2024.

Novedades de este año

Por primera vez, el FICH incluyó una competencia de cortometrajes regionales, con 12 producciones seleccionadas, destacando el talento local y promoviendo la descentralización del cine en Chile. Además, se proyectaron largometrajes y cortometrajes provenientes de países como Chile, Brasil, Argentina y República Dominicana, con títulos reconocidos en festivales internacionales.

Desde su creación en 2018, el FICH ha buscado acercar el cine a todo el territorio de la isla grande de Chiloé, fortaleciendo su identidad cultural. Este año no fue la excepción, con actividades como “Cine fuera del cine”, que llevó proyecciones a plazas y barrios, y funciones infantiles gratuitas que reunieron a numerosas familias.

Producido por la Corporación Cultural Fílmica Chilota y financiado por el Gobierno Regional de Los Lagos a través del Fondo Cultura Regional 2024, el festival volvió a conectar al público con el cine contemporáneo y reforzó su compromiso con la cultura local.

Mirada autoral

Rory Barrientos, director del certamen destacó la selección de películas, “estamos culminando ya seis días de cine con cinco competencias, para observar desde cortometrajes a largometrajes nacionales e internacionales y este año con mayor cupo para poder ampliar la mirada autoral de diferentes territorios y la convocatoria de cortometrajes regionales. Así que estamos muy contentos con eso, con el recibimiento de los realizadores que postularon este año y también con la selección de contenidos que también se hizo. Llegaron películas con premios internacionales muy importantes, desde la Berlinale a festivales también con amplia trayectoria como Valdivia o FIDOCS, entonces ha sido una oportunidad muy gratificante el poder tener a grandes exponentes del cine nacional e internacional”.

“Nuestro enfoque en el festival es justamente acercar contenidos latinoamericanos y plantear dentro de los visionados nuevas narrativas y ese es como el sello estético que se ha ido fortaleciendo durante estos años en el Festival Internacional de Cine de Chiloé” recalcó Barrientos.

Por su parte, la premiada directora Claudia Huaiquimilla destacó la realización de este tipo de festivales, “me parece que es muy importante lo que se está haciendo de resistir, a pesar que a veces por las políticas públicas uno no puede proyectar una continuidad, que es lo que le encantaría, el equipo hace un esfuerzo para hacerlo, este uno no tiene esos presupuestos, se saca adelante, y el traer nuestras historias, que lo pueda conocer la gente, que lo pueda conversar, y también el contacto entre los realizadores, es muy importante para la continuidad también de nuestra profesión, entonces es muy bonito, es muy bello, lo he disfrutado la verdad que mucho, ha sido un placer, un honor estar acá, y sobre todo con esta actividad de proyectar películas en la plaza, con todas las personas que habitan ese espacio, a lo mejor desde otro lugar, y que puedan estar, sentirse acogidos, compartir un rato, ha sido muy muy especial la verdad.

Respecto al nivel, Huaiquimilla señaló la variedad de las temáticas “ha sido muy variado, y uno dice como estos estereotipos de que el cine chileno solamente cuenta un tipo de historia, como solamente en esta muestra ya uno da cuenta de una variedad enorme, y sobre todo en estos cortos regionales que tuvimos historias, voces diferentes, diferentes técnicas, diferentes formatos, me ha parecido muy interesante, y hay historias muy importantes de ver para dialogar también entre generaciones, creo que hay unas películas que son muy importantes que las veamos, que son testimonios de vidas, de dolores, y que es importante que las veamos

También, Ignacio Cabrera jurado del certamen dio su impresión respecto al festival, “me parece que es un festival, la presencia es muy pequeña, pero cumple con un objetivo social y además cumple con el objetivo del cine, que es mostrar películas, en este caso con un contenido bastante regional, bastante político en muchas ocasiones. La selección de películas me parece una selección muy variada, que cumple con los estándares tanto estéticos como a nivel narrativo, y me parece que es una buena selección de películas, de cortometrajes, no solamente películas típicas que conocemos, sino cortometrajes más pequeños, variados, de diferentes países, nacionales, regionales”.

Melisa Miranda, también jurado destacó la compencia, “es primera vez que vengo al festival, había participado antes, de hecho el año pasado gané una película que monté, pero esta es primera vez que vengo presencialmente y como jurado he encontrado que es un festival muy familiar, muy hermoso por lo mismo, uno se siente muy acogido y la programación es notable, es muy interesante que haya esta competencia de cortometrajes regionales, siento que hay una vinculación con el territorio bien importante y además pensar también qué tipo de cine le podría maravillar a los chilotes también, la selección de nacionales e internacionales son películas que están a un nivel muy alto, o sea, son películas que han estado en festivales muy grandes y que están acá disponibles para que la gente lo vea y eso es muy hermoso, se lo han jugado con la programación la verdad”.

Respecto a la próxima versión, Rory Barrientos comentó que ya se cuenta con el financiamiento, “ahora lo que viene ya para el 2025 es que estamos muy contentos, nos acaban de aprobar nuestra postulación, volvemos a recibir el apoyo del Ministerio de la Cultura, la Arte y el Patrimonio, entonces es un plus ya para continuar con nuestra labor territorial, con nuestra escuela cinematográfica que se va a seguir trasladando y haciendo itinerancia por diferentes partes del territorio y bueno, seguir sumando gente al equipo de trabajo que nos permita seguir desarrollando este proyecto”.