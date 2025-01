“F1”, “Bridget Jones 4”, “Frankenstein” y otras de las películas más esperadas de 2025

Síntesis generada con OpenAI

El 2025 traerá grandes estrenos cinematográficos como Elio de Pixar, Bridget Jones: Mad About the Boy y el esperado regreso de sagas como Avatar: Fire and Ash y Superman. También destacan nuevas películas de renombrados directores, como Bong Joon-ho con Mickey 17 y Guillermo del Toro con su versión de Frankenstein. Además, proyectos originales como The Battle of Baktan Cross de Paul Thomas Anderson y el musical Golden de Pharrell Williams amplían la oferta. Un año cargado de diversidad y grandes apuestas para la pantalla grande.

Desarrollado por El Mostrador