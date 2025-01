Alejandro Matamala, creador de herramienta de IA para hacer cine: “Va a cambiar la industria”

La generación de contenido audiovisual que está revolucionando la industria es parte del trabajo del diseñador Alejandro Matamala. Él es cofundador de Runway, una empresa con sede en Estados Unidos que ya ha firmado acuerdos con importantes estudios de Hollywood. De hecho, su tecnología fue usada por los directores de la ganadora del Oscar a Mejor Película en 2023, Todo a la vez en todas partes.

El especialista será parte del evento Congreso Futuro, que se desarrollará desde el 13 al 18 de enero, tendrá como sede principal el Centro Cultural CEINA y que por tercer año consecutivo se desplegará por todas las regiones del país.

Matamala, específicamente, será parte del panel “Sueños hechos realidad”, que se celebrará el miércoles 15 a las 10:30 horas. Allí expondrá sobre “Ampliando los límites de la IA generativa”.

Labor

La firma lleva seis años desarrollando modelos y herramientas de inteligencia artificial (IA) para usos creativos, por ejemplo, la generación de contenido, “y lo que nos caracteriza son modelos de inteligencia que crean contenido, tipo imágenes y videos”, en un “cruce de arte y tecnología”.

Entre sus usuarios se encuentran grandes estudios, pero también cineastas independientes y estudiantes que están recién empezando a crear contenido audiovisual. Otros son agencias de publicidad y canales de televisión.

“Los casos de uso van desde la creación de cortometrajes hasta efectos especiales en largometrajes, comerciales de televisión, videos corporativos y también se ocupa mucho para la preproducción, para asegurarse de que la narrativa o lo que uno va a realizar en producción se ejecute eficazmente. Entonces, se ocupa mucho para storyboarding y previsualización de proyectos audiovisuales”, explica.

Controlabilidad

Sus creadores están “obsesionados con la controlabilidad, de cómo poder interactuar con estos sistemas. El más común es texto a video. Esto es a través de un texto, una instrucción escrita. Se describe lo que uno quiere generar en una escena, ya sea la parte visual y la parte de los movimientos, por ejemplo, un auto manejando hacia el infinito, y eso lo traduce a un video de 10 segundos”.

Sin embargo, también existen otros modelos de interacción, por ejemplo, de imagen a video, donde se puede traer una imagen, que puede ser previamente generada, o una imagen que existe, una imagen real, tomada con una cámara, y ocuparla como base.

Además hay otros sistemas complementarios, como herramientas que ayudan a darle dirección a ciertos personajes u objetos dentro de esa imagen, “para moverlos como tú desees, o también puedes entregarle a un video como input para transformarlo en un video en otro estilo”.

Origen

Matamala tiene una sensibilidad con el tema creativo. “Yo estudié cine acá en Chile, un año, pero me retiré de la carrera y me fui a estudiar algo diferente, porque la idea de conceptualizar una película, de tener feedback de un largometraje, era muy largo, y a los 19 años no tenía paciencia”, recuerda, en alusión a que la realización de un largometraje puede demorar varios años.

Así, se fue a estudiar un posgrado a la Universidad de Nueva York, donde conoció a los otros dos cofundadores de Runway: el también chileno Cristóbal Valenzuela y el griego Anastasis Germanidis.

“Nos dedicamos por dos años a investigar el uso de la inteligencia artificial en workflows creativos, y cómo poder integrarlos durante todo el proceso, desde preproducción a posproducción. Ya cuando nos graduamos del master teníamos una herramienta funcional, y de ahí en adelante la convertimos en una empresa y hemos estado trabajando en eso desde el 2018”, dice.

“Fuimos la primera empresa de investigación que publicó un modelo comercial disponible para el uso de cualquier persona”, celebra.

Sin temores

En cuanto a los temores que genera en algunos la inteligencia artificial, es enfático:

“Nosotros nunca hemos abordado el desarrollo de estas herramientas desde el punto de que la inteligencia artificial va a desarrollar todo, sino que siempre lo abordamos desde los creadores. Son las personas las que están detrás de estos proyectos, entonces tenemos que hacer herramientas para que las personas puedan trabajar”, explica.

Para mostrar su trabajo, además actualmente realizan un festival de cine en Los Angeles y Nueva York, y ya van por la segunda versión.

Esta herramienta “va a cambiar la industria”, pero también está seguro de que creará nuevos puestos de trabajo y nuevas maneras de trabajar, incluso para los actores, en momentos en que los intérpretes se sienten amenazados por la tecnología, concluye.