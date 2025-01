Matemático Ricardo Ruiz lidera ranking científico en Australia: “Representa un gran privilegio”

“Esto representa para mí un gran privilegio, y sin duda refleja el esfuerzo conjunto de todas las personas con las que he tenido el placer de trabajar en mi carrera”, profundizó y agregó que “quiero destacar no sólo el apoyo que he recibido desde el departamento donde trabajo (recursos, acceso a estudiantes de excelente calidad, soporte técnico, etc.), sino también la excelente red de colaboraciones científicas con las que contamos actualmente – red que incluye un gran número de colegas asociados al CI²MA”, centro de la Universidad de Concepción.

El Dr. Ruiz Baier es oriundo de Chillán y en la Universidad de Concepción, UdeC, obtuvo su título profesional de ingeniero matemático y el grado de Doctor en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, bajo la dirección del Dr. Raimund Bürger y del entonces académico del Departamento de Ingeniería Matemática, Dr. Mostafá Bendahmane. Al respecto, el Dr. Ruiz Baier, afirmó que “mis años de formación en la UdeC han sido instrumentales en el transcurso de mi carrera científica. Mas allá del desarrollo de habilidades de investigación, adquiriendo una base sólida en los principios teóricos y metodológicos de nuestra disciplina, y fomento de la curiosidad y creatividad matemática, mis años de pregrado y postgrado en la UdeC me ayudaron a consolidar conexiones con la comunidad de análisis numérico de EDPs (ecuaciones diferenciales parciales) y a fomentar un ambiente de colaboración que mantengo y nutro hasta hoy”.

“Tuve el privilegio de aprender de profesores y compañeros extraordinarios, de una generosidad y pasión por la investigación remarcable, y su influencia ha sido fundamental en otorgarme las herramientas necesarias para continuar contribuyendo al avance de nuestro campo”, profundizó.

Por su parte, el integrante del Centro de Investigación en Ingeniería Matemática, CI²MA, de la UdeC y del Centro de Modelamiento Matemático (CMM) de la U. de Chile Prof. Bürger, valoró este reconocimiento. “Quisiera felicitar a Ricardo por este logro y su muy exitosa inserción en la comunidad científica de Australia, la que se suma a su excelente desempeño en Suiza y Reino Unido”, comentó.

“Quisiera destacar que, a todos sus logros científicos, se agrega una gran calidad humana, una generosidad y un espíritu de apoyo a un gran grupo de colaboradores, estudiantes, exestudiantes e investigadores postdoctorales de prácticamente todo el mundo. Como Director del Programa de Doctorado estoy especialmente agradecido por su aporte a la formación de estudiantes mediante colaboración y co-supervisión de tesis que, entre otros aspectos, ha derivado en publicaciones de primer nivel.”

En tanto, el Dr. Gabriel N. Gatica, también investigador de la UdeC y del CMM, es el colaborador más frecuente del Dr. Ruiz Baier en términos de coautoría de artículos científicos. “Si bien conocí tempranamente a Ricardo cuando él era alumno de 3er año de la carrera de Ingeniería Matemática, sólo posteriormente, mientras cursaba el doctorado, le di clases por primera vez en la asignatura de Análisis Funcional, ocasión en la que pude confirmar todo lo bueno que había escuchado de él. Y fue varios años después, luego de verle exponer en el congreso Wonapde 2013, que se dio el momento propicio para empezar a colaborar, lo cual se ha mantenido hasta el día de hoy, y de lo cual, además de los trabajos conjuntos, me permito destacar su generosidad para ayudarme a codirigir varios estudiantes de pregrado y postgrado”, comentó el también integrante del CI²MA, en cuyas instalaciones se ejecuta el programa de Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática de la UdeC.