Experto en datos: “Los problemas globales no pueden ser resueltos con soluciones personales”

Desde el Centro Cultural Ceina, el científico de datos, biólogo computacional y activista, Guido Nuñez Mujica explica que la lucha contra el cambio climático no está bien enfocada, “tenemos que dejar de verlo como un problema moral y enfocarlo como un problema de políticas públicas y tecnológico“, afirma.

“Yo trato de poner los números en perspectiva y explicarle a la gente cuáles son las prioridades, porque hay una percepción del cambio climático como un problema que podemos atacar con un comportamiento personal, que es dejar de usar la pileta, volverse vegano, usar el transporte público, no viajar en avión. Y eso, si bien ayuda, no va a resolver el problema, antes el cambio climático lo llamamos calentamiento global y en efecto es un problema global pero los problemas globales no pueden ser resueltos con soluciones personales”, defiende.

El experto en datos estuvo en Congreso Futuro 2025, “uno de los problemas de percepción que hay es que es un problema, el cambio climático involucra números que están completamente fuera de la escala humana. Las unidades a veces ni siquiera uno entiende de qué unidades estamos hablando”, explica.

En ese sentido, sostiene que en muchos casos se exageran ciertas acciones de figuras públicas, como el uso del jet privado de Taylor Swift a principios de 2024, mientras se ignoran decisiones gubernamentales de gran impacto, como el cierre de plantas nucleares en Alemania. Este contraste evidencia problemas en cómo se comunica la magnitud del cambio climático.

“Nosotros colectivamente estamos siendo más duros y juzgando con más fuerza a una mujer, que es una diva del pop, que no ha sido electa por nadie, que no tiene ningún poder real, que al gobierno más rico y poderoso de Europa”, opina.

Además, Guido Nuñez Mujica reflexiona sobre cómo discursos moralizantes y políticas públicas poco realistas han impulsado el crecimiento de movimientos ultraderechistas.

“En emergencias se restringen los derechos, me preocupa que se pueda usar el cambio climático como excusa para empezar a restringir los derechos de las personas”, sostiene. En ese sentido, afirma que “si de verdad estamos en una emergencia, no me puedes estar tratando de regular el comportamiento mientras estás ejecutando políticas públicas que demostrablemente están yendo en contra del clima”.

Nuñez Mujica, además de experto en datos se define como activista, aboga por un activismo que no dicte cómo vivir, sino que minimice el impacto ambiental de las decisiones personales, equilibrando evidencia científica con sensibilidad humana.

“Nuestro activismo debe apuntar a minimizar las consecuencias ambientales de lo que sea que la gente quiera hacer, y nosotros no podemos ser los jueces de lo que la gente hace con su vida”, sostiene. “Cuando tienes políticas públicas que le dicen a la gente cómo vivir el votante se resiente y eso está impulsando el avance de la ultraderecha”, agrega.