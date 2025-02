Artista danesa: “Con la guerra, el cambio climático y las malas condiciones, es fácil culpar a otro”

“¿Cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es tu mayor esperanza?”. Esas son las dos preguntas que la artista danesa radicada en Copenhague, Charlotte Haslund-Christensen realizó a mujeres y hombres de distintas edades y con diversas ocupaciones de siete países: docentes, policías, artistas, líderes religiosos, entre otras y otros.

Las preguntas son la base de “Esperanza y miedo” (Hope & Fear), exposición de videoarte, que se podrá ver hasta el próximo 20 de abril en la sede Parque Forestal del Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Se trata de una propuesta que se encuentra situada en medio del actual clima mundial de temor y desesperanza, pero, además, es la propuesta de una artista con preferencia por la fotografía y el video, en una contemporaneidad donde justamente los medios de comunicación y las cámaras, han aportado a crear la actual sensación de agobio.

– ¿Me podría hablar de su modo de trabajo?, particularmente, ¿cómo se aproxima a las personas que entrevista?

– Antes de empezar el proyecto sabía que viajaría a grandes ciudades de todo el planeta representando simbólicamente el mundo actual. Tengo mucha curiosidad e interés en lo que significa ser un ser humano viviendo en el mundo de hoy. También me interesa la pregunta ¿cómo podemos vivir en paz unos con otros?, porque eso es en realidad lo que todos queremos. En cada país trabajé con un asistente local, generalmente una mujer, salíamos a la calle y le hacíamos las dos preguntas a la gente en diferentes áreas de la ciudad. Luego hacíamos un minuto de silencio junto con todas estas personas. Trabajé un mes en cada lugar e hice unas 40 entrevistas cada vez. La idea era tratar de conseguir una representación con gente de diferente género, edad y clase.

– ¿Me podrías hablar de tu interés de trabajar con medios audiovisuales?

– El proyecto Esperanza y miedo fue creado para ser exhibido en espacios públicos y galerías, y es una continuación de mi prolongado uso de la fotografía y el video para desafiar prejuicios y estereotipos. La obra proporciona un espacio para la reflexión sobre los principales medios de comunicación contemporáneos, al ofrecer a las personas que aparecen en la obra y a sus espectadores, el momento para hablar y escucharse unos a otros. Una persona a la vez, docentes, policías, artistas, sacerdotes, chamanes, niñas y niños, adolescentes, padres, etc., llenan cada una de las tres pantallas, compartiendo sus esperanzas y temores con la comunidad. En sus respuestas, las personas comparten elementos comunes que atraviesan continentes, culturas y lengua.

– ¿Consideras que hay una relación entre los medios de comunicación hegemónicos y la sensación global de miedo y falta de futuro?

– Sí, estoy segura. En un clima global de creciente miedo y polarización, mi trabajo está motivado por el impulso de cuestionar los estereotipos culturales e investigar los mecanismos para definir el yo o la nación en oposición al “otro”. Esto incluye cuestionar el papel de los medios de comunicación en la generación de exclusión y estigmatización, en la formulación y creación de prejuicios y minorías. Veo Esperanza y miedo como un llamado a la solidaridad y a la formación de una comunidad global. Al darle a la gente la oportunidad de tener voz, mi esperanza personal es que todos comencemos a hablar y, lo que es más importante, a escucharnos unos a otros.

– En un sentido espiritual, ¿crees que tu exposición podría tener un efecto positivo en el público?

– Realmente espero que Esperanza y miedo tenga un efecto positivo en todos nosotros. En este momento en el mundo en el que hay tantos desafíos con la guerra, el cambio climático y las malas condiciones, es fácil culpar al “otro”. Espero que todas estas personas increíbles que vemos en los videos, puedan mostrarnos nuestra unidad y nuestras similitudes. Me encantaría escuchar algunas reacciones a la exposición, por lo que las personas son bienvenidas a escribirme a mi correo electrónico: mail@charlottehaslund.com

– ¿Realizaste alguna entrevista en Santiago para tus próximos proyectos? ¿Hay algo que observaste que te llamó la atención?

– Mi próximo proyecto es un proyecto de fotografía. En Santiago hablé con la gente, pero no los entrevisté de la misma manera que en Esperanza y miedo, donde usé sonido. Es mi primera vez en Chile, así que he estado viajando a Valparaíso, Los Vilos y al norte de San Pedro para ver algo de su país y hablar con la gente maravillosa de aquí. Ahora crucé la frontera hacia Argentina y la provincia de Jujuy donde me quedé con amigos.