Gestada en Valparaíso e inspirada en Bolaño: novela debut de español gana Premio Biblioteca Breve

El periodista español Benjamín G. Rosado ha ganado el Premio Biblioteca Breve 2025, dotado con 30.000 euros.

Rosado se impuso con “El vuelo del hombre”, una ópera prima en la que construye un ejercicio metaliterario que bebe de la tradición de fabuladores como Paul Auster o Roberto Bolaño, según el jurado.

“Hacía algunos años que el profesor Castro había perdido todo contacto con el mundo. Nadie sabía los motivos que lo habían llevado a donar los libros de su biblioteca y a desaparecer sin dejar rastro. Cuando me decidí a escribirle, ni siquiera estaba seguro de que siguiera con vida. Comencé enviando correos electrónicos a todas las editoriales en las que había publicado, lo intenté también por carta e incluso llamé a la universidad donde había dado clases. «Pierde usted el tiempo», me previno una voz al otro lado del aparato. Al final se me ocurrió mandar un fax a un número que encontré en la página legal de uno de sus ensayos y, por alguna razón, aquello dio resultado”, señala el libro en su inicio.

Chile fue clave en la gestación del libro, tal como señala el autor.

“De la noche a la mañana, dejé mi vida en Madrid y me instalé en Valparaíso. No tenía un plan, ni nadie que me recibiera a mi llegada. Me dediqué a pasear las calles como un vagabundo hasta que conocí a una pareja de ancianitos que me acogió en su preciosa casa del Cerro Yungay. Todos mis amigos de España daban por hecho que me había vuelto loco. Y lo cierto es que tenían buenos motivos para pensarlo”, relata.

“Comencé a escribir este libro en la Antártida, a bordo de un rompehielos de la Armada chilena. Unos días antes de embarcar en el AP Viel, pedí una señal del destino, alguna prueba de que lo que me disponía a hacer tenía un mínimo de sentido. Esa misma tarde, la dediqué a leer ‘Exploradores del abismo’ de Vila-Matas en la imponente terraza con vistas a la bahía del hotel Brighton de Valparaíso. Al llegar al capítulo que comienza con la nieve cayendo sobre Novonikoloaevsk me comprometí conmigo mismo a investigar más a fondo, en cuanto llegara a casa, sobre ese lugar tan difícil de pronunciar y del que yo nunca había oído hablar”.

El jurado ha reconocido de manera unánime la obra de Rosado, que considera “una investigación literaria que no da sosiego al lector, un libro sobre libros y sobre el poder de la ficción par transformarnos la vida”.

A la 67 edición del premio han concurrido 1.156 manuscritos originales. Casi un 5% de otros países Europeos, un 6% de Estados Unidos y casi el 40% de América Latina, siendo llamativo el incremento del 4% en Argentina.

Sinopsis

“Hay escritores que eligen serlo y otros que lo son a su pesar. Diego Marín pertenece a las dos categorías, por lo que tarda- rá en comprender que algunas historias merecen ser contadas a cualquier precio mientras que otras imponen su silencio. Tras la muerte de su madre, el joven filólogo se instala provisionalmente en Valparaíso para resolver su incierto porvenir académico. Allí conoce al profesor Castro, un maestro retirado que le inspira a escribir Ciudad Café, la historia de un piloto que sobrevuela arcanos paisajes en el amanecer de un mundo nuevo cargado de utopías”, señala la reseña editorial.

“El imprevisible éxito de su primera novela lo llevará a refugiarse en Nueva York. Sin embargo, durante el fascinante festín de acontecimientos y personajes que le depara la ciudad de los rascacielos, Diego no consigue avanzar más de unos cuantos folios de su segundo libro. Antes de que su nombre caiga definitivamente en el olvido, la literatura volverá a llamar a su puerta”.

“Su editor se pone en contacto con él para contarle un hecho extraordinario: en la selva de Colombia ha fallecido un piloto mientras volaba en su avioneta, justo en el mismo punto en que se estrellaba el protagonista de su novela. Y lo más sorprendente: el piloto fallecido se llama igual que su personaje, Lucho Ortega. Inmediatamente, Diego viajará hasta el lugar del accidente para investigar lo ocurrido y escribir al fin el libro que todo el mundo espera. Pero para ello tendrá que descifrar una entramada red de casualidades que tejen un destino en el que la literatura se confunde con la vida”.

Biografía del autor

El autor nació en Ávila en 1985 y estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, que concluyó con un posgrado en Film Studies por la Wesleyan University de Connecticut.

Formó parte del equipo de redacción de El Cultural y en los últimos años se ha desempeñado como periodista freelance para varios medios (El Mundo, Esquire, Vanity Fair, Harper’s Bazaar…), crítico de música clásica de Scherzo, gestor cultural de varios proyectos (como el ciclo de conciertos The London Music N1ghts) y profesor de Técnicas de Comunicación en la Universidad Alfonso X El Sabio.

Ha ejercido también de speech writer para varias editoriales e instituciones culturales. En 2021 se incorporó como miembro fundador de La Lectura a cargo de la sección de música. “El vuelo del hombre” es su primera novela.