Biógrafo de Milei y escándalo cripto: “Creo que fue un error, un negocio que salió mal”

El periodista argentino Juan Luis González, autor de “El loco” (2023), una biografía del presidente de Argentina, cree que el escándalo de las criptomonedas que involucra a Javier Milei fue “un negocio que salió mal”.

“No es un gran especialista en el mundo de criptomonedas, te diría lo contrario”, aseguró el periodista a El Mostrador.

“De hecho es algo que dice (Hayden) Davis, uno de los que está metido en el escándalo Libra de Yankee, que en sus reuniones con Milei le dio la sensación de que no sabía demasiado de las criptos, que además es algo que uno puede corroborar con que ya ha caído en otras estafas cripto. ‘Caído’ es una manera de decir, capaz no”, aseguró.

González recordó que en 2021, cuando el actual mandatario era diputado, promocionó CoinEx, “que era una estafa también piramidal, y bueno, hay también esta misma lógica que pasó a la misma hora, que gente que sabía del tema le decía, che, esto es una cripto del minuto 1, y el tipo la promocionó”.

“Lo que sí de fondo, esto es una teoría, pero tengo algunas pruebas para sustentarlo, es que Milei no está en contra de las estafas cripto. Esto parte de la lógica del anarcocapitalismo, que parte de la base de esta teoría que Milei creó hace muchos años, parte de la base de que todos los individuos son agentes económicos racionales, y que solamente toman decisiones en base a una decisión racional para obtener una ganancia material, un beneficio”, explicó.

“Entonces, con esa lógica, él te dice que están bien las mafias, que están bien los monopolios, incluso si ejercen su monopolio de una manera no solamente económica, todas esas cosas que te estoy diciendo las dijo en público, que está bien vender un hijo, vender un órgano, si vos querés, que no existe la propiedad intelectual. Por eso hay tanto plagio en sus libros. (…). De hecho esto lo ha dicho él cuando saltó lo de CoinEx, la estafa que se hizo antes en el 2021, él en su lógica dice,’ yo no obligo a nadie a invertir, yo promocioné y bueno, cada uno hace lo que quiere‘, entonces hay un tema también ahí de fondo”.

El papel de Karina

¿Cómo interpreta entonces González lo sucedido?

“Yo creo que fue un error, fue un negocio que salió mal y además desnudó su ignorancia en algunos temas y que de economía tampoco es un gran especialista”, responde.

El periodista cree que este episodio es parte de una historia más larga, sobre la cual comentó en su libro, y es “a los dos Milei no les cierran las cuentas cuando se meten en política”, por lo cual, al menos desde 2022, Karina Milei, la hermana del mandatario, “cobra los encuentros con Milei”.

“Si vos te querés juntar (con él), tenés que pagar plata”.

Si a eso se le suma “el hecho de que Milei desde que es presidente no fijó jamás un tuit, (y ahora) lo tiró y lo fijó cuatro horas, un poco más, hasta que lo dio de baja, con el tercer hecho que otro creador de una token llamada Solana sale a decir que se quiso juntar con Milei y ahora le pidieron plata para juntarse, a mí lo que me da todo es que acá hubo un dinero que se invirtió para que Milei haga publicidad, que además le venía muy bien a él porque en esta lógica él invierte, él le promociona y listo, se inserta en su teoría anarcocapitalista”.

“Este Davis salió a decir que también estuvo en la ‘memecoin’ de Melania, la esposa de (Donald) Trump, entonces me da la sensación de que también conociendo a Milei, que a Milei le gusta mucho esa cosa de creerse en esa liga y estar siempre acelerando y revolucionando el liderazgo de una derecha, le habrá convencido todo. Y por otro lado está Karina Milei, que es la que maneja las cuentas de los hermanos desde hace muchos años y que existe una pulsión material muy clara, y que lo habrá convencido. Están todas las huellas de Karina Milei en esta historia”.

En esa línea, comenta que el nexo con el singapurense Julian Peh, el CEO y cofundador de la firma de criptomonedas KIP Protocol, otro de los involucrados, y con Davis, es el empresario argentino Mauricio Novelli, “que es un tipo histórico de Karina“.

“Es el dueño de una empresa que se llama N&W, que le ponía plata a Milei para publicitar la empresa desde fines del 2020. Karina sé que lo ha movido en varias oportunidades dentro del espacio a gente que laburaba en mundo cripto o sabía algo de economía, Karina se lo acercaba a este Novelli como alguien para que también ellos lo publiciten. (…) Ahí también hay una mano de Karina”, dice.

Además apuntó a los registros oficiales de visita a Casa Rosada, según los cuales Novelli fue seis veces a visitar a Karina, “y uno se podría preguntar cuántos más encuentros o charlas han tenido de una manera no oficial si se quiere, así que todo ahí apunta a Karina”.

Impacto en Argentina

González además detalló el impacto que podría tener el escándalo en las elecciones parlamentarias del próximo 26 de octubre.

“Si vos me preguntabas hace cinco días, te hubiera dicho Milei se encamina a ganar cómodamente una elección, que saca un 60% porque anda en un buen momento de imagen positiva. Y bueno, de repente aparece esto”.

A su juicio, hay que ver hasta donde escala el tema.

“Este Davis dio a entender que tiene pruebas de todo lo que fue la participación de él y que no hizo nada malo, por lo cual hay también que ver qué pasa ahí, cuando aparezcan pruebas y aparece algo incriminando directamente a los Milei en cuanto agarraron plata”.

Sin embargo, de lo contrario, si las cosas quedan ahí, “te diría que no, que a un presidente obviamente puede tener un daño colateral, pero marginal, porque en Argentina, y creo que en todo el lado de Argentina, se juzga a los presidentes si solucionan o no problemas del día a día, especialmente de inflación“.

“Este año y medio del gobierno de Milei viene demostrando que la sociedad argentina está dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de que le solucionen el drama de la inflación, así que salvo que esto escale, yo creería que no va a tener un gran impacto”, entre otros porque “en Argentina al menos el 99% de la gente no sabe lo que es una cripto y es difícil de entender”.

“Ahora, si, ponele, teoricemos, esto es una teoría, si hubiera un pago, una coima, un soborno, llamémoslo como quiera para que Milei publicite esto, y eso se puede demostrar, bueno, eso sí lo entiende todo el mundo y ahí sí creo que escala a otra línea”.

¿Juicio político?

En cuanto a un juicio político, como el que pide actualmente la oposición en el Parlamento, “es más una acción de estrategia política, instalar el tema, que de impacto real”.

“Ni la oposición piensa que va a tener impacto esto, es para tener el tema en agenda. También creo que le están dando a su propia base, que está medio desencantada con el rumbo de la oposición, así que no creo que prospere“.

Finalmente, el electorado de Milei “es el más afectado”.

“De hecho han aparecido algunos comentarios de votantes de Milei que decían que habían puesto 20.000, 30.000 dólares, perdieron esto y nunca más lo iban a votar”.

“Pero bueno, más allá de esos casos puntuales, te volvería a lo que te decía antes, que va a depender del rumbo de la economía, más que otra cosa“, finalizó.