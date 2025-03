Artista chileno denuncia robo de cerdos en Dinamarca tras polémica exposición

Síntesis generada con OpenAI

El artista chileno Marco Evaristti generó polémica en Dinamarca con su exposición And Now You Care, donde encerró a tres cerdos en jaulas sin agua ni alimento para denunciar la ganadería intensiva. Activistas los rescataron, lo que obligó a cerrar la muestra y llevó a Evaristti a denunciar el robo a la policía. Animalistas criticaron la obra como maltrato animal. No es la primera vez que el artista busca generar impacto con sus proyectos.

Desarrollado por El Mostrador