Silvio Rodríguez abre nuevas fechas en Chile por masiva “fila virtual” de 180 mil personas

El cantautor cubano Silvio Rodríguez sumó dos nuevos conciertos en Chile luego de agotar las entradas para sus fechas originales en menos de tres horas, completando cuatro presentaciones en el Movistar Arena tras la espera de más de 180.000 personas en “fila virtual” para obtener sus boletos.

La visita del autor de clásicos como ‘Días y Flores’, ‘La Maza’ y ‘Al final de este viaje’ se da en el marco de una gira latinoamericana que lo llevará por Argentina, Uruguay, Perú y Colombia, circuito que abrirá con sus espectáculos en Santiago luego de siete años desde que visitó por última vez la capital chilena.

Se espera que los conciertos del trovador cubano repasen sus más de 50 años de carrera musical además de su último disco ‘Quería saber’.

“Es difícil ponerle nombre a un disco. Primero iba a ser ‘Canciones del siglo XXI (menos una)’. Después pensé en ‘Después’. Por último, me he decidido por ‘Quería saber’. Aunque quizá debería llamarse ‘Quiero saber’, porque eso es lo que me mueve. La única canción que no es de este siglo es la última, o sea: ‘Tonada para dos poemas’ de Rubén Martínez Villena”, dijo Rodríguez.

“Compuse esta música a principios de los 70s, cuando Roberto Fernández Retamar me pidió que hiciera un disco con poemas de Martí y le dije que no me atrevía, por la calidad de los que habían salido con la autoría de Pablo Milanés, Sara González y Amaury Pérez. Entonces Roberto me sugirió que lo hiciera con poemas de Rubén, poeta y revolucionario de los años 30, que ambos admirábamos”, agregó.

En sus presentaciones en Chile, fechas para los días 29 de septiembre y 1, 5 y 6 de octubre, lo acompañará el grupo Trovarroco (Rachid López y Maikel Elizarde), la flautista y clarinetista Niurka González y Oliver Valdés en la batería y la percusión, así como Jorge Reyes en el contrabajo, Jorge Aragón en el piano y Emilio Vega en el vibráfono.

La última vez que Silvio Rodriguez estuvo en Chile fue en 2018, cuando dio tres conciertos: uno en el Movistar Arena, uno en la Quinta Vergara y otro en Concepción.

Además, el último show del artista fuera de Cuba fue en 2022, cuando hizo una presentación masiva en el Zócalo de la Ciudad de México.