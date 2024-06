Convocatoria para Medalla Colibrí de Literatura Infantil y Juvenil

Hasta el 24 de junio.

Puedes revisar las bases AQUÍ.

Inscripciones AQUÍ.

Para mayor información, escribir al mail: ibbychile@gmail.com.

Ya se encuentra abierta la convocatoria para postular a la Medalla Colibrí 2024 en un año muy significativo para IBBY Chile, entidad que cumple 60 años y celebra nuevamente con su connotado premio. Toda la comunidad literaria está invitada a participar en una edición especial del Premio Medalla Colibrí.

Para Luz Yennifer Reyes, presidenta de IBBY Chile, “la Medalla Colibrí se ha convertido en un símbolo de excelencia y compromiso con visibilizar la calidad literaria dirigida a niños, niñas y jóvenes en Chile”.

“A lo largo de sus 12 ediciones, nuestro premio ha destacado no solo la creatividad y la innovación, sino también la importancia de proporcionar a las nuevas generaciones acceso a obras que alimenten y fomenten su desarrollo crítico, emocional, y su sensibilidad patrimonial y natural. En el contexto de nuestro 60º aniversario como institución, este compromiso adquiere aún más relevancia, ya que buscamos dejar un legado duradero de vínculo significativo por la lectura desde la cuna. Invito a todas las editoriales nacionales y a sus creadores y creadoras, a participar asegurándonos de que más lectores y quienes empiezan a serlo, tengan lo mejor de LIJ chilena a su alcance”.

Para poder participar, se deben entregar cuatro (4) ejemplares de cada obra, que deben ser entregadas en el Espacio Literario de Ñuñoa, ubicado en Jorge Washington 116, Ñuñoa, Santiago de Chile.

Las categorías a las que se puede postular este año que son las siguientes:

● Selección Ficción

Categoría 1: Ficción Infantil (Narrativa, cuento, teatro)

Categoría 2: Ficción Juvenil (Narrativa, cuento, teatro)

● Selección No Ficción

Categoría 3: No Ficción Infantil

Categoría 4: No Ficción Juvenil

Categoría 5: Teoría, crítica y fomento de la literatura para niños y jóvenes

● Selección Narrativa Gráfica

Categoría 6: Libro Álbum

Categoría 7: Novela Gráfica o Cómic

● Selección Libros para Bebés

● Selección Poesía

Categoría 8: Poesía Infantil

Categoría 9: Poesía Juvenil

● Selección Singular

● Selección Traducción