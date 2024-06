Presentación del libro “El camino de la no violencia”

Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, Román Díaz nº 89, Providencia.

Miércoles 26 de junio – 18:30 horas.

El libro, una antología de aforismos de M. K. Gandhi, editado y traducido por Alan Meller (Descontexto Editores, 2023), será presentado por Jessica Sequeira, Armando Roa Vial y el traductor. Esta actividad será moderada por Felipe Cussen, investigador de IDEA-USACH.

La lectura de este texto se hace fundamental para conducir a las nuevas generaciones en un camino cargado de valores para hacer frente a los tiempos violentos. Gandhi fue un abogado, escritor y Padre de la Nación de la India. Luchó en Sudáfrica contra la discriminación a sus compatriotas, donde nace su idea de la desobediencia no violenta, que implicaban no someterse ni luchar contra el poder imperante, sino desobedecerlo y no cooperar con él. Este libro es una selección de aforismos recopilados a partir de artículos, ensayos y cartas en los que desarrolló su filosofía de vida en favor de la lucha por los derechos civiles de las personas.

De Gandhi, Albert Einstein dijo: “Las generaciones del porvenir apenas creerán que un hombre como éste caminó la tierra en carne y hueso”.