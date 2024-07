“De noche con el diablo” en Teatro Insomnia

Teatro Insomnia, Condell 1585, Valparaíso.



Viernes 19 (21:30), domingo 21 (21:00), miércoles 24 (21:00), sábado 27 (21:30), domingo 28 (19:30) y miércoles 31 (15:00).

“De noche con el diablo” es el último estreno de terror de INSOMNIA Teatro Condell que, bajo la mirada de los directores australianos Colin y Cameron Cairnes, reúne tres ingredientes espectaculares: Halloween, un late night show con entrevistados en vivo y la mejor música de la década de los 70’s. Calificada con un 96% en Rotten Tomatoes, ganadora a mejor guión en el Sitges Film Festival, alabada en todos los Festivales en los que se ha presentado, incluso por Stephen King, quién afirmó en su cuenta X: “es absolutamente brillante. No podía quitarle los ojos de encima. Tu opinión puede variar, como dicen, pero te insto a que lo veas cuando puedas”, es uno de los estrenos imperdibles de la temporada.

La idea de rodar este film surgió hace 10 años, luego de realizar su primera película de bajo presupuesto, por lo mismo, la sitúan en un set de televisión en 1977, justamente en esa década Estados Unidos estaba viviendo una gran psicosis satánica por el auge del rock and roll en la juventud, contexto que produjo películas de la talla de El exorcista (1973) y La profecía (1976).

El film está contextualizado en la noche de Halloween de 1977, el caos se desata cuando el presentador Jack Delroy entrevista a una parapsicóloga y a una joven adolescente que es la única superviviente de una matanza masiva en una iglesia satánica. Su objetivo es letal: contactar al diablo en vivo y en directo, paradoja de una sociedad que está dispuesta a todo por un minuto de fama, y que sigue estándolo hasta el día de hoy.

Para Claudio Pereira, Programador de INSOMNIA: “De noche con el diablo, alabada el festival de Sitges, co-dirección de los hermanos Cameron y Colin Cairnes de Australia, opera, no desde una supuesta novedad del demonio, sino desde una suerte de parodia a cómo la presencia del demonio se volvió un espectáculo, tomando como referencia a los Talk Shows de la década de los setenta, cuando se intentaba que los espectadores se aterraran frente al televisor por la presencia demoníaca en directo”.

“De noche con el diablo funciona perfecto para estos tiempos de escepticismo, donde se puede observar una Norteamérica que construye sus propias paranoias, donde el mal y el demonio se manifiestan en el pecado de jóvenes y el avance de conquistas sociales, colmándolos de monstruos, sectas y rituales satánicos, predicadores y espiritismos en directo. Hecha por amantes del cine del género, con evidente cinefilia, nos invitan a sentarnos para contemplar cuál será el verdadero demonio que se hará presente entre nosotros, donde todo puede salirse de control”.

Este estreno viene acompañado por un especial bautizado “Maldito Hollywood” que reúne a grandes directores desde Lynch a Tarantino, para analizar a la meca del cine como esta hoguera de vanidades capaz de destruir cualquier sueño. Este especial trae de regreso a la pantalla grande a películas como “Eva al desnudo” (Joseph L. Mankiewicz), “¿Qué fue de baby Jane?” (Robert Aldrich), “Polvo de estrellas” (David Cronenberg), “Once upon a time in Hollywood” (Quentin Tarantino), “Birdman” (Alejandro González Iñárritu), “Mulholland drive” (David Lynch) y “One cut of the dead” (Shinichirô Ueda).