Obra “Una comedia súper triste” en Teatro Finis Terrae

Teatro Finis Terrae, Av. Pocuro 1935, Providencia.



2 al 18 de agosto (excepto 15 agosto). Jueves y viernes, 20:30 horas; sábados y domingos, 19:00 horas.



Entradas a $13.000- Gral. / $8.450, personas mayores/ $6.500, estudiantes y Súper Jueves / y otros descuentos

AQUÍ.

“Una comedia Súper triste” trata sobre esas personas que no tienen las posibilidades y a veces tampoco las capacidades emocionales para tener acceso a mayores beneficios, convirtiéndose en marginados. Escrita por Carla Zúñiga, tras debutar con gran éxito de crítica y público en 2023 con la dirección colectiva, producción e interpretación de la conocida compañía Chilean Business –Claudia Pérez, Rodrigo Muñoz y su hija, la actriz Daniela Gala–, este viernes 2 de agosto regresa a las tablas, ahora en el Teatro Finis Terrae, incorporando esta vez en el elenco a Enzo Gnecco Loyola.

“Quisimos desmitificar la imagen del superhéroe y hacer un paralelo con las personas marginadas. La superheroína no es lo que pensamos, sino que es alguien mucho más parecida a nosotras, que tiene problemas muy similares, que se siente sola, que le cuesta socializar. ¿Qué pasa cuando no tenemos las herramientas necesarias para poder ser ‘exitoso’? ¿Cómo podemos, desde ese lugar ‘no exitoso’, encontrar el amor o un espacio en el mundo, siendo una persona ‘rara’?… Y ahí abre la pregunta: qué significa ser raro, qué es ser normal… todos estos temas están, en tono de comedia, pero también abriendo espacios de denuncia y reflexión”, describe la premiada dramaturga -recordada por obras como La trágica agonía de un pájaro azul-.

Pablo y Ana son dos desadaptados que buscan estar acompañados y conseguir un futuro mejor. Dos soledades que tienen un secreto imposible de contar, pues nadie les daría el crédito de ser personas extraordinarias ya que aparentemente son unos fracasados. No están a gusto en sus trabajos, pero tampoco tienen (al parecer) las capacidades para algo mejor. Ya han pasado por el fondo del dolor y en ese tocar fondo, viene implícita una sorpresa… un súper poder que los cambiará para siempre.

“Carla logró que estos personajes, que no están dentro de un estándar social, sean súper reconocibles, seamos nosotros también. Finalmente, todos somos un poco raros, nadie es normal, porque la normalidad no existe”, agrega la actriz y directora Claudia Pérez. “Es esa identificación la que la vuelve tan graciosa, no nos reímos de ellos, nos reímos de nosotros mismos. Son situaciones realmente tristes, pero extremadas, bizarras y en las que nos vemos reflejados”, completa Daniela Gala.

RESEÑA

Bajo la dirección de la renombrada compañía Chilean Business (Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz), Una comedia súper triste pone en relieve a quienes no encajan en los moldes predeterminados de un sistema social funcional. Ana y Pablo son dos desadaptados que se encuentran en situaciones similares. Sin conocerse, interactúan con distintos personajes que les hacen pensar que nacieron para fracasar. Estas dos soledades desesperanzadas buscan encontrar alguna razón para seguir viviendo, cargando con un secreto que no son capaces de revelar.

La historia se narra a través de un viaje cómico y absurdo, con el lenguaje lúdico y particular que caracteriza a la premiada dramaturga chilena Carla Zuñiga: Premio Círculo de Críticos de Arte, Mejor Obra Literaria categoría dramaturgia del Ministerio de las Culturas, exdirectora artística de la XX Muestra Nacional de Dramaturgia, y autora de emblemáticas obras como La trágica agonía de un pájaro azul; El amarillo sol de tus cabellos largos; Prefiero que me coman los perros; Un montón de brujas volando por el cielo; Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual, entre otras.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia: Carla Zúñiga

Dirección: Colectiva Chilean Business

Elenco: Claudia Pérez, Enzo Gnecco Loyola y Daniela Gala Muñoz Pérez

Diseño integral y técnica: Laura Gandarillas Acosta

Fotografía: Camilo Arentsen Eyzaguirre y Nicol Salamanca Murgas

Producción: Chilean Business