Concurso de Acuarela Hardy Wistuba

Hasta el 20 de septiembre.

Postulaciones AQUÍ.

El concurso de acuarela Hardy Wistuba es el más importante en nuestro país por su alta convocatoria y la calidad de las obras de los artistas participantes, a lo que suma un jurado de reconocida trayectoria, que se modifica cada año, lo que permite una mirada diferente en cada nueva versión. El ganador del concurso del año pasado fue Gonzalo Vargas, con su obra “Bahía Interior”.

Este año, nuevamente quienes participen deben postular a través de la página web, llenando un formulario al que se debe adjuntar un archivo con la imagen de la obra. La Dirección del Concurso hará una primera selección a través de fotografías de las obras enviadas por los concursantes, las que se sugiere se tomen con la mejor calidad posible y con luz natural. El 10 de octubre de 2024 se comunicará a los participantes que han sido seleccionados, para que entreguen su acuarela en un cuadro protegido por vidrio. Toda la información está disponible en las bases del concurso.

Las obras serán evaluadas por el jurado, aún no definido; se elegirá una sola obra ganadora y se otorgará una primera Mención Honrosa, una Segunda Mención Honrosa, y un mínimo de diez menciones honrosas de estímulo y reconocimiento no jerarquizadas, como siempre, no podrá declararse desierto. Las obras seleccionadas se expondrán en la sala de exposiciones de la Liga Chileno Alemana lugar donde se realizará la ceremonia de premiación e inauguración de la muestra el día 7 de noviembre.

Pueden participar artistas profesionales o aficionados con obras realizadas únicamente con la técnica de la acuarela, sobre una sola lámina de papel, estableciéndose que la parte pintada del cuadro podrá ser rectangular o cuadrada, y cuyo lado más pequeño no puede ser menor de 24 cm. El instrumento de aplicación es libre, pinceles, algodones, espátulas, lápices solubles en agua con pigmentos transparentes u otros.

“El concurso de acuarela Hardy Wistuba se ha convertido en un certamen fundamental para quienes desarrollan la técnica de la acuarela. Al igual que todos los años, la recepción de las obras será online, lo que puede ser un buen incentivo para quienes no han participado antes. Luego de quince años, nos sentimos honrados de seguir realizando el concurso y de generar un espacio único de encuentro y reconocimiento para quienes desarrollan esta técnica”, dice Alberto Collados, director del concurso, quien junto a la Liga Chileno Alemana hacen el llamado a participar de este concurso anual que convoca desde el 2010 a chilenos y extranjeros residentes en Chile.

En honor al artista chileno Hardy Wistuba, fallecido en 2010, el certamen busca relevar la figura del notable acuarelista, así como incentivar el cultivo de esa noble disciplina con énfasis en artistas aficionados y de regiones.

Las obras ganadoras y las menciones honrosas de años anteriores están disponibles en la página web del concurso: https://concursowistuba.cl/