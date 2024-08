Primer Festival Tecnocreativo Chileno

Centro Cultural CEINA, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.

7 al 9 de agosto.

El desarrollo de soluciones innovadoras y disruptivas, como la inteligencia artificial, las experiencias inmersivas, el mapping, la realidad virtual, la impresión 3D, la robótica y los videojuegos sin duda han revolucionado el mundo. Todas se han creado gracias a la combinación de la tecnología y la creatividad.

Podrás conocer más sobre la fusión de la creatividad con la tecnología en el Festival “CRTIC Fest”, donde el público en general y aficionados a las tecnologías XR (Realidad Aumentada) podrán participar de forma gratuita de charlas magistrales de más de 10 speakers nacionales e internacionales y explorar mundos inmersivos. El Festival realizado por el Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas (CRTIC) e impulsado por Corfo, se llevará a cabo entre el 7 y el 9 agosto en Santiago, y del 10 al 11 en Pucón y Villarrica.

“CRTIC Fest será una gran ventana internacional para mostrar el enorme talento tecnocreativo en Chile, además de reunir en nuestro país a los mayores exponentes del ecosistema a nivel mundial. Vamos a ver personas que han pasado por los equipos de Game of Thrones y Fortnite, así como del Museo inmersivo de Mozart”, explica Isidora Cabezón, directora ejecutiva del CRTIC.

La tecnocreatividad se ocupa para innovar y mejorar experiencias en diferentes áreas, no solo en entretención. En educación transforma el aprendizaje a través de entornos interactivos o simulaciones para mejorar el aprendizaje, mientras que en el área de la salud, facilita terapias inmersivas y simulaciones médicas, obteniendo resultados favorables en los pacientes.

“Este festival es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre el sector público y privado puede generar iniciativas transformadoras. Al unir fuerzas con universidades, empresas y centros de innovación, estamos creando un ecosistema que no solo impulsa el desarrollo tecnológico, sino que también fortalece la identidad cultural y creativa de Chile”, sostiene José Miguel Benavente, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo.

Charlas magistrales de exponentes internacionales

El CRTIC Fest contará con la participación de Adam Dubov, ganador de un Emmy por su rol como estratega de contenido multiplataforma en Game of Thrones, lo que permitió que la serie no solo diera de qué hablar todos los domingos con cada estreno de capítulo, también por su diseño de experiencia de usuario permitiendo que se consolidará en diversas plataformas, como redes sociales y medios de comunicación, a través de contenido adicional, como entrevistas y “detrás de cámaras”. Además de eso ha participado en otros éxitos de televisión como True Blood, The Newsroom y Looking.

En el festival también participará como expositor internacional Michael Sehgal, desarrollador de Unreal Engine: el principal motor de videojuegos en la actualidad. Sehgal se ha destacado por su expertise en tecnologías gráficas como Motion Graphics, además de softwares interactivos, desarrollo de videojuegos, animación 3D y producción de largometrajes con efectos visuales (VFX).