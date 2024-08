Convocatoria “Cines en el borde”

Hasta el 1 de septiembre.

Desde el 17 de julio al 1 de septiembre estarán abiertas las postulaciones de la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas para todas aquellas personas chilenas o residentes en Chile, mayores de 18 años, que cuenten con un proyecto audiovisual en cualquier etapa de producción, enfocado en nuevos lenguajes audiovisuales, cine experimental, nuevas narrativas, cine expandido, videoarte, videoinstalación o similares.

“En su cuarta edición, Cines en el borde continúa estimulando la producción audiovisual experimental mediante espacios de aprendizaje e intercambio. Esta versión seleccionará 10 proyectos para luego generar un programa gratuito y totalmente en línea, de asesorías y capacitaciones a la medida de esas creaciones y sus necesidades, activando una red de colaboración que permita impulsar su producción y distribución”, comenta Catalina Ossa, directora ejecutiva de CChV.

Los proyectos se deben postular a través de un formulario en línea y pueden estar en cualquier etapa de desarrollo, producción, postproducción o comenzando su etapa de distribución. No se aceptarán proyectos finalizados ni aquellos en etapas avanzadas que no permitan discusión o modificaciones. Los materiales deben estar en español o subtitulados al castellano y que se debe incluir un enlace a una carpeta con diversos materiales del proyecto (título, biografía, descripción, motivación, material visual, etc.).

Se seleccionarán hasta 10 proyectos, los cuales podrán designar hasta dos personas para participar en las asesorías, las que serán guiadas por personas expertas y profesionales de diversas áreas. Cabe destacar que un 50% de los proyectos seleccionados serán de regiones distintas a la Metropolitana.

El comité de selección está integrado por profesionales de la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas y por Mucha Media, productora especializada en la creación y formación de proyectos de nuevos medios, inmersivos y/o interactivos.