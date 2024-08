“Lo mejor está por venir” de Nanni Moretti

Cine Arte Normandie, Tarapacá 1181, Metro U. de Chile.

Domingo 25 de agosto – 16:45 horas.

Entrada general: $5.000.

Desde sus primeras incursiones cinematográficas a comienzo de los años 70, la obra del italiano Nanni Moretti (“Aprile”, “Caro diario”, “La habitación del hijo”) ha cautivado a la crítica especializada y al público por sus reflexiones sobre política y arte, y su particular equilibrio entre el drama y la comedia inteligente.

“Lo mejor está por venir”, estrenada el año pasado en Cannes (donde fue nominada a la Palma de Oro), es su última película, un ejercicio de libertad cinematográfica que abraza la política y la comedia musical con agudeza y espíritu lúdico. Se estrenará en salas chilenas este jueves 22 de agosto.

“El cine tiene el poder mágico de hacernos redescubrir la ligereza y las ganas de ser felices”

Nanni Moretti interpreta a Giovanni, un conocido cineasta italiano que se prepara para rodar su nueva película. Pero entre su pareja en crisis, su productor francés al borde de la quiebra y su hija que no le hace caso, todo se ha puesto en su contra. Siempre en el límite, Giovanni va a tener que replantearse su manera de hacer las cosas, si quiere conducir a todo su pequeño mundo hacia un futuro brillante.

“Es la historia de un cineasta cuya vida siempre ha estado marcada por el cine y cuyas películas siempre han acompañado su propia vida”, destaca Moretti.

“Giovanni está rodando una película ambientada en 1956, sobre la invasión soviética de Hungría. Cree firmemente en este proyecto: está convencido de que es necesario contar la historia de la invasión soviética de Hungría y cómo el Partido Comunista Italiano de aquella época perdió la oportunidad de romper con la Unión Soviética. Pero hoy nadie recuerda estos acontecimientos, el mundo ha cambiado y también la forma de hacer cine”.

El cineasta agrega con lucidez: “Aunque el mundo que le rodea es cada vez más difícil de descifrar y aceptar, Giovanni no quiere ceder a una realidad decepcionante. Y, sobre todo, no quiere renunciar al sueño de poder cambiarla. Y si la vida y la historia no se lo permiten, entonces el cine, con su fuerza y energía contagiosas, transformará la realidad y hará posibles los sueños. Así, mientras está ocupado en el plató, prepara e imagina otras dos películas: la historia de amor de una pareja durante varias décadas y “The Swimmer”, basada en el cuento de John Cheever. La película atraviesa diferentes crisis y luego las supera gracias al cine, que tiene el poder mágico de hacernos redescubrir la ligereza y las ganas de ser felices. A pesar de todo”.

“Una película sobre el amor y el abandono”: los elogios de la crítica

Además de su nominación a la Palma de Oro en Cannes, “Lo mejor está por venir” recibió siete reconocimientos en los Premios David di Donatello y un elogio al unísono de la crítica especializada. Estos son algunos de los comentarios más destacados”.

“Moretti ha encontrado una vez más la manera de hacer una película que crea comedia tensa a partir de un proceso de autoterapia” – Lee Marshall, Screendaily.

“Rebosa de ideas que muestran un compromiso renovado con el cine por parte de un director que sigue mostrando una gran sensibilidad y que ya roza los 70 años” – Peter Debruge, Variety.

“Con una ironía renovada, Nanni Moretti regresa con una película sobre el amor y el abandono que se exhibe a sí mismo y a todo su cine del pasado” – Camillo de Marco, Cineuropa.

“Con algunas secuencias hilarantes (…) es musical, divertida y, en un país donde gobierna la ultraderecha, saca en procesión su viejo trotskismo con un vigor político emocionante” – Elsa Fernández-Santos, El País.

“Lo Mejor está Por Venir” será un regalo para los fans del director italiano y una gran sorpresa para quienes no estén familiarizados con su cine.

FICHA TÉCNICA

“Lo Mejor está Por Venir”

Titulo Original: “Il Sol dell’avvenire”

Año: 2023

País: Italia

Director: Nanni Moretti

Guion: Nanni Moretti

Reparto: Nanni Moretti, Marguerita Buy, Mathieu Almaric.

Género: Drama – Comedia.

Calificación: TE.

Duración: 95 minutos

Distribuye: CDI Films

Estreno: 22 de agosto