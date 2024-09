Taller gratuito “Dibujando con Rupa”

Casa Museo EFM, Hindenburg 683, Providencia.



Sábado 28 de septiembre – 10:30 a 13:30 horas.

Inscripciones AQUÍ.

Esta actividad gratuita, enmarcada en el contexto de la muestra temporal de Casa Museo EFM en colaboración con la Biblioteca Nacional, Mi Vecino Pepo, que conmemora los 75 años de la primera aparición de Condorito, exhibición en la que encontrarán dibujos originales de Pepo, objetos personales de él, una línea de tiempo que describe la trayectoria del dibujante, fotografías de la época y más.

El taller práctico “Dibujando con Rupa” se llevará a cabo el día sábado 28 de septiembre, de 10:30 a 13:30 horas, en la sala de conferencias del museo, en calle Hindenburg 683, Providencia. Es abierto a todo público a partir de los 10 años, los participantes podrán aprender de manera teórica y práctica, de las técnicas, de más de 4 décadas de experiencia del destacado dibujante.Está dirigido a interesados en convertirse en el futuro en dibujantes de caricatura, estudiantes o titulados de carreras tales como diseño, artes visuales, periodismo, entre otros, así como a fanáticos lectores de historietas.

*Quienes asistan sólo deben traer un croquis y lápices grafito N°2

Rubén Eyzaguirre Santis, más conocido por su firma artística como, Rupa, comenzó a temprana edad a desarrollar sus aptitudes de dibujante. A los 17 años ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, en 1977. Un año más tarde, movido por su pasión, las historietas, viajaría a Santiago para visitar a Rubén Ríos Boettiger “Pepo”, a las oficinas de la Revista Condorito en Santiago, donde comenta : “Fuí a tocar puertas, conocí a Pepo, le mostré mis caricaturas y unos cuántos días después recibí su llamado para ir a trabajar con él”. Desde ese momento en adelante, se convertiría oficialmente en caricaturista profesional, con una carrera meteórica, en donde podemos señalar varios hitos, tales como:

Producción en revista Condorito, René Ríos Boettiger & compañía.(1978.)

Serie “Don Rodrigo” de la revista ¡Plop! (1990)

Producción serie animada ” Cabotage” (1991)

Producción para Disney Ríos & Gana, comic, Chip and Dale and the Rangers. (1993)

Producción de Batman para DC Comics.(1995)

Producción de Condorito para Editorial Televisa Chile. ( Jefe de arte, 1996)

Producción “proyecto Cómics” en Colombia. (2017)

Exposición teatro Materón, Colombia. (2018)

Dibujos para las últimas ediciones de Condorito en la actualidad.(2023)

Sobre qué se encontrarán y aprenderán los participantes en el taller, Rupa nos comenta: “empezaremos por los fundamentos básicos de los cómics. Expresiones, características, personalidad, construcción, estructura de los distintos personajes. Logline, explicar cómo se desarrolla la historia, secuencia del relato en los distintos tipos de viñetas, planos, cortes, etcétera. Finalmente ocupando todo estos fundamentos aprendidos, voy a demostrar cómo se realiza una página de Condorito, de modo de ejemplificar estos puntos que son válidos para cualquier tipo de historieta”.

Por su parte la subdirectora de Casa Museo EFM, Maite Gallego, manifestó su entusiasmo con la actividad, asegurando que este taller lo impartirá un artista destacado quien trabajó por más de 40 años con Pepo, por lo tanto quienes asistan podrán escuchar de primera fuente esa experiencia directa de él.

“El taller se ofrecerá con la colaboración de la Biblioteca Nacional, en donde conmemoramos los 75 años de la primera aparición de Condorito.. Si eres estudiante y a futuro quieres dedicarte a dibujar, esta actividad te ayudará. Si eres un lector voraz de comics o historietas, te invitamos a aprovechar esta oportunidad de venir a aprender con un verdadero referente de la materia”.

La Casa Museo Eduardo Frei Montalva, es la única casa museo de un Presidente de la historia de la República de Chile. Fue declarada Monumento Nacional el año 2005 y se puede visitar de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. Aquí se encontrarán con un inmueble de alto valor histórico, en donde vivió el ex mandatario y su familia por más de 40 años y en donde estuvieron destacadas figuras de la historia universal, tales como Neil Armstrong, Indira Ghandi, la Reina Isabel II, entre otros. Además cuenta con una colección patrimonial de más de 350 objetos patrimoniales, acervo de pinturas, numismática, fragmentos de superficie lunar, entre otras fascinantes piezas.