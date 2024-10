Homenaje musical a ejecutados por la “Caravana de la Muerte”

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.



Sábado 19 de octubre – 12:00 horas .

La entrada es liberada por orden de llegada.

“Las 15 Semillas de La Serena: Una Cantata por la memoria” es el nombre del espectáculo lírico musical que se presentará el próximo sábado 19 de octubre a las 12 horas en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

El proyecto es un homenaje a los 15 ejecutados políticos por la Caravana de la Muerte en su paso por La Serena el 16 de octubre de 1973. Está compuesta de forma colectiva por músicos y músicas de la región de Coquimbo coordinados por el profesor Edgardo Carabantes Olivares, reconocido académico, escritor y activista por los DD.HH.

“La Cantata es un esfuerzo por contribuir a la memoria y la reparación. Estos crímenes de lesa humanidad, a 51 años, aún no están del todo aclarados y es nuestro deber seguir insistiendo por la verdad y la justicia, es la única manera de sanar no sólo en términos familiares si no también como país, porque es algo que nunca más se debe volver a repetir”, señala Carabantes.

La obra contiene relatos en décimas y canciones dedicadas a cada uno de los ejecutados. Para su escritura se realizó un trabajo de memoria junto a las familias de las víctimas y es por esto otro de los aspectos centrales de la presentación es la mediación y reflexión en torno a la memoria, las biografías y las obras de los 15 ejecutados políticos. Se realiza previamente al concierto junto a una mediadora y una estructura imantada y fragmentada donde los asistentes van formando los rostros de los ejecutados.

Para la profesora Deborah Ortega Valenzuela, quién dirigió las investigaciones de memoria y recopilación biográfica “el proyecto tiene un fuerte elemento pedagógico, espera fomentar en la ciudadanía la resignificación de su patrimonio y la sensibilización de la dignidad humana junto con la importancia de la comunidad y el trabajo por las otras y los otros. Por eso la mediación es el momento dónde colectivamente traemos de vuelta a los ejecutados y su legado, construimos sus rostros y sus memorias en comunidad”.

Oscar Gastón Aedo, Carlos Alcayaga Varela, José Araya González, Marcos Barrantes Alcayaga, Jorge Contreras Godoy, Oscar Cortés Cortés, Hipólito Cortés Álvarez, Victor Escobar Astudillo, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Jordan Domic, Manuel Marcarian Jamett, Jorge Osorio Zamora, Jorge Peña Hen, Mario Ramirez Sepúlveda, Gabriel Vergara Muñoz son las 15 víctimas de la Caravana de la Muerte en la región.

La obra comenzó a gestarse a fines del 2018 pero la pandemia alteró los calendarios y no fue hasta el 2023 que pudo ser estrenada en dos masivos espectáculos realizados en la ciudad de La Serena, siempre gratuítos y abiertos a toda la comunidad.

La Gira 2024, que también visitará comunas de la región de Coquimbo, cuenta con el apoyo de varios organismos públicos y privados como la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; la Seremia de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de Coquimbo; el Instituto Nacional de Derechos Humanos Región de Coquimbo; la Corporación 20 de Octubre; el Colegio Pedro Aguirre Cerda; Amnistía Internacional y el Colegio de Profesores.