“Secretos de un reportero” con Jorge Said

Canal 13C.



Jueves 24 de octubre – 22:00 horas.

El próximo jueves 24 de octubre a las 22:00 horas es el esperado estreno en 13C de “Secretos de un reportero”, un programa sobre las memorias, experiencias y extraordinario material de archivo del periodista de guerra y documentalista, Jorge Said.

En “Secretos de un reportero”, el reconocido corresponsal de guerra, Jorge Said, nos relata las historias jamás contadas tras sus viajes por el mundo, utilizando un extraordinario material de archivo acumulado por casi dos décadas en los 5 continentes: “Vamos a revisar los testimonios y experiencias más dramáticas de mi vida, no solo en conflictos o por haber estado al borde de la muerte en situaciones de guerra o ataques de distintos grupos, sino que también por condiciones geográficas”, reconoce el periodista.

Porque Said realiza un periodismo con logística extraordinaria, “un periodismo cuerpo a cuerpo”, como él mismo describe, en donde busca llegar al alma del reporteo más innato, solamente acompañado de su cámara, grabándose a sí mismo e identificándose como uno de los primeros Youtubers: “He viajado solo a áreas donde existe crisis humanitaria y los conflictos lo he vivido de cerca. He podido palpar la muerte, oler el sufrimiento y dar voz a quienes no la tienen”.

Para Claudio Gárate, responsable de 13C, contar con Jorge Said es un gran triunfo para una señal cultural. Agrega que siempre estuvo en su mira: “No deja de ser sintomático que Jorge haya tocado la puerta de mi oficina -muy misteriosamente- el mismo día que falleció Claudio Iturra. Para mí esa fue una sincronía con un mensaje claro. La escuchamos y con la suerte de que él también nos buscaba, hoy ya es parte de nuestra oferta programática. Agradecemos a Claudio que haya puesto a nuestra disposición lo más preciado que tiene un reportero: Sus archivos”.

Evelyn Araos, productora ejecutiva de 13C, quien además participó en la dirección y edición de contenidos de “Secretos de un reportero” reconoce su admiración hacia el oficio de Said: “Para nosotros este explorador que veíamos en la línea de frente siempre fue una aspiración, admiramos en especial su valentía y habilidad para mimetizarse entre las diferentes culturas y así captar su esencia. Además, su forma autónoma de grabar, muchas veces solo desde los lugares más indómitos del planeta”.

Araos añade cómo el trabajar con Said suma atributos únicos a 13C: “Sus contenidos se relacionan totalmente con nuestra programación cultural, porque nos interesa mirar al mundo para comprenderlo y aprender. En este proyecto queríamos entrar en sus vivencias, saber por ejemplo: ¿Cómo se aproxima a sus entrevistados? ¿Cuáles fueron sus desafíos para grabar en zonas en conflicto? O ¿Cómo su ayuda salvó la vida de personas? El atributo de “Secretos de un reportero” es la intimidad que conseguimos con el reportero y el ser humano”, adelanta enfática.

Serán 12 capítulos de una hora de transmisión que abarcarán diversos temas, entre ellos: Impresionantes carnavales y potentes rituales del mundo; también momentos en que el reportero ha estado al borde de la muerte en fríos, polos y montañas. Además, situaciones de enfrentamientos a grupos de Estado Islámico; en las cercanías de la línea de frente entre Ucrania y Rusia o escapando de Kabul en Afganistán.

Jorge concluye feliz: “Me enorgullece poder presentarles la serie más desafiante, ambiciosa y personal de mi carrera. Un espejo de la realidad que nos lleva directamente al relato de grandes conflictos humanos, extremas peregrinaciones, rituales, crisis climáticas, sociales y humanitarias, como nunca se han visto en la TV chilena”. La emisión comenzará el próximo jueves 24 de octubre a las 22:00 horas y promete llevar a la audiencia en un viaje profundo por temas que van desde conflictos y crisis humanitarias hasta peregrinaciones sobre la espiritualidad.