Concierto “Música de películas” en Valparaíso

Teatro Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María, Campus Casa Central, Av. España 1680, Valparaíso.

Sábado 2 de noviembre – 19:00 horas.

Entradas en Ticketpro.

Las bandas sonoras de algunas de las películas más taquilleras de todos los tiempos serán protagonistas del concierto que realizará la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

Con más de 90 músicos sobre el escenario, el prestigioso elenco se presentará bajo la conducción del maestro Pablo Carrasco, para interpretar temas que forman parte del soundtrack de películas y series tan famosas como Titanic, Star Wars, Harry Potter, El Padrino, Superman, Jurassic Park y Game of Thrones.

Sobre este concierto dedicado a la música del séptimo arte, el director Pablo Carrasco señala que “siempre un concierto sinfónico es imperdible porque muy rara vez se puede ver una orquesta tan grande tocando un programa tan maravilloso como este, pero, además, estoy seguro que todos los que asistan se van a sentir identificados con uno o más de los temas que vamos a interpretar porque son películas icónicas que nos han acompañado por años, así que es totalmente imperdible, una orquesta de primer nivel, un programa maravilloso en una de las mejores acústicas de nuestro país y en un entorno maravilloso”.

El legado musical de John Williams

El repertorio de este concierto reúne la obra de los compositores más aclamados del mundo del cine como Hans Zimmer, James Horner, Nino Rota y Ramin Djawadi, sin embargo, la columna vertebral del programa se basa en las creaciones de John Williams, estrecho colaborador de directores como Steven Spielberg y George Lucas, y uno de los autores más prolíficos y premiados de la historia, ganador de múltiples certámenes como los premios Óscar, Globos de oro, BAFTA y Grammy.

Respecto a la trascendencia de la obra de Williams, Pablo Carrasco comenta que “es una figura muy importante, no solo en la música de cine, a tal punto que en los últimos 15 años las orquestas sinfónicas más importantes del mundo lo han invitado a dirigir su música, cosa que no se hacía antes. Se empezó a tomar peso a la figura de John Williams, se toca mucho en los teatros de todo el mundo, su figura genera todo tipo de reacciones y admiración, no solo de los cinéfilos, sino que también de nosotros los músicos”.