Charla online “Vocación y Sublimación Psíquica”

Jueves 14 y noviembre – 11:00 horas.

Para acceder, solicita el enlace al email phd.tecsa@unab.cl.

La exposición estará a cargo del destacado filósofo español, José Luis Villacañas, doctor en Filosofía por la Universitat de València y actualmente Catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.

En la moderación, participará Mauro Basaure, director del Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bello, Chile.

La siguiente descripción, en las palabras de José Luis Villacañas, resume los lineamientos de su presentación:

«Al final de mi libro “Max Weber en contexto” expongo la cuestión de la Leidenschaft necesaria para la teoría de la vocación y la emergencia de lo que llamo lo sublime psíquico al que me he referido en mi libro “Sublime psíquico y educación estética”. En Weber no aparece, sin embargo, teoría alguna del aparato psíquico que pueda iluminar el problema de la sublimación. Para eso tendríamos que acudir a Freud. Es lo que pretendo hacer en esta intervención, vinculando de una manera que juzgo necesaria los planteamientos de Freud y de Weber en relación con este asunto».

Esta actividad forma parte del ciclo 2024 del Coloquio Interregional e Internacional de Ciencias Humanas y Sociales (CIHUSO). Es organizada por el Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bello, Chile; el Doctorado en Comunicación de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Austral de Chile; el Instituto de Investigaciones Gino Germani y el Grupo de Estudios de Teoría Crítica Contemporánea (GETeCC) de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; el Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica de la Pontificia Universidad Católica del Perú; el Grupo de Teoría Crítica de la Universidad de Valencia, España y; el grupo de Estudios de Filosofía Social de la Universidad de Alcalá, España.