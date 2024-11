Percusionista Claudio Estay en Valdivia

Teatro Regional Cervantes y el Aula Magna UACh, Valdivia.

22 y 23 de noviembre.

Compra tus tickets aquí.

La Orquesta de Cámara de Valdivia concluirá su temporada oficial 2024 con el vibrante concierto Percusión à la carte, que se realizará los días 22 y 23 de noviembre en el Teatro Regional Cervantes y el Aula Magna UACh, respectivamente, a las 19:30 horas. Este cierre traerá consigo una serie de hitos imperdibles entre los que destacan la riqueza y versatilidad de la percusión.

Uno de los puntos más importantes será la primera presentación en Valdivia del renombrado percusionista Claudio Estay. Con una carrera que abarca recitales solistas y colaboraciones con reconocidas orquestas como la Sinfónica Nacional de Chile, la Sinfónica de Berlín y el Ensemble InterContemporain de París, Estay es un referente de la percusión contemporánea a nivel mundial.

Su dominio de diversos estilos y técnicas, así como su labor pedagógica, han consolidado su reputación como uno de los músicos más versátiles y respetados del ámbito. En esta oportunidad, su participación promete explorar nuevas sonoridades y ofrecer una experiencia musical inolvidable.

El concierto será también la última oportunidad para disfrutar del estreno de la obra Esporas de Luz del compositor residente Nicolás Ahumada. Inspirada en los sonidos de los windchimes y el movimiento de las esporas en la naturaleza, esta pieza envuelve al público en texturas y ambientes sonoros que desafían las percepciones tradicionales de la percusión.

En el marco de un programa diverso, la obra I Ching de Per Nørgård, compuesta en 1982, se basa en los antiguos hexagramas del texto filosófico chino, y su interpretación incluye dos movimientos: The Gentle, the Penetrating, donde la delicada kalimba se combina con un timbal para evocar la fuerza de las raíces de un árbol, y Towards Completion, una pieza virtuosa que representa el ciclo de muerte y renacimiento mediante percusiones como congas y bongós.

La programación se completa con El Cant dels Ocells de Oriol Cruixent, una reinterpretación de un villancico catalán que narra la llegada de 32 pájaros al pesebre del Niño Jesús, enriquecida por grabaciones de cantos de aves que aportan una dimensión auditiva adicional.

«La percusión es la forma más antigua de tocar, pero entra a la orquesta muy tarde. Recién en 1910 se hace parte definitivamente, por lo que no hay composiciones específicas ni tan melódicas para estos instrumentos. Sin embargo en este programa podremos ver a Nørgård, que tiene en la kalimba melodías preciosas; a Ahumada que es súper melódico, y sabe bien lo que escribe, con un oído excepcional, y a Oriol Cruixent que es en Europa uno de los compositores más melódicos que hay”, adelantó Claudio Estay.

Mes de los Públicos: una experiencia inmersiva para conectar con la música

En el marco de la celebración del Mes de los Públicos, iniciativa liderada por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, la Orquesta de Cámara de Valdivia invita al público a ser parte de una experiencia sensorial única. Durante el concierto Percusión à la carte, 20 personas (10 por cada función) tendrán la oportunidad de vivir la música desde el mismo espacio que ocupan los artistas, integrándose al espectáculo durante la última parte del programa, los días viernes 22 de noviembre en el Teatro Regional Cervantes y sábado 23 de noviembre en el Aula Magna UACh.

Quienes deseen participar pueden inscribirse completando una ficha. Las primeras 20 personas, seleccionadas por orden de inscripción, recibirán una entrada gratuita para esta experiencia única, disponible solo para mayores de 18 años.

Inscripciones aquí.

Fecha de cierre de inscripciones: Domingo 17 de noviembre (o hasta completar cupos)

Resultados: Lunes 18 de noviembre

Programa:

Nicolás Ahumada: Esporas de luz (estreno)



Per Norgard: I Ching (solo de percusión sin orquesta)

III. The Gentle, the Penetrating (hexagram no. 57)

IV. Towards Completion: Fire over Water (hexagram no. 64)

Oriol Cruixent: El Cant dels Ocells

Introducción

Tema (Solsticio de invierno)

Variación 1

Variación 2

Variación 3 (Equinoccio de primavera)

Variación 4

Variación 5

Variación 6 (Solsticio de verano)

Variación 7

Variación 8

Variación 9 (Equinoccio de Otoño)

Variación 10

Variación 11

Variación 12 (Solsticio de invierno)